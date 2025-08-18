Melkein koko Suomen hevonen

Hevosurheilu Ratsastus selvitti, onko suomenhevonen todellakin koko Suomen hevonen – ja onhan se! Hippoksen tilastojen mukaan suomenhevosia todellakin löytyy kaikkialta Suomesta. Ainoina poikkeuksina Ahvenanmaa, jonka kunnista Brändöstä Vårdöhön löytyy yhteensä alle kymmenen suomenhevosta, muutama ruotsinkielinen kunta länsirannikolla, sekä aivan pohjoisimman Lapin kunnat. Näissä kunnissa suomenhevosia ei ole joko lainkaan tai vain muutama.56:ssa Suomen kunnassa on yli sata suomenhevosta.Mutta mikä on Suomen todellinen suomenhevoskunta? Arvaatteko? No sehän on tietysti Kuopio! Savon sydämessä asuu yli 400 suomenhevosta. Toiseksi eniten suomenhevosia asuu Kouvolassa (370), sitten Oulussa (320) ja Jyväskylässä (320). Toisaalta suomenhevoskunnan voisi laskea myös hevostiheyden mukaan, jolloin kärkeen nousisi Ypäjä. Kunnat ovat hyvin erikokoisia.Ypäjällä (ja myös Tampereella) on molemmissa 163 suomenhevosta. Tämä tekee reilulla 2000 asukkaallaan pieniin kuntiin lukeutuvasta Ypäjästä maamme ehkä kaikkein suomenhevostiheimmän kunnan peräti 75 suomenhevosellaan 1000 asukasta kohden. Jotakuta saattaa yllättää sellainenkin tieto, että Helsingissä on tilaston mukaan 176 suomenhevosta. Tässä saattaa vaikuttaa se asia, että hevoset tilastoidaan omistajansa asuinkuntaan, ja Helsingissä asunee hevosenomistajia, joiden hevoset asuvat muualla.Helsingissä on 684 tuhatta asukasta, mikä antaa suomenhevosentiheyslukemaksi 0,26 per 1 000 asukasta. Kuopio on Suomen 8. suurin kunta reilulla 125 tuhannella asukkaallaan. Kuopion suomenhevostiheys on 3,21 hevosta tuhatta asukasta kohden. Ahvenanmaalla oleva Brändö on pienimpiä kuntia noin 500 asukkaallaan, joten yhdelläkin ilmoitetulla suomenhevosella sen tiheys on 2,2, eli Helsinkiä paljon suurempi.Jos maakuntatasolle mennään, niin Seinäjoella ja sen naapurikunnissa on yhteensä lähemmäs 1000 suomenhevosta, mutta yksittäisessä kunnassa niitä on eniten Kuopiossa.Kysyimme muutamalta savolaiselta hevosihmiseltä, miksi juuri Savossa on niin paljon suomenhevosia? Anna Jaatinen pitää Tapsan tallia Kuopiossa. Heillä on tallissa 13 suomenhevosta.”Ai Kuopiossa eniten vai, hyvä! Miksi? No ne ovat varmaan yhtä jääräpäisiä kuin me savolaiset”, nauraa Jaatinen ja jatkaa: ”Täällä on paljon metsää ja pitkät perinteet työhevosissa. Onhan suomenhevonen hieno, pääasillisesti rauhallinen, helppo hoitaa. Mutta onhan ne ahneita ja helposti lihovia. Jos laumassa joku oppii avaamaan heinäautomaatin, niin se on kyllä varmasti suomenhevonen!”Wanhan koulun talli sijaitsee Savon sydämessä Keiteleen Hamulassa. Siellä työskentelevällä Jaana Seppäsellä on pitkä kokemus suomenhevosista. Mikä rodussa kiehtoo savolaisia?”Ehkä se niiden lupsakka luonne, ovat siinä samanlaisia kuin myö savolaiset”, arvelee Seppänen. ”Ja kun niiden kanssa pystyy tekemään ihan mitä vaan, minäkin oon mennyt kaikkia lajeja. Ja nykyään suomenhevoset alkaa olemaan laadukkaita. Meilläkin on jo kolmannen polven omakasvatteja suomenhevosia.”Pohjois-Savon hevosjalostusliiton puheenjohtaja Hannu Ala-Korpi ei ole yllättynyt kuultuaan että Kuopio on Suomen ykköskunta suomenhevosten määrässä.”Tiesin kyllä, että onhan tämä Savo ollut aina hevosrikasta aluetta, ja täällä on pitkät hevosperinteet. Ja ehkä juuri perinteiden takia täällä on keskitytty paljon juuri suomenhevosiin. Tämä on vankkaa maatalousseutua, onhan täällä kuulemma lehmiäkin joku ennätysmäärä”, nauraa Ala-Korpi.Kuntia on tilastossa 308 ja suomenhevosia yhteensä 18 534, jakautuneena kuntiin haarukassa 403-0 hevosta per kunta. Alla listassa ne kymmenen kuntaa, joissa on tilaston mukaan eniten suomenhevosia..Eniten suomenhevosia 1. Kuopio 4032. Kouvola 3703. Oulu 3203. Jyväskylä 3205. Hämeenlinna 3106. Sastamala 2727. Seinäjoki 2668. Mikkeli 2569. Kauhava 25510. Salo 25111. Lappeenranta 20712. Lahti 20613. Vihti 20214. Orimattila 19815. Pori 196 *Määrät eivät ole aivan ajantasaisia. Hevosia siirretään paikkakunnalta toiselle ja kaikkia kuolleita ei välittömästi ilmoiteta Hippokselle. Hevoset on myös tilastoitu omistajan asuinkunnan mukaan, joten luvut eivät ole eksakteja, vaan suuntaa-antavia.