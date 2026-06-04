"Satavarmasti susia", toteaa Boen videosta Sipoon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja

”Kyllä ne ovat susia, aivan satavarmasti, koiria ne eivät ole”, vahvistaa suurpetoihin erikoistunut Sipoon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja ja petoyhdyshenkilö Marco Dahlstedt, itsekin hevostilallinen.”Olemme seuranneet näitä jo pari vuotta, ne on nuoria ja rohkeita susia, etsivät rajojaan, mitä kaikkea voivat tehdä.”Dahlstedt kertoo, että kun susilla ei ole enää kokemusta siitä, että ihmistä pitäisi varoa, ne tulevat lähelle asumuksia. Ja rajatussa tarhassa oleva hevonen on helpompi saalis kuin metsässä karkuun juokseva peura. Nämä kaksi sutta karkoitettiin parinkymmenen kilometrin päähän, mutta ne palasivat. Mitä hyötyä sitten on karkoituksesta?”No kun niitä jahdataan, siis jahdataan, ei ammuta, me toivomme niiden oppivan, että ihmisen ja koiran haju on jotain mitä kannattaa varoa. Tarkoitus on siis antaa niille huono kokemus ihmisestä, niin että ne välttävät ihmistä. Että ne opettavat jälkeläisilleenkin että jos torpassa näkyy valo ja pihapiirissä koiran haju sinne ei pidä mennä. Susihan on todella fiksu eläin.”Susista on Itä-Uudellamaalla tehty todella paljon havaintoja tänä keväänä. Jokunen vuosi sitten Paippisissa oli myös susilauma. Niitä on myös karkoitettu – karkoituspäätös pitää aina hakea erikseen poliisilta – mutta monasti ne palaavat. Toinen petoyhdyshenkilö Sipoosta, Matias Backman, kertoo että viime sunnuntaina kaksi sutta näkyi myös riistakamerassa.Hevosurheilu Ratsastus tavoitti myös kolmannen petoyhdyshenkilön, joka haluaa pysyä nimettömänä lähinnä kiivaan somekommentoinnin takia, mutta hän kertoo Sipoon susiparin olevan hyvin tiedossa, ja että eläimillä on omat vakioreittinsä alueella, jolla ne liikkuvat. Pariskunta on melko uusi, sillä uroksen aiempi puoliso kuoli viime vuonna ja se on löytänyt uuden nartun. Joitakin ihmetyttää eläinten rauhallinen, jopa leikinomainen käyttäytyminen videolla. Petoyhdyshenkilö toteaa ihmisillä menevän usein sekaisin agressiivinen käyttäytyminen ja saalistuskäyttäytyminen. Ne ovat kaksi eri asiaa. Suden näkökulmasta saalistaessa kyseessä on täysin neutraali hetki, joten sen eleissä ei näy minkään näköistä aggressiivisuutta."Tavallistakin tavallisempaa petoeläimen käyttäytymistä, vaikka video melko huonolaatuinen onkin", hän sanoo. Tämä petoyhdyshenkilö myös korostaa, että tilaa Suomessa susille on, eikä todellakaan olisi toivottavaa, että ne hävitettäisiin sukupuuton partaalle, kuten valitettavasti myös on aiemmin historiassa tapahtunut. Ainoastaan pihoihin liian tiuhaan tulevat sudet olisi jollain lailla saatava säikytettyä kauemmaksi. Se on kuitenkin vaikeaa, jos susilla ei ole mitään syytä varoa ihmistä. Hän jatkaa edelleen: "Kukaan ei halua susia Suomesta hävittää, kyse on enemmänkin siitä, mikä olisi susille suotava ja sopiva tapa olla olemassa niin, että ihmiset voivat tuntea olevansa turvassa. Tätä tasapainoa haetaan."Entä sitten koirasudet, onko niitä?”Niitä on lähinnä joku lauma Itä-Suomessa ja varmasti Venäjällä. Ne ovat vieraslaji Suomessa ja ne saadaan hävittää. Valitettavasti jotkut ihmiset tekevät niitä tahallaan", Dahlstedt kertoo. Mikä sitten neuvoksi hevostilalliselle, jonka seudulla on nähty susia?”Oikeaoppisestihan pitäisi kaikki laitumet ja tarhat ympäröidä petoaidoilla. Siitä on kuitenkin tarkat säännöt miten niitä pidetään kunnossa ja kallistahan se on myös. Tämä on todella vaikea tilanne.”Dahlstedtilla on itsellään seitsemän hevosta kotonaan Sipoossa.”Kyllä oli rohkeita hevosia siinä videossa, sellaisia haluaisin tuonne meidänkin laumaan vartijoiksi!”.Susia tai sudennäköisiä koiria Boen mailla – Leif Hagelstam: "Olen 110 -prosenttisesti sitä vastaan, että niitä pyörii meidän pihapiirissä".Susi voi uhata varsaa tai ponia mutta harvemmin aikuista hevosta – "Kaikkiaan isot hevoset ovat ihmeen pelottomia susien suhteen"