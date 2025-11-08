Suvi Perttunen on toiminut hevospalveluyrittäjänä Orimattilan hevoskylässä noin kolmen vuoden ajan.
Suvi Perttunen on toiminut hevospalveluyrittäjänä Orimattilan hevoskylässä noin kolmen vuoden ajan.Kuva: Anu Leppänen
Hevosenpito

Loiskis ja molskis – "Hevoset ovat vesikävelyn jälkeen hyvin iloisia"

Vesikävelytys tuo kokonaisvaltaista hyvinvointia hevosen keholle ja mielelle.
Julkaistu
Loading content, please wait...
vesimatto
Vesikävelytys
hevoskuntoutus

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi