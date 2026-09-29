Ratsuoreilla 16 prosentin pudotus astutuksissa: Ostajia vähän, kustannuksia paljon
Vuoden 2026 alustavat astutustilastot ratsuhevosille ja poniroduille on julkaistu. Sekä lämminveristen ratsuhevosten että ponirotujen astutusmäärät laskivat noin 16 prosenttia edellisvuodesta.
Lämminveristen ratsuhevosten astutusmäärät näyttävät noin 16 prosentin laskua. Tämänhetkisten tietojen mukaan tammoja astutettiin yhteensä 388.
Suosituin ori oli Coldfly KNE 252 (Chacfly PS -Ceara, Converter) 41 astutuksella.
Tuontispermaoriiden osuus astutuksista on noin 42 prosenttia. Suosituin tuontispermaori oli Escanto PS (Escamillo – Fairytale PS, Fürstenball) 7 astutuksella.
Ratsujen vertailu 2025–2026
Vuonna 2025 Suomessa astuvia oriita oli 269, ja vuonna 2026 määrä laski 222 oriiseen. Vähennystä oli 17 prosenttia.
Tuontispermaoriita oli vuonna 2025 yhteensä 194, kun vuonna 2026 niitä oli 166. Määrä väheni 14 prosenttia.
Astutettavia tammoja oli vuonna 2025 yhteensä 463, ja vuonna 2026 määrä laski 388:aan. Kokonaismäärä väheni 16 prosenttia.
Arabialaisia täysiverisiä oli vuonna 2025 kuusi ja vuonna 2026 viisi. Vähennystä oli 17 prosenttia.
Vuoteen 2026 tultaessa kokonaismäärä on siis pienentynyt kaikissa kolmessa ryhmässä, mutta suurin absoluuttinen muutos näkyy tammojen kokonaismäärässä: 463:sta 388:aan.
Ponit
Vuonna 2025 ponirotujen, vuonohevosten ja islanninhevosten tammoja astutettiin yhteensä 522, kun vuonna 2026 määrä laski 436 tammaan. Vähennystä oli 16 prosenttia.
Astutuksiin osallistuneiden oriiden määrä väheni vain hieman. Vuonna 2025 oriita oli yhteensä 157, kun vuonna 2026 niitä oli 152. Vähennystä oli 3,1 prosenttia.
Vuonna 2026 ponioreilla astutettiin yhteensä 437 tammaa. Eniten astutuksia keräsi ratsuponiori Golden Dimension 20 RP, joka sai 14 tammaa. Rotuponeista suosituin oli shetlanninponiori Kallelan Nokkonen 206 SH, jolla oli 13 astutusta.
Syyt
Hippoksen tiedotteessa todetaan se, minkä kaikki jo tietävät, eli että kasvatusta haastavat taloustilanne ja varsojen ja nuorten hevosten vähäinen kysyntä.
"Laadullisesti suomalainen kasvatus menestyy niin kotimaassa kuin kansainvälisesti", Hippoksesta todetaan.
Vaikeudet ovat samoja rodusta riippumatta. Kustannukset ovat kasvaneet, samalla kun hevosten ja ponien ostajia on vähän.
“Laadukas kotimainen kasvatus ja ratsastusurheilu tarvitsevat toisiaan. On tärkeää, että nuorille hevosille ja poneille on tarjolla tavoitteellisia koulutus- ja käyttömahdollisuuksia”, Suomen Hippoksessa ratsu- ja poniroduista vastaava Tea Niemi toteaa.
Laatuponikilpailu palautettiin tänä vuonna tapahtumavalikoimaan, minkä toivotaan vahvistavan osaltaan nuorten ponien koulutuspolkua. Lämminverisillä ratsuhevosilla mainitaan Kyvyt Esiin -tapahtumat sekä Laatuarvostelu.
Tarvitaan toimivampia myyntikanavia
Vuonna 2025 koottu ratsu- ja ponityöryhmä kirjasi kolme konkreettista ehdotusta kasvatuksen edellytysten vahvistamiseksi: nuorten hevosten koulutuspolku, toimivammat myyntikanavat sekä kotimaisen kasvatuksen yhteinen markkinointi.
“Ratsu- ja ponikasvatuksen työryhmässä todettiin, että meillä kasvatetaan laadukkaasti hevosia ja poneja, joiden taustat ja historia ovat kasvattajalla tiedossa ja jotka ovat lähtökohtaisesti hyvin hoidettuja", Niemi toteaa.
Kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa. Moni ostaja etsii mieluummin jo peruskoulutettua nuorta hevosta kuin täysin kouluttamatonta yksilöä. Kasvattajan näkökulmasta varsa olisi puolestaan tärkeää saada myytyä riittävän varhain, jotta kasvatuksen kustannukset pysyvät kohtuullisina ja tallissa on tilaa myös seuraavalle ikäluokalle.
Nuorten hevosten tapahtumat ovat koulutustilaisuuksia ja tärkeitä näyteikkunoita suomalaiselle kasvatukselle.
”Kokeneemmat kilpailijat hankkivat jo nyt usein nuoren lupaavan timantin suoraan kasvattajalta, jolloin hankintahinta on edullisempi kuin vastaavan koulutetun yksilön. Jotta nuorten hevosten laatu saadaan paremmin näkyväksi, meidän tulee panostaa yhä vahvemmin myös tapahtumista saatavan tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen”, Niemi jatkaa.
Suomen Hippoksen tiedote täällä
Suomessa astuvat oriit 2026
Coldfly KNE 41
Diarado's Boy 34
Freestyle 22
Celantus 20
Legend Blackjack 18
Instertanz V 16
Courage To Change 13
Levisonn 12
Oh Boy FG 12
Sempre Avanti-S 12
Carlow van de Helle 8
Camahas He'las 5
Chacco Boy 5
Sunrays Flower 4
Yhteensä 222
Tuontispermaoriit
Escanto PS 7
Baloutaire PS 5
Be Sure 5
Diablue PS 5
Ermitage Kalone 5
Extreme U.S. 5
Finn PS 5
Vitalis 5
Dominator 2000 Z 4
Duplexx 4
Epic Zone PS 4
Sebastino PS 4
Akarad Hero Z 3
Chaccothage Blue PS 3
Chacfly PS 3
Challasco Blue PS 3
Diarado 3
Django Z 3
Dynamite 3
Escamillo 3
Fürst Zonik PS 3
Galant 3
Pegase van't Ruytershof 3
Total PS 3
United Air 3
Viva Vitalis 3
Conthalou 2
Darry Lou Z 2
Dc-10 2
Dorian Grey BR Z 2
Dow Jones Z 2
Meganus PS 2
Seacrest 2
Top Gun SQBS 2
Tobago Z 2
Ambassador Z 1
Asagao xx 1
Be Proud (Strandagergårds Be Real) 1
Bon Esprit 1
Bueno SL 1
Candy Cumano (Tristan ES) 1
Casallco 1
Casino Toulon 1
Cero Blue TN 1
Champion 2000 Z 1
Colorit Z 1
Conkanno PS OLD 1
Contendro I 1
Dieu-Merci van TL 1
Dourking Hero Z 1
Dutch Dream 1
El Nino PS (El Nino H Z) 1
Escolar 1
Everglow Gold 1
Exra 1
Glasgow-W van't Merelsnest 1
Grey Flanell 1
Hannu Haakon 1
Johnson 1
Kartal's Emerald 1
Lord Europe 1
Lord Fauntleroy DE 1
Monthuys Blue (Methargos Blue PS) 1
My Vitality 1
One To Remember 1
Pjethro 1
San Amour 1
Sarai L 1
Sezuan 1
Sir Donnerhall I 1
Sky 1
So Great 1
So Perfect 1
Souverain 1
Tattoo H db 1
Time Out ES 1
Total Hope 1
True Hope PS 1
Untouchable 1
Valverde 1
Vespasiano 1
V-Power 1
Zafferano 1
Yhteensä 166
Arabialaiset täysiveriset
Kaarl Umm SE ox 2
Za Kashmir DE ox 2
Albedo PL ox 1
Yhteensä 5
Ponit
Connemara
Pålands Paddy O'Connor 10
Doyher Bay Boy 6
Pirttirannan Leon 5
Pirttirannan Oliver 5
Sternbergs Marvin 3
Doonard Lad 2
Fieldhill Uranus 2
Kippure Kaiser 2
Ohana Narcissus Nashel 1
Springhill Fillmore 1
Vanity Padraigh 1
Yhteensä 53
Dartmoor
Stjärnsunds Wictory 3
Blackertor Moorcroft 1
Edals Windsor 1
Stjärnsunds Wesley 1
Yhteensä 9
Vuonohevonen
Bondhus Heike 11
Titus Foss 6
Alvin Foss 1
Yhteensä 23
Islanninhevonen
Geysir fra Nevala 7
Gunnar frá Efra-Hvoli 5
Starkar frá Egilsstaðakoti 5
Leðurblökumaðurinn fra Hallanvaara 4
Húni frá Ragnheiðarstöðum 3
Kvikur frá Nautabúi 3
Saethor frá Saefelli 3
Freir frá Kaakkola 2
Óðinn vom Habichtswald 2
Tindur frá Efri-Þverá 2
Adrían frá Garðshorni á Þelamörk 1
Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum 1
Ægir frá Móbergi 1
Fannar frá Efra-Hvoli 1
Fylkir fra Sannikko 1
Megas frá Seylu 1
Narri frá Vestri-Leirárgörðum 1
Stakkur frá Flugumýri II 1
Viðar frá Skör 1
Yhteensä 57
Newforestinponi
Bjällegårdens Dior 3
Maverick 3
Horshaka Emmet Time 2
Horshaka Je T'aime 2
Wig-Wam Bam 1
Yhteensä 12
Gotlanninruss
Smedens Andiamo 7
Zidane Zojvide 7
Dolk 4
Sleipnir T 4
Domino Wee 2
Leijan 2
Norrgårdens Jupiter 2
Tells Korpral 2
Korpral Chachacha 1
Korpral Winner 1
Yhteensä 36
Shetlanninponi
Kallelan Nokkonen 13
Little Concerto 10
Alba Santiago 9
Aarteen Kuningas Arthur 7
Elandro v.d. Veldhoeve 7
Promisehill Skalva 7
Canna's Erland 6
Niemenpellon Jämäkkä 6
Pineriver's Houdini 6
Watzo of Berry 6
Black Cowboy 5
Blizzard of Langen 5
Hyrtölän Lumous 5
Mäntylahen Ahvatuuli 5
Nightingales Hashtag 5
Nalli 4
Promisehill Frosty Morning 4
Promisehill Jimmy Moonlight 4
Smedens Rival 4
Usvaniityn Hemuli 4
Usvaniityn Jokeri 4
Brigatin Poker 3
Crecent 3
Ihmemaan Käärijä 3
Liberty 3
Milli's Braveheart 3
N.A. Rock Mane 3
Noble Patience 3
Nyhagens Marlon 3
Peekaboo 3
Promisehill Coffee Cream 3
Promisehill Moon Magic 3
Sammalisen Konstantin 3
Seva Ultimate 3
Veggerbys Loch Morie 3
Ytterhalls Kanon 3
Aarteen Fredriksson 2
Alba Indiana 2
Cougar of Langén 2
Firebay's Blackbird 2
Kakkulanmäen Virgil 2
Kaunisrannan Homer 2
Milli's Cupcake 2
Milli's Druwez 2
Niittykorven Rodolfo 2
No Limit of Sportview 2
Piccolomio 2
Rhymester Wilson 2
RP-Gladiator 2
Skärgårdens Darcy 2
Usvaniityn Jamie 2
Alba Orbison 1
Amadeus v. St. Roma 1
Bomb of Langen 1
Brigatin Blackjack 1
Burning Bapu 1
Captain Boy 1
Dust Mane 1
Fantas Believe In Me 1
Foxtrot Wee 1
Johnny of Langen 1
Liukkaan Niven 1
Louie 1
Lyktans Primus 1
Raindrop Hurricane 1
Robin's Brae Kellan 1
Sammalisen Elmeri 1
Springfield Homer 1
Springfield Leonardo 1
Stjernens Golden Boy 1
Sunnyhill's Frederico 1
Thot of Langen 1
Tombo Ludwig 1
Yhteensä 262
Suomalainen ratsuponi (SRP)
Golden Dimension 20 RP 14
Darude 2
Pin Rock's Boogie Woogie 2
FS Daddy Cool 1
Yhteensä 19
Welsh mountain sec A
Vollenhofs Galactic Power 6
Meldon Aur Calon 4
Cloudberry Dream of Gold 3
Cloudberry Pokemon 1
Moondelight Asterix 1
Yhteensä 15
Welsh sec B
Vliedberg Farley 4
Yhteensä 4
Welsh sec C
Fwrog Dunkirk 2
Moondelight Sir Arthur 1
Yhteensä 3
Welsh sec D
Goldriver Guinness 5
Goldriver Sheeran 4
Calle's Cool Chili 1
Yhteensä 10
Welsh part-bred
Hunsingo's Twister 9
TR Magic Moonlight 4
Yhteensä 13
Yhteensä: 437 tammaa vuonna 2026