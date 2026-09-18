Piitsin Hurpales ja Azeelika Aasmäe.
Piitsin Hurpales ja Azeelika Aasmäe. Kuva: Tuulia Nelimarkka
Kasvatus ja jalostus

Herkon Hömppä-poika hurmasi vuonna 2026

Vuosi 2026 on Herkko Hurmaus -isoisän vuosi, sillä sen kaksi poikaa ovat tilaston ykkönen ja kakkonen.
Julkaistu
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