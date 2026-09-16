Tammapalkkioiden haku ajankohtaista – kaikista tammoista hakemusta ei tarvita
Tammapalkkioita maksetaan vuonna 2026 syntyneistä, Suomen Hippoksen ylläpitämään kantakirjaan merkitystä varsoista, joiden isäori on jalostusarvosteltu ja hyväksytty jalostusarvostelussa rodun vaatimusten mukaisesti. Hippos muistuttaa tiedotteessaan, että tammapalkkion saamiseksi varsa tulee olla ilmoitettu syntyneeksi kasvattajasitoumuksella viimeistään 30.9.2026.
Tammakohtainen palkkio on
500 euroa lämminverisillä ratsuhevosilla
400 euroa suomenhevosilla, lämminverisillä ravihevosilla, poneilla, islanninhevosilla ja vuonohevosilla
Tammapalkkio maksetaan varsan kasvattajalle, ja se maksetaan yhteensä 750 tammalle.
Tammapalkkioiden perusteena käytetään erilaisia tuloksia
Osa tammapalkkioista myönnetään automaattisesti ja osa hakemusten perusteella.
Tammat, joista ei tarvitse erillistä hakemusta
Suomenhevoset: juoksija-, pien- ja työsuunnan sekä jälkeläispalkitut tammat.
Ratsusuunnan suomenhevoset: jälkeläispalkitut sekä jalostusarvostelun käyttö- ja rakennepisteiden keskiarvon perusteella palkittavat tammat.
Lämminveriset ravihevoset: jälkeläispalkitut tammat, sekä tammat, joilla on BLUP-jalostusindeksi.
Lämminveriset ratsuhevoset ja ratsuponit: Valio- tai A-palkitut tammat sekä jalostusarvostelun rakennepisteiden perusteella palkittavat tammat.
Rotuponit, islanninhevoset, vuonohevoset
Tammat, joista hakemukset tulee toimittaa
Ratsusuunnan suomenhevoset: kilpailutulosten perusteella palkittavat
Lämminveriset ravihevoset: tammat, joilla ei ole BLUP-jalostusindeksiä Suomessa. BLUP-indeksin löytymisen voi tarkastaa hevosen tiedoista Heppa- ja Heila-järjestelmissä.
Lämminveriset ratsuhevoset ja ratsuponit: kilpailutulosten perusteella palkittavat.
Hippoksesta muistutetaan, että hakemusten perusteella anottavat tammapalkkiohakemukset ja hakemusten liitteet on toimitettava Suomen Hippokseen 15.10. mennessä.
Lisätietoa ja hakemuslomakkeet löytyvät Hippoksen sivuilta.