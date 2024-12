Intohimoiset

Jalkasia ja Wredeä yhdistää kiinnostus hevosten sukuihin, niin palava kiinnostus, että sitä voi kutsua ihan vain hevoshulluudeksi.

”Se on kyllä vaarallinen harrastus, ihminen uppoutuu siihen helposti ihan kokonaan”, tietoteokset Vuosisata ratsain, Suomen ratsujalostus ja Suomalaisen lämminveriratsun matka huipulle ratsukasvatuksesta kirjoittanut Lauri Jalkanen hymähtää.

”Muistan, että kävin Rabbelugnissa sisällä kaikkiaan kolme kertaa ja kääntelimme niitä vanhoja laatikoita hevosten sukutauluja etsiessämme.”

Vapaaherratar Eva Wredellä oli tilaa toteuttaa visioitaan, Jalkaset ovat operoineet espoolaisesta rivitalosta käsin.

”Kyllä sitä voi tosiaan hulluuudeksi kutsua, kun miettii minkälaista tavallisen palkansaajan on pitää ratsuhevosia, kuten me olemme Laurin kanssa aina jotenkin onnistuneet tekemään”, Orvokki Jalkanen naurahtaa.

Lauri Jalkanen tunsi Wreden henkilökohtaisesti ja on ratsastustoimittajan ominaisuudessa tehnyt Wreden kanssa useita haastatteluja. Toimittajuus on ollut Jalkasen rakas harrastus, varsinaisen uran biokemisti Jalkanen on tehnyt laboratoriodiagnostiikan ja lääkekehityksen tutkimuksessa. Ammattinsa ansiosta hän tutustui myös Orionin palveluksessa olleeseen farmasia-alan tutkijaan Orvokki Jalkaseen.

”Muistaakseni tavattiin, kun olin kehittelemässä uutta raskaustestiä Orionille”, Jalkanen muistaa hymyillen.

Molemmat Jalkaset harrastivat paitsi ratsastusta, myös hyvien hevosten etsimistä maailmalta. Ensimmäinen yhteinen hevoshankinta oli Intervent, wielkopolskihevonen Puolasta. Wielkopolskit olivat niiden trakehnereiden suoria jälkeläisiä, jotka jäivät Puolan ja Neuvostoliiton puolelle sodan seurauksena.

”Oltiin tietyllä porukalla Puolassa ostamassa hevosia vuonna 1973, siihen porukkaan kuului Riitta Heikkilä, Kauko Kurkipää ja Ollin Tallin Olli Lahtinen.”

Ollin Talli perustettiin niille 11 hevoselle, jotka tuolla reissulla löydettiin.

Sitä Wrede jos kuka olisi osannut arvostaa, kun Lauri Jalkanen 1980-luvulla, työmatkalla Liettuaan, löysi itsensä liettualaisten ja venäläisten hevosihmisten kuljettamana Trakehnenin pääsiittolan rapistuneelta, mutta olemassa olevalta pihalta Kaliningradissa. Jalkanen oli tutustunut Nemulaksen siittolaan Liettuan puolella, mutta sieltä jatkettiin sitten tarunhohtoiseen entisen Itä-Preussin Trakehneniin, jossa olivat syntyneet kuuluisat oriit kuten Tempelhüter. Jalkasella ei ollut aavistustakaan, missä vaiheessa jeepillä oli ylitettu raja, joka siihen aikaan oli rautaesirippu, mutta sen hän tiesi, että ilman viisumia siellä ei olisi saanut olla. Elettiin 1980-lukua ja hän oli tiettävästi ensimmäinen länsimaalainen ihminen, joka pääsi todistamaan, että paikka ylipäätään vielä oli olemassa eikä ollut jäänyt sodan aikana pommitusten alle. Hevosia ei siinä vaiheessa enää ollut ollut 40 vuoteen, hienoissa talleissa oli nautoja. Kaikki oli rikki ja rempallaan, mutta kuitenkin olemassa. Jalkanen kirjoitti kokemuksestaan artikkelit saksalaisiin Reiter Revueen ja St Georgiin. Nyttemmin Trakehnen on kunnostettu ennalleen.