Oripäivät 3: Madis Morna testasi ja piti ratsastamistaan – oma suosikkikin löytyi

Oripäivien viimeinen päivä, perjantai alkoi 4- ja 5 -vuotiaiden ratsastuskokeella testiratsastajan satulan alla. Madis Morna suoritti testauksen. Ratsastettavina olivat 5-vuotiaat Casino Helsinki ja Correcto van het Schaeck, sekä 4-vuotias Qualle KS. Morgan Enggård oli jäänyt perjantailta pois. Morna totesi Casino Helsingistä, että vaikka se on iso, se on niin kevyt ratsastaa, että sopisi naisratsastajallekin.Casino Helsinki on iso, näyttävä, mutta kevyt ja herkkä. Jopa liiankin kevyt Mornan makuun. Hänen mielestään hevonen voisi olla "vahvempikin".Morna pitää sähäköistä "verihevosista", ja jäi miettimään, onko Helsingissä tarpeeksi verta urheiluun. Quallen Morna kehui. "Näin sen pari kuukautta sitten, kun se tuli Riikalle (Saastamoinen) ja se oli aika raaka! Riikka on tehnyt todella hyvän työn, mutta arvioin, että on ehkä tullut kiire valmistelussa. Hevonen vaikuttaa kuitenkin tosi kyvykkäältä, vaikka se on näitä kahta muuta vuotta nuorempi. Hyppy siinä on." Hevosen asenne on hyvä ja työmoraali myös. "Välillä hän vähän unohti missä ollaan, ja sitten heräsi taas", hän kuvaili. "Mutta se suoriutui vieraan ratsastajan kanssa hyvin ja hypyt tuntui aika kivoilta. Niissä on pyöreyttä ja voimaa, jos tasapaino esteelle löytyy, tuntuu hyvältä urheiluhevoselta."Ratsastettavuutta Morna kaipasi Qualleen kuitenkin lisää. . Morna hauskutti yleisöä kertomalla ratsastavansa joitakin hevosia, kuten juurikin Aromaan satulan alla olleita Casinoa ja Correctoa omaan ratsastajaan verrattuna todennäköisesesti hyvinkin eri lailla, sillä hän on "ratsastanut vasta 20 vuotta" ja "Nikke jo 50 vuotta". Morna totesi hevosten vertailun keskenään olevan vaikeaa, sillä ne ovat niin erilaisia, mutta suostui pyynnöstä paljastamaan, että Correcto van het Schaeck on hänen henkilökohtainen suosikkinsa. Jos saisi valita yhden, hän ottaisi näistä sen. "Jep. Siinä on paljon laatua", Morna luonnehti. Morna totesi Correcton olevan "tosi, tosi kivan tuntuinen". Se on hänen mukaansa kropastaan "letkeä" ja se keskittyy asioihin ympärillään, mutta ei kuitenkaan häiriinny mistään. "Jättäisin enemmän vastuuta hypätessä hevoselle ja lähestyisin rennommassa, isommassa laukassa. Se epäonnistui kerran, mutta oli sen jälkeen hyvin valppaana. Tässä paljastui sen luonne, se on aika kiinnostunut kaikesta. Älykäs esteillä. Vaikka pari virhettä tulikin, en niistä tällä hetkellä välittäisi." Tulokset näiden oriiden osalta luetaan tänään klo 13.20.