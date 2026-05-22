Omistajanvaihdos tehtävä aina kun omistaja vaihtuu – prosessi sujuvin Oma Tallin kautta
Omistajanvaihdosilmoituksen voi tehdä paperisena postittamalla, lähettämällä lomakkeen sähköpostitse tai Oma Tallin kautta täysin sähköisesti.
”Suosittelemme tekemään omistajanvaihdoksen Oma Tallin kautta sähköisesti, koska sitä kautta se on kaikista nopein ja edullisin. Vaikka tekisi vain yksittäisen kerran omistajanvaihdoksen, kannattaa siltikin hakea Oma Talli tunnukset. Tunnus ei ole maksullinen, hakuohjeet löytyvät Hippoksen sivuilta ja tunnuksen aktivoiminen kestää noin 1–3 työpäivää”, Suomen Hippoksen kasvatuksen ja omistamisen asiantuntija Satu Halonen neuvoo.
Omistajanvaihdoksessa passia ei enää tarvitse lähettää Hippokseen, sillä siihen ei tule mitään merkintää omistustietojen muuttuessa. Omistajanvaihdoksesta tulee lasku, joka tulee maksaa 30 päivän kuluessa.
”Omistajanvaihdos kirjataan 30 päivän kuluessa myyntipäivästä, ja silloin Hepassa näkyy omistajanvaihdosprosessi kesken -teksti. Samalla lähtee postitse tai sähköpostitse lasku, ja jos sitä ei makseta sen 30 päivän kuluessa, kauppa raukeaa ja hevonen palautuu myyjän nimiin. Siinä tilanteessa prosessi pitää aloittaa alusta”, Halonen kertoo.
”Välillä on myös epäselvää, jos esimerkiksi omistajanvaihdos tehdään perheen sisällä, että myös siinä tilanteessa tarvitsee maksaa lasku. Omistajanvaihdokset käsitellään kuitenkin kaikki aina samalla tavalla, ja aina, kun omistustietoihin tulee muutoksia, pitää tehdä omistajanvaihdos, ja silloin se myös maksaa. Omistajanvaihdoksesta tehtävä ilmoitus on tehtävä virallisesti, eikä esimerkiksi kirjoitettu sähköposti tai puhelu ole riittäviä.”
Tästä on kyse
Omistajanvaihdoksessa tulee olla kaikkien osapuolien allekirjoitukset, tarkat päivämäärät sekä tiedot myytävästä hevosesta.
Oma Tallin kautta omistajanvaihdosta tehtäessä kaikilla osapuolilla on oltava sinne tunnukset.
Yhteisomistuksella tarkoitetaan kahden tai kolmen yksityishenkilön yhteisomistajuutta. Jos henkilöitä on enemmän, kyseessä on tallinimi.
Halonen muistuttaa, että omistajanvaihdoksissa Oma Tallin kautta tehtäessä myyjän on aina aloitettava omistajanvaihdosprosessi, eikä ostaja voi missään tilanteessa aloittaa sitä. Yritys ei voi puolestaan tehdä omistajanvaihdosta Oma Tallin kautta ollenkaan, koska yrityksestä tarvitaan aina myös kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen nimenkirjoitusoikeus, eikä Oma Tallin järjestelmä ole vielä riittävä tällaisissa tilanteissa. Kolmanneksi huoltajatodistus pitää olla syötetty Heppaan ennen omistajanvaihdoksen aloittamista, ja myös alaikäinen tarvitsee tunnukset Oma Talliin, jotta huoltaja pääsee omilla tunnuksillaan hyväksymään vaihdoksen.
Yleisimmät ongelmat tehtäessä omistajanvaihdoksen paperisena on puuttuvat allekirjoitukset tai päivämäärät, epäselvä kirjoitus tai edellinen omistajanvaihdos on jäänyt tekemättä tai on kesken.
”Toivoisimme näihin asioihin kiinnitettävän huomiota, jotta omistajanvaihdosprosessi etenisi sujuvasti”, Halonen toteaa.
”Muistutan myös, että uuden yhteisomistuksen rekisteröinti ei mene samalla kertaa omistajanvaihdoksen kanssa. Ne ovat kaksi eri asiaa, ja ne tarvitsee ilmoittaa kumpikin erikseen, ja näin ollen myös maksaa erikseen.”