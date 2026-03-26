Oripäivät 2: Molemmat kolmevuotiaat esteoriit pääsivät ykkösluokkaan

Kumpikin kolmevuotias lämminveriori teki torstaina vielä yhden irtohypytyksen ja ne esitettiin ratsastettuina. Siihen päättyivät oripäivät niiden osalta. Molemmat läpäisivät kirkkaasti ja hyvin arvosanoin, vaikka ratsastuskoe ei aivan nappiin mennytkään. Camahas He'las roikotti Niclas Aromaan ratsastamana kieltä, mutta kantaa itsensä kuitenkin hyvin, mutta ei kyennyt säätelemään laukkaansa aivan tuomariston toiveen mukaan ja Courage To Change ei Nora Määtän satulan alla aina oikein tiennyt mitä ratsastettuna tehdään. Aromaa oli erityisen tyytyväinen irtohypytyskokeeseen, jossa iso rautias suoritti ensimmäistä päivää paremmin ja teki "koko ajan samanlaisia hyppyjä". Hyppyihin kuuluu Aromaan mukaan ominaisuus, että etujalat eivät ole hypyssä tasan, vaan toinen on toista taaempana. "Chacfly-etujalat", Aromaa kuittasi ja jatkoi: "Tämä hevonen on niin kapasiteetikas, että ei Suomen oripäivillä ole välttämättä koskaan yhtä hyvää nähtykään", hän totesi. Camahas He'Lasista sanottiin sen olevan jalo, korkeajalkainen, sillä on hyvä kapasiteetti, yhteistyöhaluinen luonne ja voimakkaat, isot liikkeet. Terveydentilasta se sai 10, ortopedisestä tarkastuksesta 9, tallikäyttäytymisestä 9 ja hevostarkastuksen luonnepisteet olivat 10. Rakennearvostelussa se sai tyypistä 8, päästä, kaulasta ja rungosta 8, jaloista 7. Käynti on 9, ravi 8,5, laukka 8, hyppy 8,5, luonne 8,5, yleivaikutelma 8,5 ja ratsastettavuus 8,5. . Ronja Tynnyrisen omistama Courage To Change sai niin ikään hyvät pisteet. Se on juuri sellainen yhteistyöhaluinen hevonen, mitä toivotaan. Se on tuomariston mielestä kevyt, hyvää ratsuhevostyyppiä edustava ori, se on yhteistyöhaluinen, sillä on hyvä esteäly. Ratsain esittelemiseen se oli niin valmistelematon, että arvostelu oli ajoittain vaikeaa. Hevonen myös liikkui ajoittain pohkeen takana. Terveydentilasta se sai täydet 10, ortopedinen arvio oli 9, tallikäyttäytyminen 8, luonne 8. Tyyppi 8, pää 8, jalat 7, käynti 7, ravi 6,5, laukka 8, hyppy 8, luonne 9, yleisvaikutelma 8, ratsastettavuus 8. Molemmille oreille on hankittava CEM-testit ja Courage to Changelle WFFS-testi, jonka jälkeen ne merkitään I jalostusluokkaan ja saavat astutusluvat seuravaville kahdelle kaudelle. .Kolmevuotias ratsuponiori Mr Cha Cha Cha todettiin kiltiksi oriiksi, jolla on hyvä asenne, mutta se ei tuomariston mielestä omannut jalostusoriilta vaadittavia ominaisuuksia läpipääsyyn.