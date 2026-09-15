Vihreämmille laidunmaille.
Vihreämmille laidunmaille. Kuva: Anu Leppänen
Hevosenpito

"Parempi viikko liian aikaisin, kuin kaksi viikkoa liian myöhään"

Lopetus on viimeinen palvelus, joka voidaan eläimelle tehdä, sanoo kokenut hevoseläinlääkäri.
Julkaistu
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Hevosurheilu
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