Voi hyvänen aika, Saara Flekander voittaa Kyvyt esiin -finaaleja myös estehevosilla

3-vuotiaiden lämminveriratsujen Kyvyt esiin -estefinaalissa starttasi kahdeksan ja sijoittui 2 hevosta. Lauantaipäivän molempien ikäluokkien estefinaalien parhaat pisteet sai Saara Flekanderin kasvattama ja omistama esteruuna Oh Dear FG (Celantus - Glamour KS, Gigolo van Paemel).Flekander muistetaan viime vuoden koulupuolen voittajasta kaksivuotiassa, joten estehevosta vähän ihmeteltiin."Mä olen kasvattanut estehevosia aina", hän kuittasi. Myyntiin. Myyntiin menee tämäkin ja katsomossa oltiinkin ostohousut jalassa. Kuluneen lauantain aikana siitä tuli hyvinkin vakavia ostotarjouksia. Ostajaehdokkaat olivat tulleet sitä paikan päälle katsomaan."Toivon, että menee nopeasti", Flekander totesi. Mutta kuljetti ruunan kuitenkin vielä kotiinsa Kouvolaan Lahdesta. . Isokokoinen ja -linjainen kimoruuna on vielä vähän honkkeli. Kuten tuomaristo totesikin, isot kasvavat hitaasti.Suuret hevoset tapaavat miellyttää. Etenkin, jos niissä on sitä voimaa, kapasiteettia ja ulottuvuutta, jota koon mukana toivotaan. Tässä tuomariston mielestä on: "Hieno ulottuvuus, pääsee vaivatta paikasta toieen. Kapasiteettia ja mahikset isoihin luokkiin", totesivat tuomarit, Markus Backlund, Marja Tetri-Rantanen ja Minna Pirtilä-Leppälä."Me tykättiin". Tykättiin niin paljon, että nimi Oh Dear, joka kääntyy huudahdukseksi "voi hyvänen aika", tuntui heidän mielestään suorastaan oudon osuvalta nimivalinnalta. Flekander osti emätamma Glamour KS:n kasvattajalta Eeva-Liisa Penttilältä. "Emäemä Celtas Quirita (Cancara - Exorbitant xx) on Anja Lönnholtzin kasvattama, joten siinä on Flekanderin mukaan käytetty Suomen parasta tietotaitoa. Isäori Celantuksessa (Cellestial - Catoki) on niitä samoja ominaisuuksia, mitä Oh Dearissakin näkyy, kokoa ja ulottuvuutta", Flekander pohtii. Tulosrivi on komea.Laukka 9, tekniikka 9,2, kapasiteetti 9 ja luonne 9 = 9,07. Päivän paras pisterivi ja kolmivuotiaissa ainoa yhdeksikön keskiarvon ylittänyt. Sunnuntaina Flekander tuo Salpaukseen viime vuonna kaksivuotiaiden finaalivoittajan, oripäivillä ykköspalkinnolla keväällä hyväksytyn Oh Boy FG:n. Se on viettänyt kesän Helasuon oriasemalla ja astunut 11 tammaa. Nyt se on kotona Kouvolassa."Se on parempi nyt kuin oripäivillä", Flekander lupaa. . Toinen kolmivuotiaissa sijoittunut oli Hanna Heiskasen kasvattama ja omistama tamma Con Tachibana (Conthargos - Tilly's Top Score, Tangelo van de Zuuthoeve), reaktiivinen "pieni kumipallo", jota oli samanaikaisesti hieman vaikea arvostella. Hypätä se osaa ja tietää miten jalat asetellaan hypyssä, mutta tuomarit totesivat sen olevan varovainen esteillä, vähän liiankin varovainen, jopa arka. Tamma epäröi ja ajoittain hieman jarruttaa, mikä ei helpota sen tehtävää kun puomit nousevat. Tamma myös pysähtyi kaksi kertaa. "Onko siitä 150-luokkiin vai ei?" tuomarit arvuuttelivat, mutta totesivat kuitenkin, että niin tai näin, tammassa on todella paljon hyviä estehevosen ominaisuuksia. Se sai päivän parhaan estehyppytekniikkapisteen 9,5. Con Tachibana sai hienon pisterivin: laukka 8,8, tekniikka 9,5, kapasaiteetti 8,5, luonne 8 = 8,85. .2-vuotiaiden kisassa starttasi 11 ja sijoittui kolme hevosta. Kolmen kärki pääsi yli 8 keskiarvon. Successful Dear (Concreto - Cannot Now, Fiance Noir) eli Masa oli kaksivuotiaissa estehevosissa Salpauksen Kyvyt esiin -finaalissa lauantaina nimensä veroinen ja myös ainoa yli yhdeksikön keskiarvon saanut. Lammilaisen Tanja Kortelaisen yhdessä Pipsa Sormusen kanssa kasvattama ja Kortelaisen yhdessä Emilia Toivasen kanssa omistama ori väläytti tekniikkaa ja kapasiteettia ja vielä tämän ikäryhmän parasta luonnettakin.Se arvioitiin erittäin rohkeaksi, energiseksi, hyvälaukkaiseksi j napakaksi ponnistajaksi, jolla on erittäin hyvät etujalat hypyssä. Ori arvioitiin joustavaksi ja tasapainoiseksi, myös mieleltään. Se sai laukasta 8,9, tekniikasta 9,2, kapasiteetista 9 ja luonteesta 8,9. Yhteensä 9,02. "Ollaan käyty ehkä kaksi kertaa Ypäjällä ja kerran Sammalistossa ennen karsintoja toukokuussa ja sen jälkeen ollaan treenattu muutamia kertoja", Kortelainen kertoo. Hevosella on kolme kasvattajaa, mutta yksi kasvattajista ei muistanut tehdä siirtoa kahdelle muulle, joten vain hänen nimensä jäi papereihin. Emätamma Cannot Now (Fiancé Noir - Acapulco) on Johanna Sokan entinen kilpatamma."Elastinen, kiva tamma, joka sitten loukkaantui. Ja oli siellä huonoa onnea siitoksessakin. Sitä yritettiin astuttaa useampana vuonna muillakin oreilla, mutta yrityksessä ei onnistuttu. Lopulta valinta päätyi Concretoon, siksikin, että se on Kortelaisen laji. "Mutta jos tästä nyt hirveän hyvä hevonen tulee, niin eiköhän se Harjulan Riikalle mene. Joku ammattilainen saa kilpailla sillä sitten. Mulla on siitä samasta tammasta vuotias tammavarsa Instertanzista (Insterburg - Ehrentanz II): Untouchable Muse. Entä oripäivät?"On sitä jo sinnekin kyselty, aiemminkin kesällä. Mikä ettei, jos kaikki hyvin menee ja hevonen pysyy terveenä. "Kakkoseksi kurotti Riikka Harjulan äidin Mintti Hassisen kasvattama Luxia Borealis, perheen oriista Crunchtasticista ja omasta tammasta Porteur de Lumieresta (Dinken). Tamma arvioitiin positiiviseksi ja energiseksi ja tuomaristoa miellytti se, kuinka se suhtautui irtohyppäämiseen ja arvioi tehtäviä Salpauksen maneesissa. Hyvät pisteet sai tämäkin: 8,5, (Laukka 8,5, tekniikka 8,5, kapasiteetti 8,3, luonne 8,7 = 8,5). Kolmas sijoittunut oli Johanna Rouvisen kasvattama ja omistama Amaya C (Don Real - C-Kina, Indoctro).Amayan laukka miellytti eteenpäinpyrkimyksellään, vaikka oli ajoittain hieman hätäinen. Estehypyssä on hyvä ponnistus.(Laukka 8,8, tekniikka 8,2, kapasiteetti 7,8, luonne 8 = 8,3)Kaikki tulokset täällä