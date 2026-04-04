Millin Bölyinen suuntaa seuraavaksi työ- ja käyttöpuolelle

Orilautakunnan eläinlääkärijäsen näki Millin Bölyisen (Millin Welmupöly - Millin Nelli, Vuohimäen Pihka) liikkeessä epäsäännöllisyyttä pehmeällä pohjassa toiseen suuntaan juoksutettuna ja ori hylättiin oripäivillä jo rakennearvostelussa, eli se ei päässyt jatkamaan suorituskyvynkokeeseen. Tämä herätti omistajassa hämmennystä. Liisa Kukkonen vei hevosensa heti seuraavana päivänä täydelliseen ontumatutkimukseen Paippisten eläinklinikalle, ja sai sieltä puhtaat paperit. Hän tiedusteli Hippokselta miten tilanteessa toimitaan. Hänelle kerrottiin, että eläinlääkärin arvion osalta jalostusarvostelutulokset eivät ole valituskelpoisia, mutta tilanteessa löydettiin kompromissi, johon Kukkonen on tyytyväinen.Hän esittää oriin työ- ja käyttösuunnan kantakirjaan ratsastuskokeella Ypäjällä toukokuussa ja ilmoitti oriin Omatallin kautta jo näyttelyyn. Hän kertoo, että tässä kohtaa olisivat rahat Bölyisen oripäiväbudjetista jo loppuneet, sillä maaliskuussa Ypäjällä oli jo toinen yritys, mutta hyvä uutinen on se, että hän säästyy tk-puolella vaaditusta omakustanteisesta eläinlääkärintarkastuksesta, sillä Paippisilla tehty eläinlääkärintarkastus käy sellaisenaan.Tk-suunnan jalostusarvostelutilaisuuksia on vuonna 2026 kaikkiaan neljä. Toukokuussa Kiuruvedellä, Lappeenrannassa ja Ypäjällä ja lokakuussa Lahdessa . Eläinlääkärin tarkastus tehdään liikkeiden osalta toukokuussa uudelleen, koska siinä kohdassa arvostelu viimeksi keskeytettiin, mutta muuten se, mikä ehdittiin jo arvioida, jää voimaan. Arviot ovat olemassa, vaikka niitä ei olekaan julkaistu tietokannassa, kuten hylättyjen kohdalla toimitaan. Kukkoselle kerrottiin, että ori sai hyvät pisteet luonteesta ja jalkaterveydestä - juoksuttaminen ei vaikuta jalkaterveyspisteisiin, sillä jalat arvioidaan röntgenkuvien ja palpoimisen perusteella. "Ihanaa, että ehti näyttää kiltin luonteensa", Kukkonen iloitsee. Tässä välissä hevonen on käynyt seurakisoissa Lohjalla hyppäämässä 70 sentin radan ja suoriutui tehtävästä virheittä. Käyttökokeen ratsastuskoe sisältää ympyröiden ratsastusta, peruutusta ja paikallaan seisomista sekä hallittuja liikkeellelähtöjä ja siirtymisiä askellajien välillä. Käyttökoe tapahtuu käynnissä, ravissa ja laukassa. Suomenhevosta saa käyttää jalostukseen, oli se jalostusarvioitu ja tai ei. Siitoskäyttö edellyttää ainoastaan Hippokselta lunastetun orilisenssin. Kotisiitospykälä liittyy asiaan sikäli, että se mahdollistaa jalostusarvostelemattoman oriin jälkeläiselle ravikilpailuoikeuden. .Orilautakunta, suomenhevosten ratsusuuntaHeidi Sihvo (pj), Jenni Timlin, Soile Pakkanen, Susanna Mäki (ell), Carl-Harry Frey (este), Johanna Mikkola (este), Anne-Mari Míss (askellaji), Rosali Kivitie (askellaji), Siiri Kyrö (testiratsastus), Charlotta Turku (testiajo),.Millin Bölyinen on kultainen aarre