Oripäivät 2: Ypäjä Rokki teki tasaisen esityksen estekokeessa, jossa sattui ja tapahtui

Nelivuotiaista ja vanhemmista suomenhevosista nähdään vielä 8 oritta perjantain askellajikokeessa ja testiratsastuksessa. Niistä nelivuotias, Kaisu Västinsalon kasvattama ja omistama Piitsin Hurpales (Herkko Hurmaus - Leva, Knuutilan Veikko) irtohyppäsi torstaina ja yli nelivuotiaat suorittivat radan oman ratsastajansa kanssa. Linnea Haukilehto esitti 7-vuotiaan, Hevosopiston kasvattaman ja Maarit Lahtisen omistaman punaruunikon Ypäjä Rokin (Ponuveikko - Natsos, Samuli), nyttemmin ruunatun Ypäjä Huttusen täysiveljen, pätevästi estekokeessa. Hevosella oli hyvä jalkatekniikka ja elastinen hyppy. Hevonen oli varovainen ja sillä oli voimakas ja noipea ponnistus. Laukka energista ja ylmäkeen suuntautuvaa, kapasiteetikas hevonen omasi hyvän asenteen ja se oli rohkea ja yhteistyöhaluinen. Ratsukko sai yleisöltä aplodit. Ypäjä Rokki on hyväksytty Tk-suunnalle ja sillä on jo 8 jälkeläistä. 6-vuotiaana se voitti kasvattajakilpailun esteratsastuksessa. Se on kisannut myös valjakossa. .5-vuotiaan Hasselpähkinän (Hessin Leevi - Aroha Kastanjan, Karl Hemming) esitti Tiia-Liisa Saarinen. Oriilla oli hyvä jalkatekniikka, mutta virheensä se saisi korjata selvemmin. Hevosella oli hyväenerginen laukka ja se kantaa itsensä hyvin. Se esitti tuomariston mielestä hyvää ratsastettavuutta, mutta sen pitäisi "lukittautua esteisiin paremmin" ja "seilata" vähemmän. .Marianne Hyyrysen ja Terhi Oksasen kasvattama ja Kaisu Västinsalon omistama 5-vuotias liinaharjaori Metkuttaja TS (Porttikielto - Hailin Hali, Kelmi) on yksi sittemmin ruunatun isänsä neljästä jälkeläisestä. Ori suoriutui kokeesta ongelmitta. Tuomaristo näki oriilla hyvän jalkatekniikan ja nopean ponnistuksen, joka kuitenkin suuntautuu hieman liikaa eteenpäin. Hevonen on varovainen ja se esitti hyvää kapasiteettia ja yhteistyöhalua. Metkuttaja on aiemmin hyväksytty Tk-suunnalle ja sillä on jo kuusi jälkeläistäkin. Se oli voittoisa sekä 3- että 4-vuotiaana laatuarvostelussa. .Lotta Wegeliuksen kasvattama, jo kymmenvuotiaaksi ehtinyt Lyylin Solouuno (Corleone - Lento-Tyyli, Tasatahti) on Anneli Hakatien omistuksessa. Ori esiintyi Riikka Saastamoisen ratsastamana edukseen ja näytti hyviä otteita.Kun se teki virheen, se korjasi sen hyvin, omasi hyvän etujalkatekniikan ja melko nopean ponnistuksen. Työkalupakista meinasi loppua työkalut, mutta se löysi kuitenkin hyvät välineet. Oriilla on hieman nelitahtinen laukka etenkin lyhennettäessä, mutta energisyys kuitenkin säilyi. Kapsiteettia on, samoin hyvä asenne ja rohkeutta. Hevonen sai raikuvat aplodit taustajoukkojensa suunnasta katsomosta. . 8-vuotiaalla Markku Mässelin kasvattamalla ja Viivi Soimes-Mattilan omistamalla Aarteen Oliverilla (Hessin Leevi - Helan Hoppu, Jeppo) on oikein hyvä etujalkatekniikka. Ponnistus olisi saanut olla voimakkaampi ja suuntautua eteenpäin. Hevonen hyppäsi liikaakin ylöspäin, kun sitä jännitti. Laukka oli rytmikästä, tasapainoista ja suuntautui kivasti ylämäkeen. Hevonen aloitti todella lupaavasti, mutta kun puomeja nostettiin, se alkoi selvästi jännittää.Johanna Mikkola totesi, ettei ollut varma johtuiko jännitys hevosesta vai ratsastajasta, mutta suoritus kärsi siitä ja muuttui epävarmaksi. .Anne Friisin ja Kimmo Virtasen kasvattama ja Kristina Lindgrenin omistama 15-vuotias voikko pienhevosori Friisin Kultapisku (Voiveikko - Hennin Sadepisku, Ukkosen Poika) esitti päteviä otteita. Oriilla on jalostusuraa ollut jo pidemmän aikaa, sillä on 31 jälkeläistäkin. Jalkatekniikka on hyvä ja ponnistus on melko voimakas, hevonen vaikuttaa varovaiselta, rytmikkäässä laukassa on hyvä tasapaino ja vaihdot tulivat hienosti. Kapasiteettiakin on. Hevonen on yhteistyöhaluinen, keskittyy hyvin ja omaa hyvän ratsastettavuuden. .Nuori vaalea voikko-ori Veikon Valo (Voiveikko - Herpertin Helmi, Tuuvan Herpertti), 5, oli epäonninen. Mirja ja Veikko Tervon kasvattama ja omistama ori aloitti testinsä hyvin ja ehti näyttää hyppyjä itse asiassa sen verran, että mikäli se jatkaa perjantaina, torstain estekoe voidaan ottaa huomioon. Ratsukolle kävi kuitenkin niin, että pystyesteellä toinen etunen jäi puomin väärälle puolelle, ja seurauksena oli pahan näköinen kumoon ratsastus. Ratsastaja Sanna Kujala singahti tosin saman tien ylös hevosta pyydystämään ja vähätteli tapahtunutta. "Naamassa vähän hiekkaa", hän totesi ensiapuryhmälle, joka kävi häntä haastattelemassa. Myös hevosta tutkittiin paikan päällä. Molemmat vaikuttivat selvinneen tapaturmasta säikähdyksellä. Molempien vointia seurataan, ja jos kaikki on hyvin, ratsukko voi jatkaa askellajikokeeseen. .Suomenhevosia arvioivat orilautakunnan puheenjohtaja Heidi Sihvon ohella Jenni Timlin, Soile Pakkanen, estetuomari Carl-Harry Frey ja Johanna Mikkola.