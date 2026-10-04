Iso susi pyöri suomenhevostamman kintereillä.
Iso susi pyöri suomenhevostamman kintereillä. Kuva:Pixabay
Hevosenpito

"Nyt lähe meneen" - suomenhevosen omistaja hätisti sutta Eurajoella

Tallinpitäjä riensi sutta laitumellaan väistelleen suomentamman apuun.
Julkaistu
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