Loiskis ja molskis – "Hevoset ovat vesikävelyn jälkeen hyvin iloisia"

Syksy voi olla haastavaa aikaa hevosten liikuttamisen kannalta. Yleensä tähän aikaan vuodesta hankaluuksia voi aiheuttaa pakkasten tuleminen varsinkin, jos lunta ei tule samassa tahdissa. Treenipaikkojen jäätyminen rajoittaa hevosten liikuttamista tai se voi estää sen jopa kokonaan.Hankaliin keliolosuhteisiin ratkaisua voi tarjota vesikävelytys, joka toimii hyvin myös hevosten kuntoutuksessa ympäri vuoden.Orimattilan hevoskylässä vesikävelytystä tarjoaa hevospalveluyrittäjä Suvi Perttunen. Hänen mukaansa vesikävely sopii käytettäväksi säällä kuin säällä, eikä keliolosuhteilla ole siihen vaikutusta.”Samalla se myös lähtökohtaisesti sopii kaikille hevosille. Minulla on ollut asiakkaina muun muassa shetlanninponeja, islanninhevosia, suomenhevosia, lämminverisiä ja puoliverisiä. Vesikävelyssä hevosta katsotaan yksilönä, ja hevosen rotu ja käyttötarkoitus ovat vasta toissijaisia asioita. Myöskään hevosen iällä ei ole suurta merkitystä, ja esimerkiksi minulla nuorin asiakkaani on ollut kaksivuotias”, Perttunen aloittaa.”Jokaiselle hevoselle katsotaan aina yksilöllisesti sopiva vauhti sekä veden korkeus. Jos kyseessä on kuntoutettava hevonen, silloin toimitaan aina eläinlääkärin ohjeiden mukaan. Esimerkiksi jos hevosella on vaivaa selässä, se kävelee usein matalammassa vedessä. Aina lähdetään puhtaalta pöydältä jokaisen hevosen kanssa liikkeelle, ja jokaista hevosta katsotaan yksilönä.”Vedellä on myös vaikutusta siihen, että vesikävelytys sopii lähestulkoon kaikille hevosille.”Elementtinä vesi vähentää jalkoihin kohdistuvaa rasitusta eli se säästää niveliä. Vesikävely sopii sen takia niin monille hevosille, kun se on niin paljon kevyempää jaloille verrattuna ajoon tai ratsastukseen.”.VesikävelytysLihaskuntotreeniä, joka sopii lähtökohtaisesti kaikille hevosille.Vesikävelymatosta voi olla apua haastavien keliolosuhteiden aikaan sekä kuntoutuksessa.Myös leikkauspotilaat voivat alkaa kävelemään vedessä, kun tikit on saatu pois ja haavat ovat parantuneet.Vesikävelyllä voidaan tuoda monipuolisuutta hevosen liikutukseen ja treeniin.Sykkeet ei juurikaan nouse, mutta lihakset joutuvat töihin.Edetään hevosen mukaan, ja veden korkeus ja kävelynopeus säädetään yksilöllisesti jokaiselle hevoselle sopivaksi..Vesikävelymatolla on vettä aina vähintään parin sentin korkeudelta. Hevoset opetetaan aina siinä ensin, ja sitten lisätään vettä hevosen mukaan. Perttusen mukaan vesimäärä voi yleensä vaihdella muutamasta sentistä 80:een senttiin asti. Veden korkeudella voidaan vaikuttaa siihen, mihin lihasryhmiin kävelyllä halutaan vaikuttaa.”Minulle on tärkeää vesimäärää valittaessa, että hevonen kävelee hyvin ja rennosti sekä käyttää itseään kokonaisvaltaisesti. Hevoset ovat erilaisia kävelijöitä, ja sen mukaan katsotaan, miten ja missä vauhdissa ja vesimäärässä ne liikkuvat hyvin. Vesimäärä voi jollakin olla puoleen sääreen ja joillakin polveen asti sen mukaan, mihin lihasryhmään halutaan kohdistaa treeniä. Esimerkiksi takapolviin ja kintereisiin voidaan vaikuttaa hyvin vesimatolla ja saada niitä lihasryhmiä käyttöön, jotka kuivalla maalla vaatisivat jotain puomityöskentelyä tai hyvää hankea”, Perttunen kertoo.”Vaihtelen myös veden määrää eri treeneissä viikon aikana sen takia, että saisin eri lihasryhmiä käyttöön. Ne, jotka kävelevät hyvin eikä niillä ole mitään estettä, voivat kävellä veden ollessa polven seudulle. Jos taas on jotain sanomista jossakin, silloin vesimäärä on pienempi. Aina aloitetaan rauhallisesti, ja hevoselle pitää jäädä hyvä fiilis.”Vesikävelymaton hyviksi puoliksi Perttunen mainitsee myös sen, että matto itsessään laittaa hevosen käyttämään tasapuolisesti kaikkia neljää jalkaa ja koko kroppaa. Lisäksi vesi lisää kävelyn tehoa.”Hevonen liikkuu vesikävelyssä käytännössä aina tasapainoisesti, hyvällä ja pitkällä askeleella. Vesikävelyllä saadaan monipuolisuutta treeneihin ja se on hyvää lihaskuntoa ylläpitävää treeniä. Näen vesikävelyn myös hyvin turvallisena vaihtoehtona, sillä jos hevonen on ollut esimerkiksi vähemmällä liikutuksella tai kokonaan liikuttamatta, sillä voi olla ylimääräistä energiaa, mikä taas ei välttämättä ole turvallista myöskään kuskille tai ratsastajalle”, Perttunen näkee.Huonoja puolia hän ei kuitenkaan osaa vesikävelystä sanoa. ”Kun tietää, mitä tekee, vesikävelystä ei ole haittaa. Kuitenkin jos matolle laittaa liian paljon vettä tai maton vauhti on liian nopea hevoselle, joka ei ole lihasvoimaltaan tottunut liikkumaan vesikävelytysmatolla, kyllä sillä hevosen jumiin saa. Ajatuksena pitää aina olla, että katsotaan hevosta yksilönä ja edetään sen mukaan, ja silloin siitä ei ole haittaa”, Perttunen painottaa.”Sen takia ensimmäisillä kerroilla aloitetaan aina varovasti, jotta näen, millainen lihaskunto hevosella on. Siihen vaikuttaa aina, miten hevosta on treenattu. Joillakin hevosilla voi mennä monta viikkoa, että ne jaksavat mennä matolla, ja sitten vastaavasti jotkut, joilla on paljon treenattu voimaa, porskuttavat vain menemään matolla heti alusta saakka. Se riippuu ihan tosi paljon hevosesta, miten vesikävelyn kanssa edetään.”Suvi Perttunen sanoo, että esimerkiksi kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti on hyvin innokas kävelemään matolla.”Sametti on treenannut säännöllisesti pienestä asti sekä kilpaillut jo useita vuosia, niin matolle tullessaan se ottaa oikein treenimoodin päälle. Sametti on sitä mieltä, että kun treenataan, silloin treenataan kunnolla. Vesikävelyä voidaan käyttää myös palauttelevana treeninä, mutta Sametti ei ole sen kannalla ja ottaa vedessä kävelyn aika tosissaan”, Perttunen naureskelee..Vesikävely on hyvä treeni ylläpitämään kuntoa, vaikka sykkeet eivät nousekaan siinä samalla tavalla.Suvi Perttunen.Kesäisin vesikävelymaton käyttö on yleensä hiljaisimmillaan.”Silloin hevoset ovat paljon laitumilla niin vesikävelyyn ei ole samanlailla tarvetta. Kaikista kovin buumi on, kun tulee rospuuttokelit ja hevosia ei pääse liikuttamaan. Minulle tulee paljon myös leikkauspotilaita, ja ne tulevat vaihtelevasti ympäri vuoden. Esimerkiksi syksyisin on usein paljon irtopalaleikkauksista toipuvia hevosia”, Perttunen kuvailee.Kun hevonen saapuu vesikävelemään, laitetaan sille aina kakkapussi, pestään jalat ja puhdistetaan kaviot. Perttunen suosittelee myös laittamaan korvat kiinni vaimentamaan matosta ja kävelystä aiheutuvia ääniä ainakin ensimmäisellä kerralla.Ensimmäinen kerta on Perttusen mukaan aina tutustumiskerta, ja se kestää noin vartin tai 20 minuuttia.”Lähtökohtana aina toivotaan, että hevonen ylipäätään menee matolle. Tosin minulla on varmaan ollut noin 150 asiakasta ja niistä ehkä yksi on ollut sellainen tapaus, joka ei ole halunnut mennä ollenkaan matolle. Tarjoan hevoselle myös herkkuja samalla, jotta sille jäisi ensimmäisestä kerrasta mahdollisimman hyvä kokemus”, Perttunen kuvailee.”Ensin matolla opetellaan menemään hyvin pienellä vesimäärällä. Jos hevonen on hermostunut, silloin voidaan aloittaa siitä, että kaviot pikkuisen kastuvat eli vettä on ihan muutama sentti. Kun hevonen rentoutuu, silloin vesimäärää voi pikkuhiljaa lisätä, ja siitä taas edetään hevosen mukaan. Seuraavilla kerroilla hevoset menevät yleensä mielellään matolle, ja ne silminnähden tykkäävät kävellä vedessä matolla.”Kun hevonen on kävellyt muutaman kerran matolla, vesikävely kestää normaalisti puoli tuntia. Enemmän vesikävelleitä ja siihen tottuneita Perttunen on voinut pitää matolla 45–50 minuuttia.”Omat hevoseni kävelevät matolla 3–5 kertaa viikossa, mutta matolla voi käydä myös kertakäyntejä. Hevonen voi käydä matolla vaikka joka päivä, mutta silloin vettä on vähemmän ja tilannetta tulee ajatella kokonaisuuden kannalta”, Perttunen toteaa.Perttunen luonnehtii vesikävelyä lihaskuntotreeniksi. Sykkeet siinä eivät nouse juurikaan, mutta lihakset voivat joutua kovalle työlle. ”Vesikävely on hyvä treeni ylläpitämään kuntoa, vaikka sykkeet eivät nousekaan siinä samalla tavalla. Esimerkiksi jos hevonen tulee täydestä kilpailukunnosta ja on sattunut loukkaantuminen, vesikävely ylläpitää kuntoa hyvin. Kuntoutusjakson pituus voi vaihdella yleensä kuukaudesta puoleen vuoteen, ja sen jälkeen hevonen ei välttämättä kuitenkaan vaadi ihan hirveästi treeniä ja aika nopeasti on voitu päästä takaisin kilpailemaankin. Toki tämä riippuu taas täysin hevosesta”, Perttunen sanoo.”Esimerkiksi minulle tuli yksi hevonen, jolla oli hankosidevamma. Sitä ajettiin kävelyä vastuskärryillä, mutta jalka ei lähtenyt parantumaan odotetusti. Mutta heti, kun jätettiin vastuskärryt pois ja mentiin pelkkää vesikävelyä, seuraavassa kontrollissa jalka oli ihan priima tai ainakin hyvin lähellä sitä.””Vesikävely säästää niin paljon jalkoja muuten. Pelkkä kävelykin tuo liikettä ja rasitusta nivelille, eikä hevonen välttämättä käytä koko vartaloa ja jalkoja tasaisesti.”.Hevoset ovat vesikävelyn jälkeen hyvin iloisia, ja se on sitä kautta myös hevosen hyvinvoinnille tärkeä asia.Suvi Perttunen.Moni eläinlääkäri on suositellut vesikävelyä. Suvi Perttunen tekee yhteistyötä eläinlääkäreiden kanssa varsinkin hevosen kuntoutusprosessin aikana.”Periaatteessa leikkauspotilaatkin voivat alkaa kävelemään matolla heti sen jälkeen, kun tikit on saatu pois ja haavat ovat parantuneet. Siihen ei ole enää siinä vaiheessa estettä, ja totta kai liikkeelle lähdetään ensin hyvin varovasti. Vesikävelyllä olemme saaneet hirmu hyviä tuloksia. Lisäksi minulla on käytössä myös laser tukihoitona vesikävelyn rinnalla, ja moni hevonen on palannut täyteen kilpailukuntoon vielä kuntoutuksen jälkeenkin.”Vesikävelyllä voidaan saada tuotua monipuolisuutta hevosen liikuntaan ja treeniin. Perttunen painottaa myös sitä, kuinka mielekästä vesikävelytys on hevosille, vaikka usein sitä puolta ei ole tuotu esille vesikävelyn yhteydessä.”Hevoset ovat vesikävelyn jälkeen hyvin iloisia, ja se on sitä kautta myös hevosen hyvinvoinnille tärkeä asia. Ne tulevat kävelemään hyvällä mielellä, räiskivät vettä ja ovat silmin nähden iloisia. Moni omistajakin on sanonut, että kotiin mentäessä hevonen on ollut tosi iloinen ja tarhassa ollessaan voinut pukitella ja muutenkin iloita. Olen nähnyt sen itsekin, että hevoset kävelevät matolla tosi mielellään ja tykkäävät siitä, ne menevät siellä rennosti ja hätäinenkin kävelijä rauhoittuu kävelemään rennosti”, Perttunen painottaa.”Vesikävely on erittäin hyvä treeni ylläpitämään kuntoa, mutta se on myös erittäin hyvä treeni pitämään hevosen mielen iloisena. Se on yleisesti hevosen hyvinvoinnin kannalta positiivinen asia. Voin suositella jokaista hevosenomistajaa käymään ainakin kokeilemassa hevosensa kanssa vesikävelytystä, kenellä siihen vain on mahdollisuus. Itse koen sen olevan sekä fyysisesti että psyykkisesti hevosille hyväksi.”