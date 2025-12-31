Mikä neuvoksi, kun alkaa paukkua? "Radio ja valot päälle, tallin ovet kiinni"

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ei anna suosituksia miten talleilla kannattaa varautua ilotulituksiin, joita saa uudenvuoden aattona paukutella klo 18-02 välisenä aikana. Tukesin sivuilla lukee vain: Jos ammut ilotulitteita, älä säikyttele eläimiä. Vältä aiheuttamasta haittaa lemmikeille ja villieläimille. Monet eläimet pelkäävät ilotulitteita.Mutta Tukesin ylitarkastaja, hevosihminen Kielo Erkko kertoo miten hän toimii omiensa kanssa, sillä yksi hänen tallinsa viidestä hevosesta on herkkä paukkeelle. Erkon toimintapa on käytössä monella tallilla: "Meillä otetaan hevoset ajoissa sisälle, eli hyvissä ajoin ennen iltaa. Ikkunat peitetään, ja lisäksi valot pidetään päällä ja radio soittaa musiikkia. Ollaan itse kotona myös, ja mulla valvontakamerat tallissa, niin voi seurailla myös."Erkko viittaa ennen joulua tapahtuneeseen, kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen Saksan Kesselissä. Vakava turma tapahtui todennäköisesti siksi, että 10- ja 12-vuotiaat lapset olivat paukutelleet raketteja lähistöllä. 22-vuotiaan ratsastajan hevonen pillastui ja pudotti ratsastajan selästään sillä seurauksella, että tämä jäi hevosen jalkoihin. Nainen sai vakavat vammat ja kuoli sairaalassa. Kokenut kouluvalmentaja Kyra Kyrklund toteaa, että Iso-Britannian Sussexissa, missä hän hevosineen asuu, ilotulitteita saatetaan käyttää ympäri vuoden, joten pelkästään uutena vuonna varautuminen ei riitä. Tosin hän lisää, että asuu maaseudulla, jossa paukuttelu on suhteellisen harvinaista. Kyrklund on kuitenkin sitä mieltä, että hevoset kannattaa yrittää siedättää tämän tyyppisiin asioihin. Hänen tallissaan paukkuarkoja hevosia tai koiria ei olekaan."Se on loputon tie, jos rupeat tukkimaan korvia tai muuta vastaavaa", hän toteaa. "Sitten joku kerta et tee niin, ja joku paukuttelee."Kyrklund muistaa takavuosien tapauksen, kun hänen silloin vielä vihreä kilpaoriinsa Matador säikkyi valtavasti valokuvaajien kameroiden moottoriperästä kuuluvaa äänekästä raksutusta näiden kerääntyessä aina yhteen nurkkaukseen kisa-areenan laidalla. Ääni muistutti konekiväärin pauketta. Kun intermediaire-luokka oli eräissä kisoissa säikkymisen takia mennyt pieleen, Kyrklund pyysi tuttua valokuvaajaa, Kenneth Wredeä, tulemaan ennen grand prix'tä verryttelyalueen laitamille ja käyttämään kameraa niin kauan, kunnes sillä ei enää ollut vaikutusta hevoseen, jolla hän verrytteli kentällä. Ongelma saatiin ratkaistua yhdellä siedätyskerralla. Ruskeasuolla tallia pitävä valmentaja Marko Björs on sitä mieltä, että ilotulitteet ovat turhaa rahan hukkaan heittämistä"En pidä paukuista ollenkaan. Ne voitaisiin kieltää mun puolesta kokonaan."Vähin vaatimus olisi, että ihmiset noudattavat rajoituksia ja toimivat niiden mukaan."Meillä ei ole pahin mahdollinen tilanne, sillä tallin seinät ovat paksut eikä lähellä ole asuinaluetta. Radio saatetaan jättää yöksi päälle", hän sanoo.Vermon ravivalmentaja Sirpa Tienhaara ottaa hevoset hyvissä ajoin sisään ja jättää valot päälle, mutta niin hän tekisi muutenkin, sillä työpäivä loppuu iltakuuden-seitsemän aikaan ja alkaa taas vasta seuraavana aamuna. "En laita korvia kiinni, enkä tee mitään muutakaan vastaavaa. Mutta en jättäisi ulos tarhaan valvomatta hevosta", hän sanoo. Ravivalmentaja Henriikka Kokko pitää hevosiaan Päivi Lumivirran paikassa Sipoossa. Hän sanoo olevansa sen verran metsässä, että ihan hirveästi ei hänen tallinsa lähellä raketteja näy. Kokko muistaa sen sijaan ongelmia olleen Vermon vuosina: "Raketteja ammuttiin joskus ihan liian aikaisin ja tuli kiire ottaa hevoset sisään.""Hevoset asuvat kaksin pihatossa isossa kahtia jaetussa tilassa ja uutena vuotena laitetaan vaan ulko-ovet kiinni ja pidetään valot päällä yli puolen yön. Ovat olleet rauhassa ja syöneet ja juoneet. Nuo kun ovat kahdestaan aina ja ovat yhdessä tuolla, niin ovat rauhassa",Kokko kertoo hänen ja puoliso Karri Aallon yhteisistä hevosista. Hän kertoo, että toissa vuonna joku porukka oli ampunut raketteja tieltä kohti hevosten pihattoja, mutta Lumivirta oli käynyt huomauttamassa asiasta."Sipoonkorpi naapurissa onneksi rauhoittaa jonkin verran, mutta minusta nuo raketit ovat syvältä", Kokko sanoo.