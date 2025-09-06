Hevosen tulee saada karkearehua kuuden tunnin välein.
Hevosen tulee saada karkearehua kuuden tunnin välein.Kuva: Anu Leppänen
Hevosenpito

"Yhteiskuntamme on muuttunut ja eläintenpitoon kohdistuu erilaisia odotuksia" - hevosasetus astuu voimaan vuoden alusta

Uusi hevosasetus astuu voimaan 1. tammikuuta 2026, mutta joidenkin asioiden kohdalla on olemassa siirtymäaika.
Julkaistu
Loading content, please wait...
hevosen hyvinvointi
hevosasetus

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi