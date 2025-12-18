Jymyuutinen kasvattajille: Siirtymäajat sittenkin ryhmäkarsinoihin

Kasvattajat saivat sittenkin joululahjan. Maa- ja metsätalousministeriössä on tutkittu asetusta ryhmäkarsinoiden osalta ja todettu, että siirtymäaikojen puuttuminen ei ole ollut tarkoitus.Tiedote ilmestyi MMM:n sivuille klo 13"Asiaa selvitettäessä huomasimme, että tässä on todellakin tapahtunut virhe, henkilöstövaihdosten vuoksi siirtymäajat ryhmäkarsinoille jäivät säätämättä. Itse muutos on tehty lausuntopalautteen perusteella asian edellisen valmistelijan toimesta, isompia ryhmäkarsinoita/varsomiskarsinoita oli ehdotettu useassa lausunnossa", MM:n neuvotteleva virkamies Terhi Simonen-Jokinen vahvistaa.Siirtymäaikojen muutosvalmistelun aloittamisesta julkaistaan virallinen tiedote tänään myöhemmin.Kyseessä on valtioneuvoston asetus, joten muutosvalmistelu ottaa prosessissa oman aikansa. Ruokavirasto on muutoksen valmistelusta tietoinen ja ryhmäkarsinoiden siirtymäajan muutosehdotuksen käsittely tullaan huomioimaan valvonnan ohjeistuksessa.MMM:n tiedote: Ryhmäkarsinoiden isommille tilavaatimuksille tarkoitettu siirtymäaika on jäänyt huomioimatta erikseen pykälätasolla. Asetuksen valmistelussa on kuitenkin ollut tarkoituksena säätää siirtymäaika kaikille rakenteellisille muutoksille, kuten asetuksen perustelumuistiossa on todettu.Ministeriö valmistelee asetukseen pikaisella aikataululla muutosehdotuksen, jonka perusteella ryhmäkarsinoiden vähimmäispinta-alan siirtymäsäännös olisi yhdenmukainen pihatoille säädettyjen siirtymäaikojen kanssa, kuten on ollut alun perin tarkoitus. Vanhan hevosasetuksen pinta-alavaatimuksia sovellettaisiin siten toiminnassa oleviin talleihin sekä talleihin, joiden rakennuslupa on ollut vireillä asetuksen voimaan tullessa, 31 päivään joulukuuta 2030 asti sekä pihattojen että ryhmäkarsinoiden osalta. Kuitenkin 1.1.2026 alkaen rakennettavissa uusissa tai peruskorjattavissa talleissa myös ryhmäkarsinoiden on täytettävä uuden hevosten hyvinvointiasetuksen vaatimukset..Ryhmäkarsinamääräykset ilman siirtymäaikaa ikävä yllätys kasvattajille.Kommentti: Kenen sana painoi?.Päivitys 18.12. klo 13.34: Lisätty teksti ja linkki MMM:n tiedotteeseen heti sen ilmestyttyä