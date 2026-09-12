Tässä värissä on Taikaa.
Tässä värissä on Taikaa. Kuva: Leena Alerini
Hevosenpito

Kasvattaja vastaa varsan nimeämisestä, mutta miten hyvä nimi annetaan?

Kasvattajat kertovat, kuinka heidän varsojensa nimet saavat alkunsa.
Julkaistu
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hevosten nimet
nimeämissääntö
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