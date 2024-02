Termoneutraalissa lämpötilassa oleillessaan yksilön ei tarvitse käyttää aineenvaihdunnallisia mekanismeja ruumiinlämpötilansa säätelyyn. Ihmisen termoneutraaliksi alueeksi on määritelty lähteestä riippuen noin 25-32 astetta. Hevosella se on 5-25. Myös rodulla on suuri merkitys. Kuvassa suomenruuna Koomikko tammikuun pakkaspäivänä. Kuva: Leena Alerini

Hevosenpito Hevonen on monenlaisiin olosuhteisiin luotu Jos pakkaset ja helteet koettelevat hevosihmisiä, saman ne tekevät myös hevosille. Ihmisen ja hevosen termoneutraali alue, eli mukavuusalue lämpötilan suhteen, on kuitenkin täysin erilainen