Kaisa Kiviniityn siniverinen kasvatti Lucas Stone herättää huomiota MM:issä – "Älytön munkki FWB-hevosille ja niiden maineelle"

”Lucas Stone (Concreto - Robin Z) eli Leevi on aina ollut erikoinen taiteilijasielu. Se oli aina erilainen kuin muut varsat, mutta ei meistä ketään osannut ajatella, että se olisi joskus MM-kisoissa”, aloittaa FWB-ruunan kasvattaja Kaisa Kiviniitty.Iso-Britanniassa asuva uusiseelantilainen Samantha Lissington kilpailee Lucas Stonella Aachenissa, ja torstaina ratsukko suoriutui koulukokeesta pistein 29,7. . Kiviniitty toteaa olevan suuri asia suomalaiselle kasvatustyölle, että FWB-hevonen päätyy kenttäratsastajalle, joka on maailmanrankingissa kymmenen parhaan joukossa. Lissington hyödynsi kilpahevosen etsimisessä Equiratings-yhtiön data-analytiikkaa. Dataa käytetään kansainvälisesti kenttäratsastuksessa arvioimaan hevosten menestysmahdollisuuksia kilpailuissa.”Jokainen meistä on tajunnut, että tää on iso asia. Ratsastaja, joka tulee Briteistä, Saksan ja Ranskan vierestä, löytää Suomesta hevosen ja tulee kokeilemaan sitä Poriin. Tämä on älytön munkki FWB-hevosille ja niiden maineelle”, Kiviniitty toteaa..Puhtaasti tammaihmisen kasvattama ruunaHevosen emänemä on Piia Pantsu-Jönssonin kilparatsu Cyna (Polonez - Feiertraum), ja tamman varsa Zinnia (Robin Z) päätyi Ruotsista kilparatsuksi Kiviniityille.”Kun sille tuli ikää, se siirtyi siitokseen. Se ei tullut edeltävästä astutuksesta tiineeksi, joten kokeiltiin vuonna 2015 Concretoa (Contender - Calando). Ori oli siinä vaiheessa osoittanut, että se on periyttäjä, ja että se saa tamman kuin tamman tiineeksi. Ja oli hyvä käyttää oria, joka oli fyysisesti Suomessa. Sperman saatavuus oli helpompaa.”Zinniasta toivottiin kilpahevosta Kiviniityn siskolle Ann-Niina Kiviniitty-Ranta-ahoa.”Concreto oli myös kokonsa puolesta meille passeli, meidän Ann-Niina on aika lyhyt. Teemme aina itsellemme kisahevosia.”.Vuonna 2019 samasta yhdistelmästä on syntynyt Anniinan nykyinen kilparatsu Ofelia K. Ratsuissa on paljon samaa.”Ne ovat molemmat sopivalla tavalla herkkiä ja tosi laadukkaita. Jokainen muistaa millainen meidän Zinnia on, jolla Piia Pantsu kilpaili. Ne ovat jo kolmessa polvessa teräviä ratsuja”, Kiviniitty sanoo.Myöhemmin ruuna myytiin Wilhelmiina Poikkeukselle.”Olemme puhtaasti tammaihmisiä. Pääsääntöisesti toimimme niin, että tammat pysyvät kotona ja ruunat myydään. Wilhelmiina teki hyvää työtä sen kanssa, nosti sitä hiljalleen ja rauhassa.”.Kotikatsomosta paikan päälleHevonen myytiin viime vuoden keväänä Lissingtonille. Kasvattaja on ollut yhteyksissä ratsastajan kanssa, ja seuraa ratsukon arkea aktiivisesti somen kautta.Koulurata jännättiin kotikatsomosta käsin, mutta nyt Kiviniitty lähtee seuraamaan maastopäivää Aachenin MM-kilpailuihin.”Leevi on niin nuori siellä vanhempien ja kokeneiden porukassa, jotka ovat käyneet monia arvokisoja. Mutta en ehkä enää koskaan saa hevosta MM-kisoihin. Tämä pitää nähdä. Mutta ollaan taikauskoisesti radan alkupäässä.”Uusiseelantilaisratsukon jokainen hetki MM-kilpailussa on kasvattajalle suuri onnistuminen.”Nyt ollaan jo niin paljon plussan puolella. Koulutulos oli jo yksi suuri lottovoitto", Kiviniitty päättää. .Kenttäratsastuksen väliaikatulokset täällä. .Lucas Stonen ostanut huippuratsastaja uskoo hevosen nousevan viiteen tähteen – nyt hän haluaa lisää FWB-hevosia.Tämän päivän hevoskauppaa: Data-analytiikka kaivoi FWB-ruuna Lucas Stonen huippuratsastajan ostolistalle.FWB Lucas Stone valittiin Uuden-Seelannin MM-joukkueeseen