5-vuotiaat Don Real, Gangster He'Las, Prime Time ja Reddie Mercury oripäivien vanhimmasta päästä – "Katsotaan, mitä lautakunta sanoo!"

5-vuotias esteori on Sammaliston Don Real, joka on Riikka Harjulan työn alla ja osallistuu nyt suorituskyvynkokeeseen. Don Real hyväksyttiin esitarkastuksessa 3-vuotiaana vuonna 2022.

"Mähän tein sen aika valmiiksi jo viime oripäiville, kun luultiin että saisi pidemmät luvat kun näytetään nelivuotistestissä", Harjula toteaa. "Hyppeli neljäveenä jo viisiveetehtäviä mennen tullen, mutta viime hetken sääntömuutoksen myötä 4-vuotias olisi saanut vain vuoden luvan, joka sillä siis olisi ollut 3-vuotistestin ansiosta jo muutenkin, joten päätettiin että ei sen tarvi mennä niitä tekemään."

Harjula kehuu oriin maasta taivaaseen.

"Doni valmistautuu oripäiville hyvää vauhtia. Muutin Riksuun eli Sammalistoon joulukuun alusta, ja tammikuun alusta kaivoin sitten tämän herrasmiehen takas hommiin. Se on kyllä jotain uskomattoman viisasmielistä että kuolevainen hevosenkouluttajaihminen ei voi ymmärtää. Vähän höppänä luonteeltaan, mutta samalla siinä on sopivasti urheiluhevosen herkkyyttä. Eli hommia ja töitä on jatkettu siitä mihin jäätiin, oikein hyvällä draivilla."

Ainokainen nelivuotias on Vivito de Hallier on karjalohjalaisen Maija Korpivaaran entisellä kasvattajanimellä syntynyt hannover.

Korpivaaralla on oripäivillä kaksi kasvattia. "Molemmat ovat kyllä ihania, mutta kai sen vastauksen saa, jos kasvattajalta kysyy", Korpivaara toteaa. "Mutta tietenkin sillä varauksella, että ne ovat nuoria hevosia ja oripäiväviikonloppu on pitkä kolmen päivän pinnistys. Koulutustilaisuushan se myös on!"

Erityisesti Viviton suku saa kasvattajalta kehut. Isä on Paul Schockemöhlen tunnettu, useimpiin eurooppalaisiin kantakirjoihin hyväksytty Vitalis, mutta emälinja erityisesti on maininnan arvoinen: Weihe Glück on Isabell Werthin kuuluisan GP-tamman Weihegoldin jälkeläinen, staatspremie-tamma, jolla on oldenburgiin hyväksytty jalostusorijälkeläinen Figo Crystal. Weihe Gluckin täysveli on norjalaisomistuksessa oleva GP-ori Total Hope.

Bossanova Crystal on Korpivaaran 3-vuotias hannover-kasvatti ja edustaa tämän nykyistä kasvattajanimeä.

Vaikka kouluoriita ovatkin, molempia Korpivaaran kasvatteja ratsastaa ja ne myös esittää Hassan Iber.

"Nuorella hevosella on tärkeää se, että ne ratsastetaan eteenpäin. Siitä ei voi tinkiä. Mä olen Hassania aika paljon käyttänyt", Korpivaara tuumaa.