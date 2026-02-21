Casino Helsinki palaa näytille.
Kasvatus ja jalostus

Ratsuoripäivien listat julkaistu: 22 oritta, joista 10 lämminveristä ratsua

Ratsuoripäivät pidetään tänä vuonna aikaisemmin, 25.-27.3.
Julkaistu

Nyt on viimeisetkin röntgenkuvat katsottu ja orilistat valmistuneet. 22 oritta, joista vähän yli puolet suomenhevosia, nähdään Ypäjällä maaliskuun lopulla.

Aikaohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Orilautakunnat ovat pääosin vanhoja tuttuja:

Orilautakunta, FWB ja SRP: Anna Pajanen (pj), Mikael Nolin (SE), Marko Björs, Anne-Mari Míss, Carl-Harry Frey, Susanna Mäki (ell), Siiri Kyrö (testiratsastus, askellajit), Madis Morna (testiratsastus, este), Minna Mäenpää (vpj)

Orilautakunta, suomenhevoset: Heidi Sihvo (pj), Jenni Timlin, Soile Pakkanen, Susanna Mäki (ell), Carl-Harry Frey (este), Johanna Mikkola (este), Anne-Mari Míss (askellaji), Rosali Kivitie (askellaji), Siiri Kyrö (testiratsastus).

Ratsastuksen vuosikello on taas varttia vaille oripäivät – lautakunnan puheenjohtaja Anna Pajanen kertoo miksi ääripään ominaisuudet eivät aina ole toivottuja
Hylätynkin oriin jälkeläiset voivat olla suomenhevosia kaikilla oikeuksilla

Suomenhevosori voi joutua hylätyksi röntgenkuvien perusteella jalostusohjelman terveysvaatimusten perusteella, jalostusarvostelutulos on tällöin yksinkertaisesti "hylätty".

Hylätynkin oriin jälkeläiset rekisteröidään kuitenkin jalostusohjelman mukaisesti kantakirjan pääosastoon. Jalostusarvostelussa hylätylle oriille voidaan myöntää kotisiitoslisenssi, jolloin varsa voi saada myös ravikilpailuoikeuden. Muussa tapauksessa se rekisteröidään ilman ravikilpailuoikeutta.

Casador on oripäivien voittaja vuosimallia 2025

Lämmiveriset ratsut

3-vuotiaat

Mr. Cha Cha Cha (FS Mr Right - Matcho) Heidi Teva-Redsvenin kasvattama ja omistama ratsuponi

TR Magic Moonlight (FS Mr Right - Medoc) Satu Turkan kasvattama ja omistama ratsuponi

Camahas He’las (Chacfly PS - Diamant de Semilly) – esteori

Courage To Change (Cornetino - Quite Easy) Ronja Tynnyrisen omistama ja Anu Ahon kasvattama FWB-esteori

4-vuotiaat

TR Magic Sunlight – (FS Mr Right - Medoc) Satu Turkan kasvattama ja omistama ratsuponi

Morgan Enggård (Verdi - Come Back II) Oliva Pro Oy:n omistama ja Hanne ja Jens Aage Hansenin kasvattama DWB-esteori

Qualle KS (Quillan KS - Cardento) Eeva-Liisa Penttilä kasvattama ja omistama FWB–esteori

Sunrays Flower (Las Vegas - Fursten-Look)
Olivia Vliekin omistama ja L.J.W. Strengersin kasvattama KWPN– askellajiori

5-vuotiaat

Correcto van het Schaeck (Comme Il Faut Tinka's Boy) Oriasema Helasuon omistama ja Perry de Winterin kasvattama holstein–esteori

Casino Helsinki (Casino Berlin - Landor S), oriasema Helasuon omistama ja Kimmo ja Ulla Helasuon kasvattama oldenburgin esteori

Suomenhevoset

Ratsusuunta

Aarteen Oliver (Hessin Leevi - Jeppo) Tuomas Mattilan ja Viivi Soimes-Mattilan omistama ja Markku Mässelin kasvattama

Hasselpähkinä (Hessin Leevi - Karl Hemming) Team Hasselpähkinän omistama ja Laura Kajannon kasvattama

Lyylin Solouuno (Corleone - Tasatahti) Anneli Hakatien omistama ja

Lotta Wegeliuksen kasvattama

Metkuttaja TS (Porttikielto - Kelmi)
Kaisu Västinsalon omistama ja Marianne Hyyrysen ja Terhi Oksasen kasvattama

Piitsin Hurpales (Herkko Hurmaus - Knuutilan Veikko) Kaisu Västinsalon kasvattama ja omistama

Veikon Valo (Voiveikko - Tuuvan Herpertti) Mirja ja Veikko Tervon kasvattama

Ypäjä Rokki (Ponuveikko - Samuli) Maaret Lahtisen omistama ja Hevosopisto Oy:n kasvattama.

Pienhevossuunta, ratsastettavuuskoe

Friisin Kultapisku (Voiveikko - Ukkosen Poika)
Kristina Lindgrenin omistama ja Anne Friisin ja Kimmo Virtasen kasvattama

Millin Bölyinen (Millin Welmupöly - Vuohimäen Pihka)
Liisa Kukkosen ja Sofi Malmin omistama ja Mirkka Lehtosen kasvattama

Pienhevossuunta, ajettavuuskoe

Lähes (Jules - A.T. Unikuva) Liisi Uskin omistama ja kasvattama

Merimaan Roihu (Merimaan Raju - A.T. Unikuva)
Lilja Merimaan omistama ja Seaground Oy:n kasvattama

Rasantaja (Tintin Sahrami - Auran Aapeli) Johanna Törmäsen omistama ja kasvattama.

Voikko-ori Friisin Kultapisku.
Voikko-ori Friisin Kultapisku. Kuva: Leena Alerini

