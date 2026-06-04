Susi on yksi Suomen neljästä suurpedosta.
Susi on yksi Suomen neljästä suurpedosta.Kuva: Pixabay
Hevosenpito

"Satavarmasti susia", toteaa Boen videosta Sipoon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja

Kyseistä susipariskuntaa on seurattu jo pidempään.
Julkaistu
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