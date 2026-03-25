Oripäivät 1: Kompakti kolmevuotias FWB sai kehut esteälystään

Keskiviikkona nähtiin kolme kolmevuotiasta, yhden ratsuponin jäätyä pois listoilta. Yksi ratsuponi, yksi saksalainen ja yksi FWB. Ne hyppäsivät viitisen kierrosta irtohypytyskujassa ja esittelivät askellajejaan irtona sen päälle. Rakennearvostelu oli tehty aamulla ja se luettiin nyt. Ratsuponi Mr Cha Cha Cha (FS Mr Right - Matcho) on Anna Kärkkäisen Minion Verden velipuoli samasta isästä, joka on ollut Saksassa Bundeschampionaatissakin ja jonka jälkeläisistä 82 on jalostusarvosteltua oritta. Kasvattaja Heidi Teva-Redsvenin esittämä rautias ja sopusuhtainen ori teki pyydetyt asiat, sillä oli vähän kiire kujaan, mutta siellä se irtohyppäsi ongelmitta viisi kierrosta, jossa korkeimmillaan noin metrinen pysty ja okserin, esitteli askellajejaan vapaana ja tyyppikin miellytti orilautakuntaa. Orilautakunnan puheenjohtaja Anna Pajanen totesi ponin edustavan hyvää ratsuponityyppiä. Se on ryhdikäs, sillä on ilmeikäs pää, mutta paksu pään ja kaulan liittymä, leveästi runkoon liittyvä kaula, pitkä viisto lapa ja luisu lautanen. Jaloissa riittävä luusto, se on edestä lievästi hajavarpainen ja ahdas ja sillä on hieman kiverä kinner.Estetuomari Mikael Nolin summasi näkemänsä irtohypytyskujassa niin, että ponilla on erittäin hyvä luonne, mutta se kolisteli puomeja tänään vähän liikaa:"Se on halukas tekemään työnsä, yritti parhaansa, sillä on hyvä takajalkatekniikka, vähän lukkiutuneet lavat. Näkisimme mielellään sen koukistavaan etujalkojaan hieman enemmän ja aikaisemmin hypyssä."Askellajituomari Anne-Mari Miss arvioi ponin "kauniiksi ja ihanaksi": "Käynti on aktiviista, se saisi olla matkaavoittavampaa ja irtonaisempaa lavoista. Alussa oli pientä jnnitystä, mutta se rentoutui. Ravi on aktiivista, siinäkin saisi olla irtonaisuutta, mutta kivan näköisiä askeleita välissä. Laukka on energista, ajoittain kiireistä ja hätäistä, mutta nähtiin ihan kiva pomppu ja ponnistus takajaloilla.". Isokokoinen Saksan tuontiAivan eri maailmasta on Niclas Aromaan Sosathien kautta löytämä, Helasoiden rautias saksantuonti Camahas He'Las (Chacfly PS - Diamant de Semilly), joka on tässä kuussa jalostusarvosteltu ja hyväksytty myös Saksassa. Juuri nähtyyn säpäkkään poniin verrattuna Helga Sanders-Rowoldin kasvattama Camahas oli kuin iso laiva, joka liikkuu vähän hitaasti. Tässä hevosessa kaikki on isoa, säkäkorkeus, linjat, liike ja hyppy. Se aloitti hieman verkkaisesti, mutta heräsi eloon suorituksen edetessä ja lopulta, esteiden vähän noustua, näytti kykyä ja varovaisuuttakin. Pajanen totesi hevosen edustavan modernia ratsuhevostyyppiä, olevan pitkäsäkäinen, suoraselkäinen ja -lanteinen, etujaloissa on yhdensuuntaissiirtymää ja takajaloissa epävakaa kinner. Pajanen totesi sen olevan sen verran iso, että se näyttää vielä hieman keskenkasvuiselta, mutta on "todella näyttävä ja ihana hevonen". Käynti on erittäin matkaavoittavaa ja irtonaista, ravi on isoa ja lennokasta, hevonen käyttää hyvin takajalkojaan, laukka on isoa energistä ja rytmikästä. Hevonen "kelpaisi kouluratsastuspuolellekin". Irtohyppääjänä ori miellytti ruotsalaistuomaria: "Hevonen antoi kaksi ensivaikutelmaa, joista ensimmäinen ei ollut yhtä hyvä. Mutta kun nostimme okseria, hevonen muuttui varovaisemmaksi ja hyppäsi paljon, paljon paremmin. Toivottavasti se jatkaa samaan tapaan - voimakkaasti, varovaisesti ja hyvin.". Pihatto-FWBViimeisenä nähtiin FWB Courage To Change (Cornetino - Quite Easy). Ronja Tynnyrisen omistama ja Anu Ahon kasvattama kolmevuotias on Kirsi Oksasen kenttätamma Betina Beakleystä. Tämä ori on pienempi ja pienilinjaisempi, valmiin näköinen ja hyvin tasapainossa oleva paketti. Sen katsottiin edustavan kevyttä ja hyvää ratsuhevostyyppiä, ollen kuitenkin hieman lyhytlinjainen. Sillä on ilmeikäs pää ja hyvä pään ja kaulan liittymä, suora selkä ja luisu lautanen, hieman hento luusto, se on edestä hieman hajavarpainen ja ahdas.Estetuomaristo piti näkemästään: "Miellyttävä hevonen, joka teki kaiken aikaa samanlaisia, järkeviä hyppyjä. Ei hypännyt yli, vaan oli esteälykäs. Ei ole mitään mieltä hypätä 30 senttiä yli puomien. Tempperamentiltaan hyvin eteenpäinpyrkivä, ei kiirehtinyt, eikä hidastellut, teki itsevarmasti mitä pitikin. OIkein miellyttävä hevonen."Askellajeista käynti on aktiivista, mutta irtonaisuutta lavoissa saisi olla enemmänkin ja selkä saisi olla rennompi. Energisyys, aktiiivisuus ja hevosen koko olemus ovat positiivinen asia. Ravi saisi olla lennokkaampaa, välillä se on vähän kiireistä. Joustoa saisi olla lisää ja nostetta ja liitovaihetta. Ravi on vähän matalaa.Bravuuri onkin laukka, joka pyörii hyvin. "Ihailtavaa kolmevuotiaalle, mikä tasapaino tällä on. Se teki tuossa sarjavaihtojakin."Tämän hevosen taustajoukot olivat niin innoissaan aloituspäivästä, että kun maneesista päästiin nelostallin turviin ja saatiin hevonen karsinaan, oli itkettävä omistajan ja kasvattajan väliset pienet itkut. Helpotuksesta ja ihan vaan onnesta. Näinkö helppoa tämä olikin?"Eka kasvatti oripäivillä", Aho totesi. "Ja me vaan nautittiin ja todettiin, että mitään ei tarvii edes tehdä, hyvin se menee!" lisäsi Tynnyrinen. Hevonen on kasvatettu kenttäratsuksi ja siihen omistajalla olisikin intoa."Katsotaan mitä tulevaisuus tuo. Olen muutama vuosi sitten kilpaillutkin lajissa", hän kertoo. Pihatto-ori Courage To Changen kanssa ei ole otettu paineita. "Tultiin tänne vähän sellaisella ajatuksella, että katsotaan mitä käy." Tynnyrisellä ei kotonaan Vihdissä ole maneesia, eikä tähän aikaan vuodesta oikeastaan kenttääkään. "No, sellainen pätkä saatiin siihen meidän melkein sulaneelle kentälle raivattua, että päästiin tekemään valmisteluhypyt. Mottona, että jos hevonen on lahjakas, sitä ei tarvii prässätä. Ja tässä sitä nyt ollaan!"Torstaina hevonen vielä kertaalleen irtohyppää ja sen jälkeen sillä ratsastaa tiimiin kuuluva Nora Määttä. Ei hänkään turhaan ole harjoitellut. "Kaksi kertaa olen selässä käynyt."Satulaan hevosen laittoi Tynnyrisen tuttu 14-vuotias tyttö. "Ei tarvinnut olla apinana, kun tämä on niin helppo. Istut vaan selkään ja meet ja teet. Se ei ole sen kummempaa. Nämä on tämmösiä nykyään!" hän nauroi.Oripäivät jatkuvat kolmevuotiailla irtohypytys-kakkosella, joka aloittaa päivän klo 8.15 ja ponin osalta oripäivät päättyvätkin siihen. Hevoset jatkavat vielä ratsastuskokeeseen. Torstaina aloittavat urakkansa myös 4- ja 5-vuotiaat ratsut sekä suomenhevoset. Aikataulu päivittyy tänne .Oma kasvatus Suomessa"Se liikkuu ja me tykätään siitä", Niclas Aromaa sanoi Camahasista. "Estehevoseksi se liikkuu yllättävänkin hyvin."Oriasema Helasuolla on jälleen panostettu oriiden tuomiseen maahan ja tähän on vuosien saatossa totuttu itsestäänselvyytenä. Kysymykseen, miltä tilanne Suomessa vuonna 2026 ainoana isona ratsuoriinpitäjänä näyttää, Kimmo Helasuo vastasi toteamalla, että mitä häneen tulee, "lopun alku" alkaa olla käsillä."Me jatketaan Miran kanssa kun sä lopetat", Aromaa lisäsi ja sai Helasuon naurahtamaan.Aromaa jatkoi tähän, että Helasuon saksantuonnit ovat kaikki sellaisia, joilla on muutakin käyttöä kuin Suomen pienet orimarkkinat."Yritetään katsoa sellaisia, joilla olisi isossakin urheilussa sanottavaa", hän kertoi. Aromaan mielestä tilanne on se, että "jos Suomessa meinaa ratsastusta olla, on saatava kasvatus jollain lailla toimimaan". "Pitää vielä enemmän painottaa tammaa, koska jos sulla on hyvä tamma, se on melkein sama minkä näistä hyvistä oreista sä otat, aina tulee hyviä."Keskiviikkoilta Ypäjä-hallissa ei ollut mitään suuren luokan orishow-meininkiä. Muutama hevonen, muutama katsoja."Kyllä tämä vähän ankeeta on", saksalaisiin vastaaviin tilaisuuksiin katseensa skaalannut Aromaa totesi..