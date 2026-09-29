Ratsuoreilla 16 prosentin pudotus astutuksissa: Ostajia vähän, kustannuksia paljon

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Hippoksen tiedotteessa todetaan se, minkä kaikki jo tietävät, eli että kasvatusta haastavat taloustilanne ja varsojen ja nuorten hevosten vähäinen kysyntä.

"Laadullisesti suomalainen kasvatus menestyy niin kotimaassa kuin kansainvälisesti", Hippoksesta todetaan.

Vaikeudet ovat samoja rodusta riippumatta. Kustannukset ovat kasvaneet, samalla kun hevosten ja ponien ostajia on vähän.

“Laadukas kotimainen kasvatus ja ratsastusurheilu tarvitsevat toisiaan. On tärkeää, että nuorille hevosille ja poneille on tarjolla tavoitteellisia koulutus- ja käyttömahdollisuuksia”, Suomen Hippoksessa ratsu- ja poniroduista vastaava Tea Niemi toteaa.

Laatuponikilpailu palautettiin tänä vuonna tapahtumavalikoimaan, minkä toivotaan vahvistavan osaltaan nuorten ponien koulutuspolkua. Lämminverisillä ratsuhevosilla mainitaan Kyvyt Esiin -tapahtumat sekä Laatuarvostelu.

Tarvitaan toimivampia myyntikanavia

Vuonna 2025 koottu ratsu- ja ponityöryhmä kirjasi kolme konkreettista ehdotusta kasvatuksen edellytysten vahvistamiseksi: nuorten hevosten koulutuspolku, toimivammat myyntikanavat sekä kotimaisen kasvatuksen yhteinen markkinointi.

“Ratsu- ja ponikasvatuksen työryhmässä todettiin, että meillä kasvatetaan laadukkaasti hevosia ja poneja, joiden taustat ja historia ovat kasvattajalla tiedossa ja jotka ovat lähtökohtaisesti hyvin hoidettuja", Niemi toteaa.

Kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa. Moni ostaja etsii mieluummin jo peruskoulutettua nuorta hevosta kuin täysin kouluttamatonta yksilöä. Kasvattajan näkökulmasta varsa olisi puolestaan tärkeää saada myytyä riittävän varhain, jotta kasvatuksen kustannukset pysyvät kohtuullisina ja tallissa on tilaa myös seuraavalle ikäluokalle.

Nuorten hevosten tapahtumat ovat koulutustilaisuuksia ja tärkeitä näyteikkunoita suomalaiselle kasvatukselle.

”Kokeneemmat kilpailijat hankkivat jo nyt usein nuoren lupaavan timantin suoraan kasvattajalta, jolloin hankintahinta on edullisempi kuin vastaavan koulutetun yksilön. Jotta nuorten hevosten laatu saadaan paremmin näkyväksi, meidän tulee panostaa yhä vahvemmin myös tapahtumista saatavan tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen”, Niemi jatkaa.

Suomen Hippoksen tiedote täällä