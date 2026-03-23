Tuomarinkylässä kasvatettu FWB-ori sai luvat Ruotsin oripäivillä

Tuomarinkylässä on ilo ylimmillään, kun Kirsi Degerth-Moldovanin miehen Guyla Moldovanin 3-vuotias kasvatti Carlo de Vil (Carlos II - Maloubdet du Pleville) sai SWB-oripäivillä luvat vuosille 2026-2027."Se on mun miehen Guylan heppa, vaikka omistaja ja kasvattaja ovatkin meidän yritys Tuomarinkartanon Ratsastusopisto", Degerth-Moldovani kertoo. He olivat paikan päällä Strömsholmassa jännittämässä oripäiviä. Hevosen esitti oripäivillä sen emän Mamsell de Vilin kasvattaja Olof Smith, jonka opissa Carlo on ollut viime ajat.Hevosta mietittiin ensin Suomen oripäiville, mutta päädyttiin lopulta viemään se Ruotsiin. Hevonen lähti maasta viime syksynä, eikä ole palaamassa ainakaan ihan heti."Olof jatkaa sen kanssa. Hän on tehnyt hyvää työtä sen kanssa ja seuraavaksi se opetetaan hyppäämään ratsastajan kanssa."Carlo de Vil on samasta emästä kuin Quillan KS."Joo, me liisattiin se emä Tössälle (Eeva-Liisa Penttilä) sinä vuonna."Alkuperäinen orivalinta ei ollut Carlos, mutta se ori, mikä oli Helasoiden valikoimasta valittu, ei tärpännyt kolmesta yrityksestä huolimatta."Carlos oli siellä silloin myös ja päädyttiin sitten siihen!"165-senttinen Carlo de Vil on pieni ja jalo. Se sai rakennearvostelussa 35 pistettä, tyypistä 7,5, päästä ja jaloista 7, käynnistä 7, ravista 6,5 ja laukasta 7,5. Irtohypytyksestä 7. 15 hevosta palkittiin ja 8 hyväksyttiin.Oripäivien voittaja estepuolella on De Oratore (Cicero van Paemel Z - Air Jordan Z), jonka on kasvattanut ja omistaa Equorum ja koulupuolella Caterina Schultz-Beelitzin kasvattama ja Lövsta Stuterin omistama Still a Secret (Secret - Benaggio). Oripäivien tulokset täällä