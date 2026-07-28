Suomenhevoslaumassa on ollut muutaman viikon ajan uusi jäsen.
Suomenhevoslaumassa on ollut muutaman viikon ajan uusi jäsen. Kuva: Susanna Backin albumi
Hevosenpito

Poro liittyi suomenhevosten laumaan Rovaniemen lähellä

Kun laiduntaa hevosia Rovaniemen korkeudella, on otettava huomioon porot.
Julkaistu
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Hevosurheilu
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