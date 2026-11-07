Tallilla voi olla ihan kivaakin.
Tallilla voi olla ihan kivaakin. Kuva: Ihaamaa
Hevosenpito

Tallinpitäjä ja kirjailija Veera Rinne ihmettelee "kurjuusmantran" jankuttamista ja loputonta neuvomisintoa

Hevosalalla tekijät vähenevät, mutta neuvojat lisääntyvät
Julkaistu
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