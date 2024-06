Rekisteröinnit ruuhkaantuivat Hippoksessa – "Kasvatuksen ja omistamisen palveluihin haetaan parhaillaan vahvistusta"

Hevosurheilu uutisoi viime viikolla Suomeen ostetusta ravihevosesta, jonka ilmoittaminen raveihin oli pysähtyä rekisteröinnin viivästymiseen. Sitä onnistuttiin Hippoksessa kiirehtimään, ja ruuna saatiin kuin saatiinkin listoille.

Uutisen julkaisemisen jälkeen Hevosurheiluun tuli yhteydenottoja, joissa kerrottiin rekisteröintien muutenkin ruuhkaantuneen. Tämä myönnetään Hippoksessa.

Ulkomailta hevosen Suomeen tuovien kannattaa varautua tällä hetkellä yli 30 vuorokauden kestoon rekisteröinnissä.

"Kesä on ratsujen ja ponien osalta vilkasta aikaa aina kun kisakausi on parhaimmillaan", osastopäällikkö Tea Niemi Suomen Hippoksesta toteaa. Ratsujen ja ponien rekisteröinnit menevät parhaillaan maksimikäsittelyajoissa ja mikäli maahantuodun hevosen kanssa haluaa osallistua kilpailu-, kantakirja- tai näyttelytoimintaan, kannattaa olla yhteydessä Hippokseen ja tarkistaa arvioitu käsittelyaika. Kannattaa myös varmistaa etukäteen, että vaadittavat asiakirjat on hankittuna ennen rekisteröinnin vireillepanoa ja huomioida rotukohtaiset erityisvaatimukset.

Mikäli hevonen tai poni tulee Suomeen yli 90 päiväksi, se on vähintään merkittävä minimitiedoilla viranomaistietokantaan. Samassa yhteydessä Hippos toimittaa hevosesta tiedon kilpailemista varten SRL:n kilpailutietokantaan (KIPA). SRL:n alaiseen kilpailutoimintaan osallistuminen ei ole mahdollista ennen kuin hevosen tiedot löytyvät kilpailujärjestelmästä.

Jos hevonen rekisteröidään laajemmilla tiedoilla eli ID-varmennuksen kautta, näkyy sen jälkeen hevosen laajemmat sukua ja rotua koskevat tiedot sekä Hippoksen, että SRL:n tietokannoissa.

Laajemmassa menettelyssä hevonen tunnistetaan ja sen sukutiedot tallennetaan tietokantaan ja varmistetaan, että maahantuotu hevonen täsmää passin tunnistetietoihin. Hevosen identiteetin varmennus on edellytyksenä kantakirjaan merkitsemiselle ja hevosen jalostuskäytölle Hippoksen ylläpitämien kantakirjojen osalta. Suppeampi menettely eli viranomaistietokantaan merkitseminen ilman sukutietoja tai suppeilla sukutiedoilla ei edellytä hevosen identiteetin varmennusta Hippoksen auktorisoiman tunnistajan toimesta. Hevosen pitäjä, joka ilmoittaa hevosen viranomaistietokantaan on vastuussa oikeiden tietojen toimittamisesta rekisteröivälle taholle eli Hippokselle ja tästä syystä hevosen identiteetti kannattaa varmistaa aina rekisteriin merkitsemisen yhteydessä.

”Tällaisia hevosia, joiden identiteetti ei ole yhteneväinen hevosen mukana tulleen passin tietoihin tulee valitettavasti vastaan muutamia vuositasolla. Tunnistuksesta on se hyöty, että rekisteriin merkitsemisen yhteydessä tarkistetaan, täsmääkö hevonen passinsa kanssa. Tällöin puutteellisten tai virheellisten tietojen selvitys on helpompaa, kun maahan tuonnista on kulunut vain vähän aikaa.”

7 vuorokauden kuluessa tuonnista

Rekisteröintiprosessi tulee käynnistää viimeistään 7 vuorokauden kuluessa maahan tuonnista ja rekisteröinti suoritetaan Hippoksessa valmiiksi 45 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Jos asiakirjoja puuttuu, rekisteröinti voi viivästyä.

Mikäli rekisteröinnillä on kiire, kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Hippokseen rodun rekisteröinnistä vastaavaan henkilöön, jolloin rekisteröintiprosessia voidaan mahdollisuuksien mukaan kiirehtiä. Tällöin nopeutetusta käsittelystä veloitetaan kiireellisen käsittelyn lisä 60 euroa. Nopeutetusta käsittelystä sovitaan aina ennakkoon erikseen.

Lisäksi on muistettava Traces-todistus, jonka myöntää lähtömaan virkaeläinlääkäri lähtötarkastuksen yhteydessä. Perehtyminen Traces-järjestelmään ja sen vaatimuksiin on tärkeää ennen tuontia. Traces-järjestelmästä tallennettu Traces-todistus tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.

Rekisteröintien käsittelyajat ovat talvikauteen verrattuna pidentyneet, Hippoksesta myönnetään. Apua on kuitenkin tulossa.

”Rekisteröintien ruuhkatilanteet ovat kausittaisia. Kasvatuksen ja omistamisen palveluihin haetaan parhaillaan vahvistusta, ja paikka pyritään täyttämään mahdollisimman pian, jonka jälkeen tilanne helpottaa. Hakuaika on päättynyt ja valintaprosessi on parhaillaan käynnissä.”