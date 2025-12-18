Ryhmäkarsinoihin on sittenkin tulossa siirtymäajat.
Kasvatus ja jalostus

Jymyuutinen kasvattajille: Siirtymäajat sittenkin ryhmäkarsinoihin

Kyseessä on valtioneuvoston asetus, joten muutosvalmistelu ottaa prosessissa oman aikansa.
