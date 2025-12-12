"Abortoidaanko nämä?" – kasvattajat huolestuivat

Hevosasetuksesta on tiedetty jo pitkään, mutta sen sisältö tuli loppujen lopuksi puskista. Nyt herätään uuteen todellisuuteen ja ihmetellään uusien vaatimusten edessä. Kun suomenratsukasvattaja Laura Kajanto ihmettelee, että uudet vaatimukset tulivat "vaan näin", hän on yksi erittäin monista. . "Kun rupesin katsomaan kokovaatimuksia, niin nehän ovat ihan älyttömät", toteaa Kajanto, jolla syntyi tänä vuonna viisi varsaa, Pramea (Ryhlyn Peikonlehti - Ypäjä Upea, Kelmi) Andromeeda (Pörnä-Poika - Kassiopeia, Silvolan Hemminki), Minttu (Ryhlyn Peikonlehti - Aroha Kastanja, Karl-Hemming), Tove Terhakka (Ypäjä Rokki - Eevi Iloisa, Pörnä-Poika) ja Täydellinen (Hessin Leevi - Ihana, Vili Veikeä).Tällä hetkellä neljä tammaa on tiineenä. Ne astutettiin viime vuonna ja vuoden vaihteen jälkeen ne muodostavat eräänlaisen ongelman. "Nämä on nyt kantavana, eli abortoidaanko nämä?" tammojensa säkäkorkeuksia ja karsinoiden mittoja viime ajat ynnäillyt Kajanto puuskahtaa.Onko sinulla vaaditut karsinat tammoille ja varsoille? "Neljä karsinaa on, mutta kolme niistä on nyt sitten liian pieniä." . Kun Kajanto kertoo, että hänellä on yksi isompi karsina tallin toisessa osassa, mutta se ei ole ollut käytössä, koska jos siihen vie jonkun tammoista, ei se siinä yksin viihdy, vaan keskitty odottamaan, että se tuodaan takaisin muiden luo. "Yksikin kutoi itsensä ihan hikeen ja toinen pyöri ja panttasi varsaansa, kun ei tuntenut oloansa turvalliseksi. Kun laitoin sen niin, että kaltereiden takana oli toinen, se varsoi samana yönä." Kasvattaja on pihdeissä. Hän toteaa, että kantavaa tammaa ei pitkiä matkoja voi siirtääkään, sillä se olisi sille hyvinvointiongelma. Väliseinien poisto ei Kajannon tallissa niin vain onnistu, sillä avattava etuseinä on silloin koneellisen lannanpoistosysteemin tiellä. Tämä lisäksi poistaisi yhden karsinan käytöstä, jolloin olisi neljä tammaa ja kolme karsinaa. "Mihin mä ne sitten tuuppaisin? Kesällä laitumelle, joo, ja sinne katos tai siellä on tarpeeksi metsää."Vaatimus katoksista laitumille saa hänet pohtimaan mitä laidunpaikkoja tarjoavat ihmiset tekevät. Onko ensi kesänä tarjolla enää laituimia?"Jos siellä laitumella ei kasva puuta? Sellaisiakin kuitenkin on. Rakentavatko he nyt sitten isoja katoshalleja niille laitumille?" . Kajanto on miettinyt päänsä puhki: "Tässä pitäisi voida luottaa että tarkastukselle tuleva eläinlääkäri olisi ymmärtäväinen, mutta luulisi, että hänen täytyy noudattaa lakia ja asetusta." "Tällä hetkellä voimassa olevassa asetuksessa varsalta vaaditaan 50 prosenttia vähemmän tilaa kuin aikuiselta ja se on hyvä lain kirjaus. Sen olisi pitänyt jäädä. Siinähän se vierottamaton varsa emänsä vierellä on. Ja sitten puolen vuoden ikäiset noin 130-senttiset varsat keskenään karsinaan, jolloin tilavaatimus riittäisi mulla 12 neliön karsinaan." Eli miten aiot toimia kun varsat syntyvät? "Olla lainsuojaton." Yksi vaihtoehto on poistaa karsinoiden suoraan ulosavautuvat ovet ja aidata siihen tarha, jolloin tila muuttuu Kajannon käsityksen mukaan pihatoksi. "Ja siihen oviaukkoon sitten joku räsymatto roikkumaan. Tadaa!", hän naurahtaa. "Valitettavasti tämä ratkaisu ei toimi tavanomaiseen, tallissa olevaan karsinaan, josta ovi avautuu käytävälle." Kajanto on ikuinen optimisti. Hän toteaa, että kävi miten kävi, juhannuksena se on ohi. Silloin varsoo viimeinen tammoista, Kerttu. "Siihen mennessä olen selvinnyt tästä karsinakriisistä." . Eeva-Liisa Penttilä: "Tosi hankala tilanne monelle"KS-tallilla Sappeessa tehtiin talliremonttia muutama vuosi sitten jossa yhteydessä talliin saatiin 14 neliön varsomiskarsinat.On siinä ja siinä, riittävätkö ne lämminveriravuritammojen kohdalla.Yli 160-senttiselle tammalle ja sen maksimissaan 120-senttiselle varsalle näin iso karsina riittää (9 plus 5 neliötä)."Kyllähän ihmiset ovat varsottaneet tammojaan ihan tavallisissa 9 neliön karsinoissakin", hän toteaa. Penttilä pitää tammoja paljon ulkona, isoilla laitumilla, joista osasta pääsee pihattoon. "Viime kesänä oli tosi paljon hellepäiviä, jolloin hevosilla oli vapaa pääsy pihattoihin niillä laidunlohkoilla joissa pihattoja oli."Jo vuosia sitten Penttilä on yhdessä talleistaan yhdistänyt kaksi 9 neliön karsinaa yhdeksi isoksi varsomiskarsinaksi. Tämän hän tietenkin näkee mahdolliseksi ratkaisuksi muillekin. "Joka toinen väliseinä pois. Harvoin ne kantavia rakenteita on, mutta tietysti pienissä talleissa voi olla eri tilanne. Samoin herää kysymys miten elementtikarsinaprofiilit istuu väliseinien poisottoon. Ettei romahda koko systeemi."Kun Penttilä näki uudet vaatimukset, ensimmäinen ajatus oli, kuinkakohan moni niitä pystyy noudattamaan. "Asetus astuu voimaan mielestäni huonoon aikaan, koska hevosrintamalla on paljon kannattavuuteen liittyviä haasteita.""Hyvää tällä tietysti pääasiassa tarkoitetaan, mutta tämä tekee tilanteen tosi hankalaksi monelle. Monella hevostilalla joudutaan tekemään aika isojakin muutoksia, vaikka toiminta on ollut asiallista ja hevosista pidetty hyvää huolta. Eikä tämä poista sitä ongelman ydintä, ei poissulje hevosten huonosti pitämistä millään tavalla. Tulee hankaloittamaan hevosihmisten elämää tilanteessa, jossa 99 prosenttia pitää ja huolehtii hevosistaan todella hyvin. Selvästi siihen ei luoteta. Tämä on epäluottamus alalle.""Aika hullua. Ihmettelen myös sitä, että ollaan päästy näin pitkälle ennenkuin herättiin reagoimaan. Nythän kakat on housussa jo."