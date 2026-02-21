Kuinka paljon mitäkin? Ruokinnan suunnittelu paperilla on aina laskennallista – ja laskeminen vaatii faktaa.
Kuinka paljon mitäkin? Ruokinnan suunnittelu paperilla on aina laskennallista – ja laskeminen vaatii faktaa. Kuva: Leena Alerini
Hevosenpito

Väkirehun tehtävä on täydentää

Maksimimääränä yhdellä ruokintakerralla pidetään enintään yhtä grammaa tärkkelystä per elopainokilo.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi