Eva Wrede ja Orkus, vuosi 1932.
Eva Wrede ja Orkus, vuosi 1932. Kuva: Eva Wreden albumi
Kasvatus ja jalostus

Suomalaisen ratsujalostuksen intohimoiset

Kuva on otettu kesällä, ehkä vuonna 1932.
Julkaistu
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