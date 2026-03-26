Oripäivät 2: Casino Helsingillä varmat otteet estekokeessa kakkospäivänä

Ensimmäisenä starttasi Helasoiden kasvattama ja omistama ja Niclas Aromaan ratsastama 5-vuotias Casino Helsinki (Casino Berlin - Landor S), toiselta nimeltään Casador. Ratsukolla ei ollut näillä korkeuksilla pienintäkään vaikeutta ja meneminen näytti hyvin varmalta. Ori on tehnyt oritestin Saksassa 3-vuotiaana ja saanut arvosanan 8,01. Viime vuonna se oli ratsuoripäivien paras ja merkittiin I-luokkaan. Isä Casino Berlin on kansainvälisen GP-tason esteori ja hyväksytty moniin kantakirjoihin. Emä Lady Heidalla on myös kaksi kv-tasolla kilpaillutta jälkeläistä Lady Lordana ja Lady Gaga. Tuomari Mikael Nolin kehui luonnetta ja ratsastettavuutta, ja myös ratsastajaa, joka on hänen mielestään hyvin ajan tasalla. Nolin katseli hevosen ilmettä sen edetessä radalla ja tulkitsi näkemänsä positiivisesti. "Hevonen kuuntelee hyvin ratsastajaa ja fokusoi esteisiin mukavalla tavalla. Miellyttävä luonne ja tapa tehdä töitä."Tekniikkapuolella huomioitavaa on, että hevonen löytää helposti hyvän ponnistuspaikan ja tämän Nolin arveli johtuvan osittain myös ratsastajan taidoista. "Mutta se kertoo myös, että hevosta kiinnostaa tehdä työ hyvin."Jos jotakin voi toivoa, niin Nolinin mielestä hieman nopeampaa ja terävämpää ponnistusta, mutta esteen päällä se tekee hyvän hyppykaaren. . Toinen Helasoiden ori Correcto van het Schaeck (Comme Il Faut - Tinka's Boy) on sellaisella suvulla varustettu, että harvalla on vastaavaa. Vaikka Kimmo Helasuo toppuuttelikin toteamalla, että "ei se suku hyppää", niin maininnan arvoinen se on. Isän emä on maailman ehkä paras tamma kautta aikojen, olympiatamma Ratina Z (Raimoro Z - Alme Z), mutta hyviä emiä löytyy sukutaulusta paljon lisääkin. Emänemä B-J'Adore van het Schaeck on hypännyt 160-ratoja, samoin sen emänemä Walnut de Muze, ja vielä senkin emä Qerly Chin, joka on suoranainen kantatamma. Hevonen ei kuitenkaan ole aivan helppo ratsastaa. Nolin piti Aromaan tavasta ratsastaa ori pitkästä etäisyydestä kaikessa rauhassa esteille. Hevonen on parempi oksereilla kuin pystyillä, joilla se on varomattomampi. Nolin totesi hevosessa olevan paljon verta ja laukassa voimaa. "Voimaa tarvittaisiin kuitenkin laukasta myös hyppyyn", hän kiteytti. . Eeva-Liisa Penttilän kasvattama ja omistama ja Riikka Saastamoisen ratsastama Qualle KS (Quillan KS - Cardento) on kuin kopio vuonna 2021 oripäivillä esiintyneestä, nyttemmin USA:an hunterhevoseksi myydystä ja siellä ruunatusta isästään, Quillanista, nykynimeltään Way With Words. Hevonen hyppää paremmin oksereilla kuin pystyillä ja käyttää niissä kehoaan hyvin. Se arvioitiin rehelliseksi, mutta hieman voimattomaksi tällä hetkellä. Nolinin mielestä se oli myös on-off, mikä näkyi hypyissä. "Oriilla on miellyttävä tapa hoitaa esteet. Ratsastaja tekee asiat sille myös mahdolliseksi ja antaa sen pidentää askeleita lähestyessä, mikä tekee sen hypylle hyvää."Torstai ei ollut 4-vuotiaan DWB:n Morgan Enggårdin (Verdi - Come Back II) päivä. Hevonen oli epävarma ja lopulta se kieltäytyi yhteistyöstä Joona Mansikkaojan kanssa kokonaan, pysähtyi vähän joka esteelle, hyppi pystyyn ja potkaisi kerran molemmilla takasillaan taaksekin.Nolin oli ymmärtäväinen: "Näyttää erittäin varovaiselta hevoselta. Silloin voi käydä joskus niin, että niistä tulee liian varovaisia."4- ja 5 -vuotiaiden lämmiveristen suorituskyvynkoe jatkuu perjantaiaamun estekoe II:een testiratsastajan kanssa.