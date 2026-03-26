Oripäivät 2: Olivia Vliekin Sunrays Flower on vielä voimaton, mutta erittäin lupaava

Olivia Vliek esitti näiden oripäivien ainokaisen nelivuotiaan askellajioriin Sunrays Flowerin torstaina askellajikoe I:ssä oman ratsastajan kanssa. Ori on emänsä Next Sunflowerin (Fürsten-Look - Future) ainoa jälkeläinen ja sen isällä Las Vegasilla (Ferdeaux - Wynton) on 9 hyväksyttyä orijälkeläistä.Askellajituomaristo, Anne-Mari Miss ja Marko Björs arvioivat elegantin maksanrautiaan "erittäin lupaavaksi".Sen ravi on tahdikasta, ilmavaa ja lennokasta, mutta se saisi työntää takajaloilla selvemmin eteenpäin. Etujalan liike on näyttävä.Käynti on aktiivista ja energista, mutta saisi rentoutua paremmin selästä ja käynti saisi olla irtonaisempaa. Käynnissä on riittävä yliastunta.Laukka on rytmikästä, suuntautuu ylämäkeen. Laukka voisi edetä paremmin eteenpäin, mutta siinä oli hyvä askeleen pidennys.Kuuliaisuutta arvioidaan muun muassa siirtymisien avulla. Tällä hevosella todettiin hyvä siirtyminen laukasta raviin, ja se liikkuu suorana, mutta se saisi pyrkiä paremmin eteen itse. Myös kuolaintuntuma arvostellaan ja tuomaristo totesi hevosen menneen "hieman kippuraan", vaikka ratsastaja toisaalta kykeni sitä auttamaan. "Se on kuitenkin vasta neljän ja vielä melko voimaton", Miss huomautti. Miss totesi, että ohjelmassa nähtiin hyvä esimerkki venytyksestä, joka tulee 1.4. kouluohjelmiin. "Pari näytti sen oikein hyvin, jos kohta hevonen olisi voinut tulla vielä enemmän pidemmälle kaulalle", Miss luonnehti näkemäänsä.Kaiken kaikkiaan Sunrays Flower on elegantti hevonen, jolla on ilmava ravi ja laukka, ja se liikkuu ryhdikkäästi."Kun saa voimaa ja kantaa itsensä paremmin, se on erittäin lupaava kouluhevonen."Koe jatkuu oriilla niin, että perjantaina sillä ratsastaa testiratsastaja Siiri Kyrö.. Heidi Teva-Redsvenin kasvattaman ja osaomistaman ratsuponin Mr Cha Cha Chan tie päättyi torstaille, se ei päässyt läpi. "Kiltti poni, hyvä asenne, mutta suoritukset eivät täyttäneet jalostusoriille asetettuja vaatimuksia", tuomaristo kuulutti. Läpipääsy ei vaikuta Teva-Redsvenin suunnitelmiin sitä tai tätä. Hän kertoi olleensa koko lailla samoilla linjoilla tuomariarvostelujen kanssa. "Tulen mielellään kuuntelemaan mitä omista kasvateista ollaan mieltä ja sen jälkeen hommat jatkuu kotona ihan samalla lailla", hän tuumaili. Juttua päivitetään.