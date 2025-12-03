Kesäinen tarhaidylli keskemmältä Eurooppaa.
Kesäinen tarhaidylli keskemmältä Eurooppaa. Kuva: Leena Alerini
Hevosenpito

Talvi tuli, onko tarha valmis?

Talvi on täällä ja pian astuu voimaan myös uusi hevosasetus. Entä tarhat? Muistisääntönä, että tarhojen on oltava turvallisia hevoselle.
Julkaistu
hevoset
hevosasetus
tarha
tarhaaminen

