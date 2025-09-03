Hevosenomistaja askarteli käsillä olevista tarvikkeista hevoselleen silmäsuojan.
Hevosenpito

Syksyn kosteus lisää hevosten silmäongelmia – ”Niiden hoidon kanssa ei voi jäädä yhtään odottelemaan!”

Eläinlääkäri Ottiilia Oinonen varoittaa hevosten silmäongelmista. Niiden kanssa kannattaa toimia ripeästi.
