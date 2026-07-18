Tiina Seppälä ja lempiaihe: hevosten ruokinta.
Tiina Seppälä ja lempiaihe: hevosten ruokinta. Kuva: Leena Alerini
Hevosenpito

Tiina Seppälä: "Älä piperrä, katso ruokinnan isot linjat"

Hevosen ruokkimisesta ei tarvitse eikä kannata tehdä liian vaikeaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi