Kaisa Kiviniitty lensi katsomaan Lucas Stonen maastorataa lauantaina Aachenissa. Koulukoe Samantha Lissingtonin kanssa meni jo nappiin, joten ruunalla on kaikki mahdollisuudet - vaikka mihin.
Kaisa Kiviniitty lensi katsomaan Lucas Stonen maastorataa lauantaina Aachenissa. Koulukoe Samantha Lissingtonin kanssa meni jo nappiin, joten ruunalla on kaikki mahdollisuudet - vaikka mihin. Kuva: Outi Räisänen
Kasvatus ja jalostus

Kaisa Kiviniityn siniverinen kasvatti Lucas Stone herättää huomiota MM:issä – "Älytön munkki FWB-hevosille ja niiden maineelle"

Iso-Britanniassa asuva Samantha Lissington kilpailee "Leevillä" Uuden-Seelannin MM-joukkueessa.
Julkaistu
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