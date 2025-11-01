Kun raja tulee vastaan – hevosten haltuunotto voi olla viimeinen keino

Hevosten hyvinvointiin kiinnitetään nykypäivänä yhä enemmän huomiota, ja hyvinvointi on hevosten ja muidenkin eläintenpidon edellytys. Kuitenkin elämässä voi tapahtua yllättäviä asioita, eikä kaikki mene aina suunnitelmien mukaan. Jos tilanne äityy oikein pahaksi, ja hevosten hyvinvointi on jäänyt toissijaiseksi asiaksi, viimeisenä vaihtoehtona voi olla hevosten haltuunotto valvontaeläinlääkärin toimesta..Tallinpitäjä Heini Kuukka on vastaanottanut haltuunotettuja hevosia vuodesta 2010 lähtien..”Ensimmäinen haltuunotettu hevonen tuli minulle sattuman kautta. Silloin ei vielä ollut valvontaeläinlääkäriä vaan kunnaneläinlääkäri hoiti näitä asioita. Sen jälkeen minun yhteystietoni on ollut heillä, ja valvontaeläinlääkärit ovat tarvittaessa soittaneet minulle. Käytännössä olen aina jotain tilaa saanut hevosille järjestettyä”, Kuukka toteaa..”Minä laskeskelin, että näiden vuosien aikana minulle on tullut kolmisenkymmentä hevosta. En osaa sanoa, onko se määrä vähän vai paljon suhteutettuna ajanjaksoon. Tilastollisesti se olisi kaksi hevosta per vuosi, mutta alkuvuosina niitä tuli vain yksittäisiä tapauksia, ja vuodesta 2018 eteenpäin varmaan se 25 hevosta”, Kuukka laskeskelee..Kuukan mukaan haltuunotetuille hevosille on ollut monia syitä paikasta ja tilanteesta riippuen, eikä siihen ole vaikuttanut vain yksittäinen tekijä..”Esimerkiksi haltuun on otettu hevosia, jotka olivat olleet laitumesta asti sisällä, kun ne haettiin helmikuussa pois. Siinä oli vähän kysymyksenä se, milloin laidunkausi oli ylipäätään edes päättynyt. Hevoset olivat sinänsä ihan hyvännäköisiä ja niille oli annettu ruokaa, mutta ne seisoivat sisällä omissa ulosteissaan”, Kuukka kuvailee..”Minulle on myös tullut hevosia, jotka olivat karanneet aidasta, eikä niitä sen jälkeen voitu enää laittaa ulos. Ne olivat olleet sisällä varmaan lähes parikin vuotta. Yksi puolestaan oli ollut koko ajan pelkästään ulkona, eikä sille ollut olemassa edes paikkaa missään sisällä. Lisäksi oli tapaus, jossa hevoset saivat mennä ulos ja sisälle vapaasti oman mielensä mukaan, mutta kotiolosuhteet olivat muistuttaneet lähinnä kaatopaikkaa.”.Kuukka kertoo, että haltuunotetut hevoset eivät yleensä ole olleet laihoja ja niille on kyllä annettu ruokaa. Kuitenkin hevosilla on voinut olla huomattavan pitkät ja hoitamattomat kaviot tai niihin on voinut kerääntyä lantapanssaria..Vuosien aikana Heini Kuukka on saanut nähdä hyvin monenlaisia tapauksia, ja hän pystyy nimeämään haltuunotettujen hevosten tyypillisimpiä piirteitä sekä yhtäläisyyksiä..”Tullessaan tosi moni hevonen on aluksi juonut tosi paljon ja suolakivi on ollut sellainen, minkä saatavuutta on melkein aina ollut pakko rajoittaa. Minulle tulleissa hevosissa on ollut kolme ratsua, yksi shetlanninponi ja muut ovat olleet suomenhevosia ja lämminverisiä. Suurin osa hevosista on myös olleet oriita rotuun katsomatta, vaikka myös tammoja ja ruunia on ollut joukossa”, Kuukka luettelee..”Kerran minulle tuli kolme lämminveristä, jotka olivat sinänsä ihan pyöreässä kunnossa. Kuitenkaan en ole koskaan aiemmin nähnyt lämminverisiä, jotka syövät yli 20 kiloa kuivaheinää päivässä. Normaalisti, jos hevoselle antaa liikaa heinää, ne polkevat sen jalkoihinsa, mutta nämä soivat heinät ihan viimeistä kortta myöten. Vaikka hevoset eivät olleet laihoja, jotakin on tarvinnut olla pielessä, että hevosilla oli niin valtava ruokahalu.”.Kuukalle tulleiden hevosten ikä on vaihdellut paljon..”Nuorimmat ovat olleet kaksivuotiaita ja vanhimmat melkein parikymppisiä. Kaikki minulle tulleet hevoset ovat olleet alle kaksikymppisiä, enkä tiedä, mitä sitä vanhemmille hevosille loppupeleissä on tapahtunut”, Kuukka pohtii..Kuukka kommunikoi hevosista aina valvontaeläinlääkärin kanssa..”Kaikki minulle tulleet hevoset ovat tulleet valvontaeläinlääkärin kautta. Valvontaeläinlääkäri ottaa minuun yhteyttä, ja kyselee, mikä on tilanne ja voinko ottaa hevoset tai hevosia x ajaksi. Välillä on tiedossa hyvinkin, mitä hevoset ovat ja välillä taas tilanne selviää vasta siinä kohtaa, kun niitä mennään hakemaan”, Kuukka kertoo..Haltuunottoprosessi kokonaisuudessaan on Heini Kuukan mukaan käytännössä pitkäkestoinen..”Yksi esimerkki tällaisesta tilanteesta on, että hevoset olivat karanneet tarhasta, ja seisoivat sen takia pitkän aikaa likaisissa karsinoissa. Hevosilla oli kunnon lantapatjat ja tallin kattokaan ei ollut ehjä. Siinäkin tilanteessa omistajalle oli annettu mahdollisuus korjata asiat, mutta hevoset kuitenkin lopulta päätyivät minulle”, Kuukka sanoo..Osa huostaanotetuista hevosista voi Kuukan mukaan mennä eteenpäin myynnin tai huutokaupan kautta, mutta suurin osa on päätynyt kuitenkin lopetettavaksi. Syynä on voinut olla joko hevosen terveydentila, käsittelemättömyys tai se, ettei hevoselle tule papereita mukana..”Voi olla viimeinen kiusa, ettei passia anneta mukaan, viimeinen yritys, ettei hevoselle voisi tehdä mitään tai sitten paperiasiat eivät ole kunnossa, ja hevoselle ei ole olemassakaan passia. Esimerkiksi välillä on ollut sellainenkin tapaus, jossa tamma oli astutettu jollain kalliilla oriilla ja varsan synnyttyä oli maksettu myös varsamaksut. Kuitenkin passi oli jätetty lunastamatta Hippoksesta, jonka kustannus olisi siinä kohtaa ollut noin sata euroa”, Kuukka ihmettelee..”Minulle tuli yhden kerran kerralla neljä lämminverioria, jotka olivat kaikki 14–16-vuotiaita. Yksi niistä oli tuotu Ruotsista ja kolme muuta olivat omakasvatteja sen ajan ihan hyvistä oreista. Yhdelläkään niistä ei ollut papereita, eikä niillä ollut tehty mitään. Ei tuossa vaiheessa siinä ole enää oikein vaihtoehtoja, mitä niille tehdään.”.Paperittomuus on myös siinä mielessä ongelma, ettei hevosia voi tarvittaessa viedä teurastamolle..”Minulle tulleista hevosista vain muutamalla on ollut paperit mukana tullessaan. Jos hevonen päätetään pitää hengissä, pitää sille tilata uusi passi, ja silloin siitä seuraa ikuinen teurastuskielto.”.Minä koitan aina hoitaa eläimet niin hyvin kuin pystyn, ja se tässä on aina ärsyttänyt ja ihmetyttänyt, kun kaikki ei näköjään ajattele samalla tavalla.Heini Kuukka.Tilanteet, jotka johtavat hevosten haltuunottoon ovat usein seurausta ihmisten elämässä tapahtuneisiin muutoksiin..”Varmaankin pääsääntöisesti tällaiset tapaukset liittyvät ihmisillä mielen ongelmiin tai alkoholiin, jonka kautta niihin mielen ongelmiin. Tai sitten ne voivat liittyä vanhuuteen, kun esimerkiksi aina on ollut hevosia, eikä niistä sitten osaa luopua. Hevoset ovat voineet olla se asia, joka on pitänyt vielä mielen virkeänä, vaikka kaikkea fyysisesti raskasta ei olekaan enää jaksanut tehdä”, Kuukka kertoo..Kuukka kertoo joidenkin ihmisten olettaneen, että haltuunotettujen hevosten vastaanottaminen olisi hänelle hyvää bisnestä..”Olen kaikille sanonut, ettei tämä ole tosiaankaan mikään bisnes, eikä sen ole tarkoituskaan olla. Jos ajattelee realistisesti, niin jokainen varmaan ymmärtää, mikä on esimerkiksi täysin käsittelemättömän 14-vuotiaan lämminveriorin markkina-arvo”, Kuukka päivittelee..”Minulle tuli kerran 2- ja 4-vuotiaat suomenhevosoriit, joilla ei ollut tehty mitään. Ei niiden kanssa pystynyt edes yksin toimimaan. Aina piti olla joku kaverina, kun hevosia vietiin ulos tarhaan tai otettiin sisälle talliin. Niitä piti taluttaa kahdella narulla, että ne pysyivät ylipäätään edes käsissä. Näiden kanssa toimiessa se ei välttämättä ole mikään tavallinen aamu- tai iltatalli, jossa hevoset talutetaan vain ulos ja sisälle. Siinä tarvitsee lähes aina olla joku auttamassa kaverina.”.Heini Kuukalle eläimet ovat aina olleet tärkeitä..”Minä koitan aina hoitaa eläimet niin hyvin kuin pystyn, ja se tässä on aina ärsyttänyt ja ihmetyttänyt, kun kaikki ei näköjään ajattele samalla tavalla. Näiden myötä olen ajatellut, että jos saan yhdenkin hevosen pois huonoista oloista, on se jo voitto sinänsä. Se on minulle se juttu tässä, miksi niitä on aina suostunut ottamaan talliinsa.”.Eläinten puolellaValvontaeläinlääkäri valvoo eläinten hyvinvointilainsäädösten noudattamista kunnan alueella.Eläinten kohdalla viranomaisen toiminnassa käytetään termiä haltuunotto.”Eläinten hyvinvointilain (EHL) pykälän 97 nojalla valvontaeläinlääkäri voi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi, ja eläin voidaan myös ottaa haltuun ja toimittaa muualle tilapäishoitoon. Tilapäishoidon jälkeen päätetään, voidaanko eläin palauttaa pitäjälleen. Valvontaeläinlääkäri voi EHL pykälän 98 nojalla myydä, luovuttaa muuten tai lopettaa eläimet, joita ei voi jättää tai palauttaa pitäjälleen”, Porvoon valvontaeläinlääkärit kertovat sähköpostitse.Jotta eläin voidaan ottaa pysyvästi pois omistajaltaan, täytyisi todettujen puutteiden takia aiheutua eläimen hyvinvoinnille vaaraa, joka on vakava tai olennainen ja toistuva..Joskus tilanteet alkavat niin, että ensin on pieniä puutteita, mutta vuosien saatossa tilanne menee aina vain huonommaksi.Porvoon valvontaeläinlääkärit.”Tämä tarkoittaa sitä, että joissain tilanteissa eläin voidaan ottaa pois omistajaltaan lyhyenkin prosessin seurauksena, jos tilanne on vakava. Myös vakavaa lievemmät, mutta olennaiset, puutteet voivat johtaa eläimen haltuun ottamiseen, jos viranomaisten määräykset eivät tuota toivottua tulosta ja eläimen hyvinvointi vaarantuu olennaisesti ja pitkäkestoisesti tai toistuvasti. Olennaisten toistuvien puutteiden toteamiseen tarvitaan useita tarkastuksia, minkä takia prosessi on usein pitkä”, sähköpostissa kerrotaan.”Hyvin vakavissa tapauksissa prosessi on nopeampi, mutta yleensä näihin voi mennä aikaa jopa muutamakin vuosi. Nämä ovat hyvin tapauskohtaisia. Joskus tilanteet alkavat niin, että ensin on pieniä puutteita, mutta vuosien saatossa tilanne menee aina vain huonommaksi. Viranomainen voi ryhtyä kiiretoimiin vain, jos muut viranomaisen toimet eivät ole riittäneet eli kehotukset, määräykset ja kiellot eivät ole olleet riittäviä asian kuntoon saamiseksi.”Hevosen haltuun oton taustalla on yleensä useita puutteita, joita ei ole viranomaisten määräyksistä huolimatta korjattu.”Puutteita voi olla esimerkiksi hevosen pitopaikassa, joka ei täytä lainsäädännön vaatimuksia aiheuttaen vakavaa tai olennaista ja toistuvaa vaaraa hevoselle. Esimerkiksi pitopaikan puhtaana pidossa voi olla vakavia puutteita, pitopaikan kunto aiheuttaa hevoselle vaaraa tai pitopaikassa ei ole hevosille riittävää säänsuojaa. Puutteita voi olla myös hevosen kunnossa tai hoidossa, esimerkiksi sairauden hoidossa tai ruokinnassa”, sähköpostissa todetaan.Valvontaeläinlääkäri ilmoittaa poliisille, mikäli on syytä epäillä, että eläinten hyvinvointisäädöksiä on rikottu.”Meidän alueellamme on sovittu, että kaikki päätökset menevät poliisille. Alueittain on kuitenkin vaihtelua, miten toimitaan. Poliisin harkinnassa on, otetaanko asia esitutkintaan ja syyttäjä päättää syytteen nostamisesta.””Tuomioistuin voi tuomita eläintenpitokieltoa ja menettämisseuraamuksen. Eläintenpitokiellon toimeenpanemisessa eli haltuunottoon ryhtymisestä päättää poliisi, joka on toimivaltainen viranomainen asiassa. Myös eläinsuojelun rikosprosessi on yleensä pitkä ja saattaa kestää jopa vuosia.”