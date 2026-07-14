Susiaitauksessa.
Susiaitauksessa. Kuva: Leena Alerini
Hevosenpito

Petoaidasta saa sellaisen tällin, että "persiilleen lentää"

Valkeakoskelaishevostilalla on niin korkeat petoaidat, että niiden aitaaman ison ponin korvatkaan eivät takaa ylety näkyviin.
Julkaistu
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