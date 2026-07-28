Poro liittyi suomenhevosten laumaan Rovaniemen lähellä

Susanna Backin ja Ville Nisosen pieni suomenhevoslauma Rovaniemen lähellä olevalla laitumella on saanut uuden jäsenen.”Juu, tuo poro on asustellut lauman kanssa samalla laitumella jo muutaman viikon, en tiedä mitä se miettii ja aikooko jäädä loppukesäksi”, nauraa Back ja jatkaa: ”Paljonhan täällä on poroja ja kyllä niitä välillä kulkee laitumen läpi, tulevat lankojen alta. Se on niille helppoa kun niiden sarvet eivät johda sähköä. Täällä Lapissa kaikessa hevostoiminnassa täytyy huomioida porojen läsnäolo.”Back kertoo, että alkukesästä hevoset ovat aika pörheänä ja puhisevat kun näkevät poroja, mutta tottuvat pian eivätkä tässä vaiheessa kesää välitä niistä enää lainkaan.”Poromiehethän käyvät niitä välillä pois ajamassa, mutta isosarviset tyypit ovat ongelma, kun niiden sarvet tarttuvat lankoihin ja ne rikkovat aidat. Että olkoon tuo tuolla meidän puolesta nyt.”Back kertoo vielä, että vaikka porot lähtökohtaisesti väistävät ihmistä, ovat jotkut niistä nykyään niin kesyjä, etteivät yhtään arkaile ihmisiä. Kaikki ovat kuulleet porokolareista, mutta eivät ehkä siitä että porot saattavat yrittää myös sisään ihmisasuntoihin.”Ne yrittää taloon sisälle ja erityisesti talleihin. Pitää olla jotain esteitä ja pitää ovia kiinni, etteivät pääse sisään. Ja syksyisin hirvaat eli urosporot voivat olla aggressiivisia, ja ne valtavat sarvetkin”, kertoo Back.Etelämpänä Euroopassa on usein tapana, että samalla laitumella ovat niin hevoset, lehmät ja lampaatkin, sulassa sovussa. Mutta puolivilli poro laiduntamassa hevosten kanssa lienee harvinaisuus..Eläinlääkäri Kati Niinistö: "Laidunruoho näyttää olevan hyväksi hiekansyöjille"