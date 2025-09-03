Syksyn kosteus lisää hevosten silmäongelmia – ”Niiden hoidon kanssa ei voi jäädä yhtään odottelemaan!”

Hevosten yleisimpiä silmäongelmia ovat silmätulehdukset ja sarveiskalvon haavat, kertoo eläinlääkäri Ottiilia Oinonen Vermon klinikalta.”Ja niiden kanssa ei pidä jäädä yhtään odottamaan tai seurailemaan, hoito pitää päästä aloittamaan heti”, hän patistaa.Miten nopeasti siis?”Saman vuorokauden aikana. Ei pitäisi jäädä edes odottamaan seuraavaan aamuun. Jos hevonen siristää silmää ja se vuotaa, niin se on tutkittava. Ilman tutkimusta ei tiedä esimerkiksi kuinka syvälle haava on mennyt. Ja jos hoidon aloittamisessa aikaillaan, se voi pahimmillaan johtaa jopa koko silmän poistoon. Lisäksi silmän haavaa ja toisaalta silmätulehdusta hoidetaan eri tavoin, tulehdusta kortisonilla ja haavaa antibiootilla. Ilman tutkimista ei tiedä kummasta on kyse.”. Mistä nämä haavat ja tulehdukset sitten johtuvat?”Hevonen voi saada haavan tai tulehduksen silmään oikeastaan mistä vaan, kärpäsistä, heinänkorresta, joka tökkää silmään, se voi lyödä päänsä johonkin, mitä vain. Bakteeri pääsee silmään jostain. Näin loppukesästä ja syksyllä kun on kosteaa, nämä silmäongelmat lisääntyvät.”Joskus paraneminen ei etene odotetusti. "Silmähaavaan tulee tosi helposti sieni, ja se vasta onkin vaikea ja pitkäaikainen hoidettava. Siihen on lääke, mutta sitä pitää käyttää pitkään ja se on aika hintava. Jossain vaiheessa moni hevonen todella kyllästyy tippojen laittoon ja alkaa protestoida kovasti. Silloin hevoselle laitetaan silmäkanyyli, joka ohjaa lääkkeen suoraan silmään ilman, että ihmisen täytyy siihen koskea. Kanyyli laitetaan tietenkin kunnon rauhoituksessa.”Oinonen painottaa vielä loppuun: "Älkää aikailko, hoito pitää päästä aloittamaan heti. Silloin säästyy usein isommilta ongelmilta. Ja paranemista on seurattava ja reagoitava jos silmä ei parane kuten olisi odotettavaa." .Siskosten ilonhetkiä – Riot's Cling To Joyn takana on tiivis joukko.Salla Varenti ei vastannut Hollannista tulevaan puheluun: "Raha ei tee onnelliseksi, hyvä hevonen tekee".Intensiivistä hoitoa vaativalla silmäsairaudella on monta oiretta: "Tänäkin vuonna potilaita on jo ehtinyt olla jo useita, ja eletään vasta elokuun puoliväliä".Kouluratsu Denzelin silmä jouduttiin poistamaan