Hevoskasvatusta tuetaan esimerkiksi tammapalkkiojärjestelmällä.
Hevoskasvatusta tuetaan esimerkiksi tammapalkkiojärjestelmällä.Kuva: Anu Leppänen
Kasvatus ja jalostus

Tammapalkkioiden haku ajankohtaista – kaikista tammoista hakemusta ei tarvita

Hakemuksen perusteella maksettavat suomenhevosten, lämminveristen ravihevosten ja ratsuhevosten tammapalkkiot 2026 on haettava 15.10. mennessä. 
Julkaistu

Tammapalkkioita maksetaan vuonna 2026 syntyneistä, Suomen Hippoksen ylläpitämään kantakirjaan merkitystä varsoista, joiden isäori on jalostusarvosteltu ja hyväksytty jalostusarvostelussa rodun vaatimusten mukaisesti. Hippos muistuttaa tiedotteessaan, että tammapalkkion saamiseksi varsa tulee olla ilmoitettu syntyneeksi kasvattajasitoumuksella viimeistään 30.9.2026. 

Tammakohtainen palkkio on 

  • 500 euroa lämminverisillä ratsuhevosilla 

  • 400 euroa suomenhevosilla, lämminverisillä ravihevosilla, poneilla, islanninhevosilla ja vuonohevosilla

Tammapalkkio maksetaan varsan kasvattajalle, ja se maksetaan yhteensä 750 tammalle.  

Tammapalkkio maksetaan syntyneen varsan perusteella, kun ehdot täyttyvät.
Tammapalkkio maksetaan syntyneen varsan perusteella, kun ehdot täyttyvät.Kuva: Leena Alerini

Tammapalkkioiden perusteena käytetään erilaisia tuloksia 

Osa tammapalkkioista myönnetään automaattisesti ja osa hakemusten perusteella.

Tammat, joista ei tarvitse erillistä hakemusta 

  • Suomenhevoset: juoksija-, pien- ja työsuunnan sekä jälkeläispalkitut tammat. 

  • Ratsusuunnan suomenhevoset: jälkeläispalkitut sekä jalostusarvostelun käyttö- ja rakennepisteiden keskiarvon perusteella palkittavat tammat. 

  • Lämminveriset ravihevoset: jälkeläispalkitut tammat, sekä tammat, joilla on BLUP-jalostusindeksi. 

  • Lämminveriset ratsuhevoset ja ratsuponit: Valio- tai A-palkitut tammat sekä jalostusarvostelun rakennepisteiden perusteella palkittavat tammat. 

  • Rotuponit, islanninhevoset, vuonohevoset

Tammat, joista hakemukset tulee toimittaa 

  • Ratsusuunnan suomenhevoset: kilpailutulosten perusteella palkittavat 

  • Lämminveriset ravihevoset: tammat, joilla ei ole BLUP-jalostusindeksiä Suomessa. BLUP-indeksin löytymisen voi tarkastaa hevosen tiedoista Heppa- ja Heila-järjestelmissä. 

  • Lämminveriset ratsuhevoset ja ratsuponit: kilpailutulosten perusteella palkittavat.

Hippoksesta muistutetaan, että hakemusten perusteella anottavat tammapalkkiohakemukset ja hakemusten liitteet on toimitettava Suomen Hippokseen 15.10. mennessä.

Lisätietoa ja hakemuslomakkeet löytyvät Hippoksen sivuilta.

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