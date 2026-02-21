Ratsuoripäivien listat julkaistu: 22 oritta, joista 10 lämminveristä ratsua

Nyt on viimeisetkin röntgenkuvat katsottu ja orilistat valmistuneet. 22 oritta, joista vähän yli puolet suomenhevosia, nähdään Ypäjällä maaliskuun lopulla.

Aikaohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Orilautakunnat ovat pääosin vanhoja tuttuja:

Orilautakunta, FWB ja SRP: Anna Pajanen (pj), Mikael Nolin (SE), Marko Björs, Anne-Mari Míss, Carl-Harry Frey, Susanna Mäki (ell), Siiri Kyrö (testiratsastus, askellajit), Madis Morna (testiratsastus, este), Minna Mäenpää (vpj)

Orilautakunta, suomenhevoset: Heidi Sihvo (pj), Jenni Timlin, Soile Pakkanen, Susanna Mäki (ell), Carl-Harry Frey (este), Johanna Mikkola (este), Anne-Mari Míss (askellaji), Rosali Kivitie (askellaji), Siiri Kyrö (testiratsastus).