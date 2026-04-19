Kasvattajapalkkiot maksuun jo ensi viikolla

Suomen Hippos tiedottaa, että kasvattajapalkkiot tulevat tänä vuonna maksuun huomattavasti aiempia vuosia aikaisemmin. Maa- ja metsätalousmisteriö on vahvistanut hevoskasvatustukien perusteet ja Hippos maksaa rahat kasvattajien tilille välittömästi ministeriön tuloutettua varat. Arviolta maksatus tapahtuu jo ensi viikolla, kun aiempina vuosina tukipäätös on tullut ja maksatus alkanut vasta toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa.