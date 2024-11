Vuoden 2025 kasvatustapahtumien päivämäärät lyöty lukkoon – aikataulu- ja nimenvaihdoksia tulossa

Kevään 2025 suurimpia tapahtumamuutoksia ovat Jalostuspäivien nimen muuttuminen Hevosalan Kasvatuspäiviksi, työhevossuunnan oriiden jalostusarvostelun siirtyminen Kiuruvedelle ja Ratsuoripäivien siirtyminen kokonaisuudessaan arkipäiville. Ajankohtamuutos on luvassa myös Ponioripäiviin, jotka järjestetään torstaista lauantaihin. Jalostuspäivät on perinteinen tapahtuma, joka on alunperin suunnattu ravihevosjalostuksesta kiinnostuneille henkilöille. Vuosien saatossa tapahtuma on avautunut enenemissä määrin kaikille hevoskasvatuksesta kiinnostuneille, ja myös ohjelman sisältö on elänyt ajan mukana.

”Palautekyselyiden perusteella ohjelmaan on toivottu jalostuksen lisäksi muutakin hevosalan ajankohtaisasiaa. Samalla on toivottu, että tapahtuman nimi kuvastaisi paremmin ohjelman antia”, jalostusvastaava Susanna Back valottaa.

Jatkossa tapahtuma kantaa nimeä Hevosalan Kasvatuspäivät.

“Hevosalan hyvinvointi ja kehitys tarvitsevat sekä hevoskasvatuksen että alan kasvua. Nimenmuutoksella toivomme tapahtuman puhuttelevan entistäkin laajempaa yleisöä, jolloin mahdollisimman moni hevosalan toimija pääsisi hyötymään tilaisuuden tarjoamista ajankohtaisluennoista”, Back toteaa.

Hevosalan Kasvatuspäivien ohjelma julkaistaan joulukuussa 2024.