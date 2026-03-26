Oripäivät 2: Pienori Rasantaja sai huippupisteet, niinkuin perinteiselle suomalaiselle päällikölle kuuluukin

Päivän kingi oli Johanna Törmäsen omistama ja kasvattama nelivuotias suomenkirjava Rasantaja (Tintin Sahrami - Rainummen Ruusa, Auran Aapeli), joka sai tyypistä peräti 9, päästä ja rungosta 9, liikkeistä 7,5, jaloista 9, ja kavioista 8.Moni mietti mitä rasantaja tarkoittaa ja Törmäsellä on siihen selitys: "Rasantaja on vanha suomalainen sana, joka tarkoittaa päällikköä."Ori on hänen oman tammansa neljäs ja viimeinen varsa. Tamma on kyllä hengissä, mutta 23-vuotiaana sitä ei enää varsoteta.Seuraavaksi suunnitelmissa on osallistua laatuarvostelukarsintoihin ja kesäksi on suunniteltu olemista Vermontilan oriasemalla."Sillä on tiedossa jo kaksi tammaa."Suomenkirjavuus ei ollut mitenkään erityisesti hakusessa, mutta ei splashed white värigeeni haittaakaan. "Onhan se näyttävä, mutta sukissa on kyllä hirveä puhtaana pitäminen!"Rakennearvostelun askellajeista todettiin, että hevosen käynti on tahdikasta ja se pystyy pidentämään askelta 8, ravi on tahdikasta, kevyttä, elastista 8,5, laukka matkaavoittavaa, mutta hieman etupainoista 7,5.Testiajajan mukaan hevonen on valjaissa kevyellä tuntumalla ja hyvässä tasapainossa. Se on hyvin valmisteltu. Luonteeltaan se on erittäin toimiva ja kuuliainen, ja se on erittäin hyvä tarkastaaKäyttöpisteitä se sai 36 ja rakennepisteitä peräti 42,5. Nämä tietävät I palkintoa..Lilja Merimaan kasvattama ja omistama Merimaan Roihu (Merimaan Raju - Merimaan Ruu, A.T. Unikuva) sai kakkospalkintopisteet. Tyyppi 7, runko 7, liikkeet 7,5, jalat 10, kaviot 7.Käynti on lyhyttä ja tarmokasta 7, ravi tahdikasta, mutta hevosella on vaikeuksia säilyttää tahti 7,5, laukka rytmikästä 8.Testiohjastajan mielestä hevonen vaikuttaa potentiaaliselta suoritushevoselta, se on herkkä ja malttamaton.Käyttöpisteet 30 ja rakennepisteet 38,5 oikeuttavat II palkintoon.Liisi Uskin kasvattama ja omistama Lähes (Jules - Tulileimutar, A.T. Unikuva) sai tyypistä 7 ja kehut ilmeikkäästä päästä. Runkopisteet 7, liikkeet 6,5, jalat 8,5, ja kaviot 7.Käynti on matkaavoittavaa 7, ravi niin ikään 7, laukka saisi pyöriä paremmin, myös 7 = keskiarvo 7.Testiohjastaessa hevonen todettiin raa'aksi, mutta yhteistyöhaluiseksi. Se on hiemen jännittynyt, ja varottava tarkastaa. Käyttöpisteitä 30, rakennepisteitä 36,5. II palkinto.Pienhevosista jatkaa perjantaille vain yksi, Friisin Kultapisku, sillä Liisa Kukkosen Millin Bölyinen vihellettiin ulos juoksutuksessa.Kukkonen on hämmentynyt, sillä ei nähnyt mitään ontumiseen viittaavaa.