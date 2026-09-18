Herkon Hömppä-poika hurmasi vuonna 2026

Mukana listalla on vanhoja oriita kuten 22-vuotias Voiveikko ja 20-vuotias Hessin Leevi, sellaisia, joilla on jo yli sata jälkeläistä, kuten Silvolan Hemminki 166 jälkeläisellään ja nuoria, vasta uraansa aloittelevia, kuten tämän vuoden tilastoykkönen, joka sai jalostusarvostelun viime maaliskuussa, mutta jolle on syntynyt jo kuusi varsaa.Ykköseksi nousi lämminveriratsupuolellakin astutustilaston ykkössijaa oriinsa kanssa pitävän Kaisu Västinsalon omakasvatti, nelivuotias ruunikko-ori Piitsin Hurpales (Herkko Hurmaus - Leva, Knuutilan Veikko), kutsumanimeltään Hömppä.Västinsalon ori voitti kolmevuotiaana suomenhevosten laatuarvostelun 3-vuotiaana vuonna 2024 ja oli askellajikokeen paras. Oritta valmistellaan parhaillaan myös tämän vuoden "laatareihin". Viime kevään ratsuoripäivillä sillä todettiin hyvät tyypit, se on sopusuhtainen, vaikkakin "hieman raskas". Sillä on rytmikäs eteenpäinvievä laukka, se osoitti hyvää kapasiteettia, asennetta ja yhteistyöhalua. "En ole kerinnyt suomenhevosten tilastoihin vielä sen enempää perehtyä, mutta Hurpales on tehnyt 22 tammaa heti ensimmäiselle kaudelle", Västinsalo kommentoi.Hänen mielestään suomentamman omistajat ovat valmiita käyttämään nuoriakin oriita, kunhan ne vaikuttavat toimivilta. "Kyllä mun kolmivuotiailla on aina ollut myyntiä", hän sanoo ja lisää, että hänen kolmivuotiaansa tekevät lähes jo ne tehtävät, mitä nelivuotiaiden kantakirjauksessa edellytetään. "Ja mähän markkinoin niitä aika paljon videoin ja valokuvin. Mä uskon, että se iskee tammanomistajiin aika paljon.". Ryhlyn Peikonlehti ja Lavilan Viljo kakkosinaKakkossijan 16 tammallaan jakavat Liisa Mattilan kasvattama 17-vuotias kenttämestari ja moninkertainen hopeamitalisti, vuonna 2023 ykköskantakirjaluokkaan nostettu Lavilan Viljo, jolla on ennestään 63 jälkeläistä ja Sonja Kaijansinkon kasvattama 6-vuotias laatuarvostelupärjääjä askellajipuolella ikävuosina 3-5 -vuotiaana, Ryhlyn Peikonlehti (Herkko Hurmaus – Ponuveikko). ”Pudotus astutusmäärissä ei minun tunnu ollenkaan dramaattiselta, kun miettii koko maan taloustilannetta”, toteaa Peikonlehden omistaja Anneli Hakatie Sammaliston oriasemalta.”Kiireinen kesä näiden kanssa on ollut ja ovat avataan taas ensi kesänä. Kyllä se niin on, että hyvät, laadukkaat varsat menee aina kaupaksi.”Hakatie toteaa että lukema 16 tammaa on ”aika sama kuin edellisenä kesänä".Sammalistossa astunut Silvolan Hemminki (Karl-Hemming – Vekseli) sai 10 tammaa, sekin samassa tasossa kuin aiemmin, Hupsis (Joihuri – Jaanen Suikku) sai kaksi tammaa ja Toivolan Valekro (Herkko Hurmaus – Corleone) yhden tamman.”Se oli ehkä vähän yllätys, mutta kun se ei ollut käytössä sinä vuonna kun se valittiin parhaaksi Ratsuoripäivillä niin ehkä se vaikutti", Hakatie tuumaa viimeksi mainitusta. . Suomenratsun tarkoitusHakatie kertoo pohtineensa, mihin tarkoitukseen suomenhevosia ylipäätään jalostetaan.”Koska kyllähän sitä pitää yrittää tehdä parempia suoritushevosia. Ei me voida tehdä valintoja pelkästään tuijottamalla pientä geelipoolia, ja yrittää sen takia valita aina niitä erisukuisia. Jos se on ainoa tavoite, niin sitten kyllä mennään hevosten laadun ja terveyden kustannuksella.”Hakatie lisää, että "laatu myy aina", ja että laadukas varsa ei välttämättä ole erisukuinen.”Jos me ei pyritä jalostamaan laadukkaita suorituskykyisiä hevosia niin mitä me sitten kasvatetaan? Meidän täytyy myös hyväksyä, että suomenhevosen tyyppi on jo muuttunut ja muuttuu yhä, nykysuomenhevoselta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia kuin siltä hevoselta, joka veti tukkikuormia umpihangessa.”Paljon huomiota saanut Sari Mansikkamäen kasvattama, Mia Maunolan omistama ja Johanna Vainion ratsastama koulusuomenhevosori Loiste Priimus (Säkkärän Sälli – Pilven Poika) astui Sundsvikin oriasemalla. Se sai tänä vuonna 14 tammaa, ”joka on kiva määrä”, kertoo Maarit Hämäläinen oriasemalta.”Ja pitää vielä sanoa että siinä on kyllä hyväkäytöksinen ja helppo ori!”Yleisellä tasolla Hämäläinen miettii päättänyttä kesää, ja on tehnyt huomion, että keskihintaisille oreille ei niinkään ollut kysyntää.”Ne joilla on varaa, valitsevat ne kalliit, ja ne joilla on vähemmän rahaa menevät ihan hinta edellä, valitsevat sen kaikkein halvimman.”Viime vuoden suosituin ori Corleone kuoli keväällä ja Hiljalan Fantom on ollut pois näkösältä ollessaan toipilaana ähkyleikkauksesta. Ratsuoripäivien parhaaksi suomenratsuksi valittu, ja II-palkinnolla palkittu 5-vuotias Hasselpähkinä (Hessin Leevi - Karl-Hemming) vasta aloitteli oriin uraansa tänä kesänä. Hevosen kasvattaja Laura Kajanto kertoo, että Hasselpähkinällä oli tänä vuonna kaksi tammaa."Se oli vähän opettelemassa orin hommia Kiuruvedellä ForYou Stablesilla kun se on vasta 5-vuotias. Arvailen, että hevosella kilpaillaan ensi vuonna kun se on niin laadukas, ja toivottavasti se myös astuu. Mutta nuoren hevosen ehdoilla omistajat menevät tietysti." . Ratsusuomenhevosoriiden alustavat astutusmäärät 2026 Piitsin Hurpales (Herkko Hurmaus - Leva, Knuutilan Veikko), 22Lavilan Viljo (Pellervo - Terika, Pette), 16Ryhlyn Peikonlehti (Herkko Hurmaus - Ryhlyn Kesäheinä, Ponuveikko), 16Kuninkaan Paluu (Lakeus Kingi - Rullarsböle Lilli, Säkkärän Sälli), 15Loiste Priimus (Säkkärän Sälli - Päijänne Priima, Pilven Poika), 14Savelan Hemuli (Lerkkana - J.T. Heilu, Jonnen-Valtti), 13Rannan Ruhtinas (Murron Valo - Totinki, Toto), 12Metkuttaja (Porttikielto - Hailin Hali, Kelmi), 12Pisara Vihtori (Postipoju - Lemmentuli, Tussarin Luonnos), 10Hiljalan Fantom (Ilo-Ilmari - Unikukka, H.R. Vihuri), 10Rasantaja (Tintin Sahrami - Rainummen Ruusa, Auran Aapeli), 9Hessin Leevi (Lastun Leka - Jeviiritär, Jeviiri), 9Kaskisavu (Lakeus Kingi - Neppastiina, Knuutilan Veikko), 8Taikatumma (Voiveikko - Taikaliila, Kuningas Ässä), 8Silvolan Hemminki (Karl-Hemming - Vekseliini, Vekseli), 7Friisin Paletti (Ukkosen Poika - Korven Siluetti, Varjo Luonnos), 6Turkan Veikka (Knuutilan Veikko - Katin Purjetar, Suikun Ero), 5Aaluva (Saran Sovitus - Lakeuden Loimu, E.V. Hurmio), 5 Poutapäivän Aatos (Pätkä-Jätkä - Jaavan Tytti, Jaava), 5Ypäjä Paavo (Ypäjä Huttunen - Uno Liisa, Uno), 4 Voiveikko (Tähti-Tili - Halokeeni, Holotna), 4 Muina (Villori - Helan Hilkku, Jeppo), 3 Jules (Jepon Julius - Lysti-Lyyli, Vinha-Muisto), 3 Vapun Voima (Valon Veikka - Venlan Vappu, Ponuveikko), 3Ypäjä Rokki (Ponuveikko - Natsos, Samuli), 3 Voinokka (Ellun Voi - A.T- Murustella, A.T. Jesperi), 3 Kallion Ruuti (Pisara Vihtori- Helmiliina, Silvolan Elmeri), 2 Hasselpähkinä (Hessin Leevi - Aroha Kastanja, Karl-Hemming), 2Harjulan Simson (Kiraus - Ulan Vilma, Ulan Tähti), 2Hupsis (Joihuri - Läsiliina, Jaanen Suikku), 2Merimaan Valtti (Notholmens Timjam - Tintin Vanilja, Tintin Sahrami), 2 Kankalon Morgan (Keskiyön Kide - Kankalon Bella, Pellervo), 2Aarteen Oliver (Hessin Leevi - Helan Hoppu, Jeppo), 1 Toivolan Valekro (Herkko Hurmaus - Toivolan Koru, Corleone), 1Pyrypolun Ruletti (Ruutu-Sälli - Risetti, Patrik), 1 Tähden Töminä (Tosi-Romeo - Riipilän Tähti, Suikun Ero), 1 Yhteensä 241. Lukema on vielä alustava. .Ratsusuunnan suomenhevosten astutusmäärät nousivat, mutta ratsuoreilla lasku on huolestuttavaa.Suomenratsuoriiden astutukset alustavasti: "Yleiskuva hiljaane".Kuukauden suomenratsu Herkko Hurmaus on yksi suurista\n\n