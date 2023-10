Kipu on hieno mekanismi, jonka hinta on kärsimys

Tulehdus

Vamman aiheuttama kipu tulee myös siitä, että hyvin nopeasti sen jälkeen kun vaikkapa haava jalkaan on tullut, siihen alkaa erittyä elimistön tuottamia tulehduksen välittäjäaineita, prostaglandiineita, substanssi P:tä ja sytokiineja, jotka herkistävät kaikki paikalla olevat kipureseptorit. Kun herkistyneet hermopäät suorastaan huutavat hätäänsä, sellainenkin kosketus, mikä ei normaalisti sattuisi lainkaan, tuntuu kivuliaalta.

Kipureseptorin täytyy vastata eri tavalla vaaralliseen ja vaarattomaan ärsykkeeseen. Nopeasti kipuun reagoivien A-hermosyiden johtumisnopeudet ovat suuria, jopa 6–100 metriä sekunnissa, ja niiden stimuloiminen tuottaa nopean, terävän ja helposti paikallistettavan kivun, joka aktivoi eläimen poisvetorefleksit. Toisten nosiseptoreiden johtumisnopeudet ovat hitaita, alle 2,5 metriä sekunnissa, jolloin niiden kautta välittyvä kipu aistitaan tylppänä, särkevänä ja laajemmalle leviävänä. Tällainen kipu liittyy kudosvaurion paranemiseen tai pitkittyneeseen kipuun. Lisäksi on niin sanottuja ”nukkuvia nosiseptoreita”, jotka aktivoituvat vasta tulehdusreaktion aikana ja reagoivat tulehduksen aiheuttamaan kipuun.

Kipuviesti kulkeutuu aivoihin hermosoluja pitkin. Nämä hermosolut ovat mikroskooppisen pieniä, mutta silti ne ovat hyvin pitkiä, ja saattavat ulottua raajasta seelkäytimeen asti. Kipuaistimus kulkee sähkövirtana hermosolusta toiseen, jolloin se joutuu ”hyppäämään” hermosta seuraavaan hermoon, kunnes se on aivojen kuorikerroksella. Tämä tapahtuu kahden hermon välissä olevan synapsin ja välittäjäaineen avulla.

Ennen kuin kipu on aivoissa, sitä ei kutsuta vielä kivuksi, vaan nosiseptioksi. Nosiseptio, tämä eräänlainen esi-kipu, voidaan myös pysäyttää matkan varrelle, ja juuri tähän perustuu monien kipulääkkeiden, esimerkiksi morfiinin vaikutus. Morfiini estää kipusignaalin etenemisen muuttamalla välittäjäainetta, kuten substanssi P:tä niin, että hermoimpulssi ei pääse synapsiraon yli hermosta toiseen. Kun se ei koskaan pääse aivoihin asti, sitä ei myöskään aistita eikä tunneta. Kipu elimistössä ikään kuin on, mutta aivot eivät saa siitä tietoa.

Opioideja on eri tyyppisiä, jotka toimivat eri tehoilla. Niillä on myös elimistön omia mielihyväaineita aktivoivia ominaisuuksia. Mutta koska mikään lääke ei tehoa loputtomiin, kivun mekanismi pitäisi selvittää – mistä se johtuu ja minkä tyyppistä se on. Onko se tulehduskipua, kudosvauriokipua vai neuropaattista kipua?

Hätätilanne vai ei?

Eläimen oma toiminta vaikuttaa kipukokemukseen. Jos meneillään on vaikkapa pakene tai taistele -tilanne (fight or flight), se vaikuttaa kivun kokemukseen, siirtää sen täysin syrjään. Tälle on evolutiivinen peruste. Tietyssä tilanteessa eläimen kannalta on kannattavampaa jatkaa pakenemista tai taistelemista kuin keskittyä kärsimään kivusta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kipu tulisi. Se tulee heti, kun force majeur-tilanne on ohi, kahta kauheampana.

Toinen periaate on, että mitä kovempi hetkellinen kipu on, sitä suurempia muutoksia se aiheuttaa kipua aistivassa järjestelmässä. Akuutti kipu on yleensä suorassa suhteessa aiheutuneeseen kudosvaurioon.

”Siinä vaiheessa, kun henkeä uhkaava hätätilanne on ohi ja eläin on suojassa, aivot päättelevät tärkeimmäksi prioriteetiksi paranemisen."

Hokkanen kertoo esimerkin aviomiehestään, joka jäi sonnin jyräämäksi muutama vuosi sitten. Vasta illalla tuli kipu, vaikka diagnoosiksi todettiin lantion murtuma.

”Viivästynyt kipu on kovempi kipu, sillä on menetetty jo aikaa ja resursseja paranemiseen”, Hokkanen toteaa.

Miten kivun kokemisen viivästyttäminen on mahdollista? Elimistössä on olemassa tehokkaita omia kipulääkkeitä, biologisia opioideja, jotka blokkaavat kipuradan toimintaa. Aivot annostelevat näitä aineita, endorfiineja, joita lääkkeet itse asiassa jäljittelevät.

Kivussa ja kärsimyksessä on vielä paljon tutkimatonta, mutta tällä hetkellä ollaan sitä mieltä, että kaikilla selkärankaisilla on yhtäläinen valmius tuntea niitä molempia. Jopa kalat tuntevat kipua. Hyönteiset poikkeavat mahdollisesti muista eläimistä kivuntuntemuskokemuksensa suhteen.

Kipukokemus

Eläimen kipukokemus voidaan jakaa osiin.

Ensimmäiseksi kipua eritellään, jotta saadaan tietää missä kipu on, kuinka kovaa se on ja kuinka kauan se kestää. Eläimen on tiedettävä, mihin kohtaan sattuu. Tämä voi tapahtua ennen kuin eläin edes tiedostaa asiaa, sormi vedetään sekunnin murto-osassa pois kuumalta hellalta. Tästä vastaa pääasiassa eläimen aivojen somatosensorinen kuorikerros, joka käsittelee aivoihin tulevaa aisti-informaatiota.

Eläin paikallistaa kivun, vetää esimerkiksi raajansa pois vaarasta. Sen jälkeen se aloittaa tilanteeseen sopivan kipukäyttäytymisen, esimerkiksi ontuu tai suojaa vahingoittunutta raajaa. Ontuminen on hyvin tarkoituksenmukaista, sillä vahingoittunut raaja on saatava lepoon, jotta paranemisprosessi voi alkaa. Ontuminen lisää vastakkaisen raajan maakosketusta ja vähentää kipeän raajan maakosketusta. Piehtaroiminen ähkykivuissa on kipukäyttäytymistä myös, vaikkakaan ei aina onnistunutta sellaista.

Toinen komponentti liittyy kivun epämiellyttävyyteen ja kärsimykseen, tunteisiin ja motivaatioon. Eläin pyrkii välttämään kipua ja on motivoitunut pääsemään siitä eroon. Tämä on lukuisissa eläinkokeissa osoitettu.

”Jos hiiri pääsee kivusta eroon painamalla jotakin nappia, se painaa sitä nappia koko ajan, kunnes pääsee ulos tilanteesta.”

Kova kipu saa eläimen käpertymään itseensä, sillä kipu vie elimistössä paljon energiaa. On tarkoituksenmukaista pysytellä paikoillaan ja jättää kaikki resurssit kivun vastustamiseen ja elimistön paranemiseen. Ensin jää leikkimisen kaltainen toiminta, ja laumatovereiden kanssa tapahtuva muu seuranpito, kuten vaikkapa yhdessä seisoskellen kärpästen hätistely, seuraavaksi jää omasta kehosta huolehtiminen, kuten karvapeitteestä huolehtiminen – siksi kipukoirat ja -kissat ovat usein takkuisia – sitten nukkuminen ja viimeisenä, kovassa kivussa, jäävät syöminen ja juominenkin.

Kipu voi muuttaa eläimen apaattiseksi tai levottomaksi, riippuen kivun syystä. Ähkyn aiheuttama kipu on hyvin erilaista ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen.

”Siksi on tärkeä miettiä, mistä eläimen muuttunut käytös johtuu”, Hokkanen sanoo.

Kipu pahenee pitkittyessään, jonka takia kipua ei pidä päästää pesiytymään.

”Ja vaikka sanotaan, että hevoset osaavat ja haluavat peittää kipunsa, niin ei se aina pidä paikkaansa. Minulla on ollut hevospotilaita, jotka osaavat näyttää, että niitä sattuu ja lisäksi pyytää kipulääkettä.”

Miten akuuttia kipua hoidetaan, siihen elimistön kipukäyttäytyminen antaa jo selvän vihjeen. Entä sitten pitkittynyttä kipua, jolla ei enää ole hyödyllistä roolia?

”Kipunlievitystä on annettava monimuotoisesti, jotta ne vaikuttavat mahdollisimman moneen kohtaan kipurataa”, Hokkanen toteaa.

Negatiivisesta tunnekokemuksesta kertovat esimerkiksi vasikoiden käyttäytymisessä nupoutuksen jälkeen todettu positiivisten odotusten väheneminen, joka ihmisillä on yhteydessä masennukseen.