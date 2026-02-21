Ratsuoripäivien listat julkaistu: 22 oritta, joista 10 lämminveristä ratsua
Nyt on viimeisetkin röntgenkuvat katsottu ja orilistat valmistuneet. 22 oritta, joista vähän yli puolet suomenhevosia, nähdään Ypäjällä maaliskuun lopulla.
Aikaohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa.
Orilautakunnat ovat pääosin vanhoja tuttuja:
Orilautakunta, FWB ja SRP: Anna Pajanen (pj), Mikael Nolin (SE), Marko Björs, Anne-Mari Míss, Carl-Harry Frey, Susanna Mäki (ell), Siiri Kyrö (testiratsastus, askellajit), Madis Morna (testiratsastus, este), Minna Mäenpää (vpj)
Orilautakunta, suomenhevoset: Heidi Sihvo (pj), Jenni Timlin, Soile Pakkanen, Susanna Mäki (ell), Carl-Harry Frey (este), Johanna Mikkola (este), Anne-Mari Míss (askellaji), Rosali Kivitie (askellaji), Siiri Kyrö (testiratsastus).
Hylätynkin oriin jälkeläiset voivat olla suomenhevosia kaikilla oikeuksilla
Suomenhevosori voi joutua hylätyksi röntgenkuvien perusteella jalostusohjelman terveysvaatimusten perusteella, jalostusarvostelutulos on tällöin yksinkertaisesti "hylätty".
Hylätynkin oriin jälkeläiset rekisteröidään kuitenkin jalostusohjelman mukaisesti kantakirjan pääosastoon. Jalostusarvostelussa hylätylle oriille voidaan myöntää kotisiitoslisenssi, jolloin varsa voi saada myös ravikilpailuoikeuden. Muussa tapauksessa se rekisteröidään ilman ravikilpailuoikeutta.
Lämmiveriset ratsut
3-vuotiaat
Mr. Cha Cha Cha (FS Mr Right - Matcho) Heidi Teva-Redsvenin kasvattama ja omistama ratsuponi
TR Magic Moonlight (FS Mr Right - Medoc) Satu Turkan kasvattama ja omistama ratsuponi
Camahas He’las (Chacfly PS - Diamant de Semilly) – esteori
Courage To Change (Cornetino - Quite Easy) Ronja Tynnyrisen omistama ja Anu Ahon kasvattama FWB-esteori
4-vuotiaat
TR Magic Sunlight – (FS Mr Right - Medoc) Satu Turkan kasvattama ja omistama ratsuponi
Morgan Enggård (Verdi - Come Back II) Oliva Pro Oy:n omistama ja Hanne ja Jens Aage Hansenin kasvattama DWB-esteori
Qualle KS (Quillan KS - Cardento) Eeva-Liisa Penttilä kasvattama ja omistama FWB–esteori
Sunrays Flower (Las Vegas - Fursten-Look)
Olivia Vliekin omistama ja L.J.W. Strengersin kasvattama KWPN– askellajiori
5-vuotiaat
Correcto van het Schaeck (Comme Il Faut Tinka's Boy) Oriasema Helasuon omistama ja Perry de Winterin kasvattama holstein–esteori
Casino Helsinki (Casino Berlin - Landor S), oriasema Helasuon omistama ja Kimmo ja Ulla Helasuon kasvattama oldenburgin esteori
Suomenhevoset
Ratsusuunta
Aarteen Oliver (Hessin Leevi - Jeppo) Tuomas Mattilan ja Viivi Soimes-Mattilan omistama ja Markku Mässelin kasvattama
Hasselpähkinä (Hessin Leevi - Karl Hemming) Team Hasselpähkinän omistama ja Laura Kajannon kasvattama
Lyylin Solouuno (Corleone - Tasatahti) Anneli Hakatien omistama ja
Lotta Wegeliuksen kasvattama
Metkuttaja TS (Porttikielto - Kelmi)
Kaisu Västinsalon omistama ja Marianne Hyyrysen ja Terhi Oksasen kasvattama
Piitsin Hurpales (Herkko Hurmaus - Knuutilan Veikko) Kaisu Västinsalon kasvattama ja omistama
Veikon Valo (Voiveikko - Tuuvan Herpertti) Mirja ja Veikko Tervon kasvattama
Ypäjä Rokki (Ponuveikko - Samuli) Maaret Lahtisen omistama ja Hevosopisto Oy:n kasvattama.
Pienhevossuunta, ratsastettavuuskoe
Friisin Kultapisku (Voiveikko - Ukkosen Poika)
Kristina Lindgrenin omistama ja Anne Friisin ja Kimmo Virtasen kasvattama
Millin Bölyinen (Millin Welmupöly - Vuohimäen Pihka)
Liisa Kukkosen ja Sofi Malmin omistama ja Mirkka Lehtosen kasvattama
Pienhevossuunta, ajettavuuskoe
Lähes (Jules - A.T. Unikuva) Liisi Uskin omistama ja kasvattama
Merimaan Roihu (Merimaan Raju - A.T. Unikuva)
Lilja Merimaan omistama ja Seaground Oy:n kasvattama
Rasantaja (Tintin Sahrami - Auran Aapeli) Johanna Törmäsen omistama ja kasvattama.