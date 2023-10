Peruskengän ylistys - myös luonnon mestariluomus kaviomekanismi kiittää

Välttämätön paha

Kengitys on välttämätön paha, Nurmi sanoo heti alkuun. Kengän ykköstehtävä on suojata kaviota kulumiselta ja ykköshaaste olla haittaamatta kaviomekanismin toimintaa liikaa. Ja juuri siksi, koska kenkä suojaa kulumiselta, sepän on vuolemalla palautettava säännöllisin väliajoin kavioon sille paras ja tarkoituksenmukaisin muoto.

”Kengittäminen on periaatteessa hyvin yksinkertaista”, Nurmi sanoo. ”Vuoleminen on sen ehdottomasti tärkein osa.”

On totta, että rautakenkä jossain määrin häiritsee kaviomekanismia, mutta parempaa keinoa esimerkiksi Suomen oloihin ei ole vielä löydetty. Suomessa maaperä on jäässä ja liukas ison osan vuodesta ja erittäin karkea toisen osan vuodesta. Kummatkin muodostavat haasteen kengättömyydelle.

”Minulla ei ole mitään kengättömyyttä vastaan ja olen oikeastaan jopa sitä mieltä, että se olisi paras ja luonnollisin. Mutta sitten on eri asia, minkälaisissa käyttö- ja maaperäolosuhteissa hevosta voi ilman kenkiä käyttää ihan vain kavion kulumisen takia”, Nurmi toteaa.

Jos hyvän sepän ominaisuuksiin kuuluu uteliaisuus, Nurmet ovat hyviä seppiä. He ovat vuokranneet muutaman muun kollegan kanssa autotallin muutaman kymmenen kilometrin päässä kotoa. Autotalli on varustettu sepän paja- ja kuumakengitysvälinein. Kumimatot ovat rullalla. Niitä käytetään, kun pajalle tuodaan hevosia.

Siellä on myös arkkupakastin, jossa on muutama lenkkimakkarapaketti grilli-iltoja varten, ja useampi kymmenen teurasjalkaa muovipusseissaan. Niillä sepät harjoittelevat arki-iltaisin ja viikonloppuina, tavanomaisen työpäivän jälkeen.

”Ihmeen usein sitä tie tänne man caveen kulkeutuu”, Pasi sanoo ja naurahtaa. ”Melkein aina, jos yhtään luppoaikaa ilmaantuu.”

Lauantaina he suorivat pajalle heti, kun estevalmennustunti kotitallilla Littoisissa oli ohi.

Tällä kertaa avataan teuraskavio, jonka asiakas toi mukanaan. Se oli poikkaistu vähän etupolven alta, joten se sahataan luusahalla lyhyemmäksi, ensin poikittain ruunuluun kohdalta. Sen jälkeen se sahataan pitkittäin, jotta saadaan kaksi puoliskoa.

Jalka kiilataan ruuvipenkkiin ja seppäkollega Toivo Niemi ryhtyy töihin. Pari minuuttia ja jalka on ruunusta poikki. Kun jäljellä olevaa torsoa tarkastelee, näkee kauniin, säännönmukaisen rakenteen: ruunuluun takana kulkee litteähkö syväkoukistaja ja sen takana pyöreämpi, pinnallinen koukistajajänne. Molemmin puolin luuta on kaksi reikää, toinen niistä on valtimo, toinen laskimo.