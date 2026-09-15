"Parempi viikko liian aikaisin, kuin kaksi viikkoa liian myöhään"

Hevonen on saaliseläin, joka pyrkii peittämään kipunsa välttääkseen petoeläinten huomion. Kun oireet ovat silminnähtävän selkeitä, kuten jatkuva ontuminen tai laihtuminen, elämänlaatu on jo vakavasti heikentynyt.On tärkeää oppia tunnistamaan käytösmuutoksia, joita helposti tulkitaan virheellisesti vain vanhuuden jäykkyydeksi tai luonteen muuttumiseksi.”Laihtuminen on yksi selkeä kriteeri. Vanhalla hevosella voi niin sanotusti loppua hampaat, jolloin syömisestä tulee vaikeaa. Myös jatkuva ontuma kertoo jatkuvasta kivusta. Mikäli hevoselle halutaan antaa tällaisissa tapauksissa lisää elinpäiviä, omistajan on sitouduttava hoitoon, joka parantaa hevosen elämänlaatua. Esimerkiksi kipulääkkeeseen on tultava vaste”, Helsingin yliopiston eläinlääketieteen tohtori, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö kertoo.Tutkimusten mukaan myös hevosen uni on tärkeä seikka tarkastellessa hevosen elämänlaatua.”Hevosen tarvitsee päästä nukkumaan myös makuultaan, jotta se saa levättyä riittävästi. Mikäli hevonen lakkaa menemästä makuulle, on kyseessä muutos käyttäytymisessä, joka pitää huomioida.”Mikäli hevosen kanssa on päivittäin tekemisissä, hitaasti saapuvat merkit saattavat jäädä huomioimatta. Tällöin on eläinlääkärin velvollisuus puuttua asiaan. "Eläinlääkäri kertoo faktat"”Kyseessä on usein haastava tilanne, varsinkin jos omistajaa ei tunne lainkaan ja mukana saattaa olla myös lapsia. Silloin eläinlääkärin tehtäväksi jää kertoa faktat. Mikäli hevosen tilanne ei heti sillä hetkellä vaadi lopettamista, yleensä pieni hengähdystauko auttaa omistajaa tekemään viimeisen päätöksen.”Kun lopetuspäätös on tehty, jää omistajalle vielä pohdittavaksi, miten ja missä tämä tapahtuu ja mitä ruholle tehdään.”Nämä on asioita, mitä jokaisen eläimen omistajan kannattaa miettiä ennakkoon ilman akuuttia hätää. Oli kyse mistä tahansa eläimestä”, Niinistö muistuttaa.Etelä- ja Länsi-Suomessa palveluita, kuten krematorioita, raadonkeräilyä ja hevosia vastaanottavia teurastamoita on paremmin saatavilla. Itä- ja Pohjois-Suomessa haasteeksi muodostuvat pitkät välimatkat. Raadonkeräilyauto ei välttämättä aja alueelle viikoittain, ja teurastamoita ei ole lähellä. Jos maaperä on talvella jäässä, eikä hautaaminen ole mahdollista, ruhon säilytys noutoon asti voi muodostua ongelmaksi.”Helsingin yliopistollinen sairaala voi kuoleman jälkeen hyödyntää hevosen opetus- tai tutkimuskäyttöön, toimittaa sen Honkajoen raatokeräykseen tai tuhkaamoon. Tuhkauksessa on otettava huomioon, että hevosesta tulee noin 20 kiloa tuhkaa, joten sen sijoituspaikka on myös hyvä selvittää”, Niinistö sanoo.."Meni nätisti"Jenni Hämäläinen valmistui eläinlääkäriksi runsaat kaksi vuotta sitten, mutta on urallaan jo joutunut lopettamaan useita hevosia, lehmiä ja pieneläimiä. Hän on kasvanut hevostilalla ja oriasemalla ja kertoo sen vuoksi nähneensä eläinten kuolemia ja lopetuksia pienestä pitäen.”Olin eskari-ikäinen kun ensimmäinen ponini lopetettiin. Ja onhan meillä hevosia jouduttu lopettamaan, olen itsekin lopettanut meidän omia. Mielestäni eläimen lähdöstä pitäisi yrittää tehdä aina mahdollisimman rauhallinen. Meillä oli yksi vanha tamma joka oli hirveän piikkikammoinen, siis todella. En halunnut että sen viimeiset hetket olisivat taistelua ja pelkoa, vaan pyysin tutun metsästäjän lopettamaan sen. Meni nätisti.”Lopettaminen on osa eläinlääkärin työtä. ”Ja olen sitä mieltä, että se on viimeinen palvelus hevoselle. Vastuullinen hevosenomistaja hoitaa tämänkin asian loppuun asti. Hevosenomistajalle se on tietenkin kovin vaikea paikka ja yritänkin siinä tilanteessa selittää tapahtuman kulkua ja kertoa, että hevoset voivat reagoida lääkeaineisiin eri tavalla. Vaikka tiedän, että se on oikea päätös sen eläimen kohdalla, niin kyllä siinä pieni pala sielua aina lähtee mukana. Ymmärrän hyvin sen surun ja kaipauksen, kun olen itse ollut mukana omien hevosten lopetuksissa useita kertoja.”Hämäläinen neuvoo, että kun hevonen viedään lopetettavaksi, omistajan kannattaa ottaa mukaan joku hyvä ystävä tai muu luottoihminen. Sekä itselle tueksi, että narun toiseen päähän, jos omistajalle tuleekin sellainen olo ettei itse halua.”Olen sitä mieltä että hevonen on parempi lopettaa viikko liian aikaisin kuin kaksi viikkoa liian myöhään. Koska aina pitää yrittää välttää turhaa kipua ja kärsimystä. Vanhan hevosen laittaminen kiertoon ei ole vastuullista hevosenpitoa.”. "Arvokas loppu"Matti Estola on toiminut eläinlääkärina jo vuosikymmeniä ja on jo puoleksi eläkkeelläkin. Matkan varrelle on osunut tietenkin lukuisa määrä hevosten lopetuksia. ”Minullakin on todella pitkiä asiakassuhteita, hevosia joita olen hoitanut vuosikausia, eihän se hyvältä tunnu niitä lopettaa, mutta aina on joku perusteltu syy miksi siihen päädytään. Se on se viimeinen palvelus, joka voidaan sille eläimelle tehdä.”Joskus täysin terve hevonen päädytään lopettamaan.”Hevosen pito on kallista. On ostettu joku hevonen keväällä halvalla, pidetty sitä kesä edullisesti laitumella, ja sitten kun tulee syksy ja pitäisi löytää tallipaikka, huomataankin miten kallista sen on.”Estola painottaa, että jos hevonen kelpaa teuraaksi, se on hyvä vaihtoehto.”Se on mielestäni sitä luonnollista elämän kulkua. Hevosen liha kannattaa käyttää hyväksi. Toki nykyään moni hevonen on niin lääkitty, että niillä on teuraskielto. Myös ruhon lahjoittaminen tutkimus- ja opetuskäyttöön yliopistolle on hyvä ajatus.”Omistajien kanssa Estola pärjää pääsääntöisesti oikein hyvin. "Tietysti jos omistaja kieltäytyy näkemästä ja hyväksymästä tilannetta, se on haaste. Pitkäaikaisissa asiakkaissa on omistajia, jotka sanovat ”Matti, sanot sitten, kun sun mielestä hevosen tilanne on semmoinen, että on aika”.Matkan varrelle on osunut myös muistiin jääneitä tapauksia.Joskus on tallilla jo hauta kaivettu valmiiksi.”Yhteen talliin oli tilattu ruholle noutaja lopetuksen jälkeen. Kaveri tulikin vähän aikaisemmin kun oli sovittu, ja joutui näkemään sen itse lopetuksen. Oli niin järkyttynyt, että alkoi itkeä, nuori kuormurikuski.""Kerran hevosen omistaja oli pyytänyt paikalle kavereitaan ja tallinpitäjän. Kun tapahtuma oli ohi, hän kaivoi esiin kuohuviinipullon, poksautti auki ja juotiin sen hevosen malja, surtiin yhdessä ja muisteltiin hienoa hevosta. Jäi mieleen.”Estola kertoo, että monesti lopetustapaukset siirretään nuoremmille kollegoille. ”En oikein tiedä miksi näin on.”Oletko lopettanut omia hevosiasi?”En ole joutunut lopettamaan. Muutama on ollut niin vähän lääkitty, että olen saanut ne teuraaksi. Hätätilanteessa tietenkin lopettaisin, mutta normaalisti varmaan pyytäisin jotakuta kollegaa tekemään sen.” .Mitä maksaa – ja miten käytännössä?LopetusEquivet Vermossa lopetus maksaa klinikalla noin 500 euroa, sisältäen poiskuljetuksen. Tallilla tehtävä lopetus maksaa 340 euroa + 0,81 €/km. Lopetukset pyritään ajoittamaan maanantai-iltaan tai tiistaiaamuun, koska Honkajoen noutoauto käy yleensä tiistaiaamupäivällä.Laukaan hevosklinikalla lopetus maksaa 113 euroa. Lopetus ja nouto yhdessä maksavat noin 500 euroa.TuhkausSuomen Eläintuhkauksessa tuhkaus maksaa 240 euroa. Nouto maksaa 50 euroa + 0,59 €/km.Salon Eläintuhkauksessa tuhkaus maksaa hevosen painosta riippuen 500–750 euroa, ja nouto 0,80 €/km.RaatokeräilyHonkajoen raatokeräilyn nouto maksaa 253,51 euroa. Noutoja tehdään valtaosasta Suomea, usein yhteisnoutoina. Siksi nouto ei välttämättä onnistu samana päivänä, vaan ajankohta riippuu noutoauton reitistä.Ruho käsitellään niin, että siitä valmistetaan pääsääntöisesti puutarhan raaka-ainetta.HautausHevosen voi haudata koko Suomessa, kun hautaaminen tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti. Hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisille tai eläimille, eikä ruhoa saa haudata pohjavesialueelle.Esimerkiksi Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksen ylläpitämälle eläinten hautausmaalle on haudattu noin 200 hevosta. Vuonna 1993 avatulle hautausmaalle on kaikkiaan haudattu noin 20 000 eläintä.Hautaukseen liittyvistä paikallisista määräyksistä ja esimerkiksi pohjavesialueista saa lisätietoa kunnaneläinlääkäriltä tai kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä.