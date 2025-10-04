Kengittäjäguru Yogi Sharp: ”Jopa vuodenaika vaikuttaa kavioon ja kengitykseen”

Tällä viikolla Korpikylän hevoskeskukseen saapui Yogi Sharp, joka luennoi ja esitteli työskentelytapojaan kiinnostuneelle yleisölle. Sharp on englantilainen kengittäjä ja kengityksestä väitöskirjaa valmisteleva alan ammattilainen, joka toimii koko ajan yhteistyössä eläinlääkärien, fysioterapeuttien, osteopaattien ja muiden hevosten hyvinvoinnin rakentajien kanssa.Kurssi oli kaksipäiväinen, ja Korpikylään oli kokoontunut kolmisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta kengittäjää, eläinlääkäriä ja fysioterapeuttia.Koulutus oli ammattilaisille suunnattu, ja kengitysasioihin paneuduttiin syvällisesti..Sharp vannoo holistisen ajattelun nimeen. Hänen mielestään pitää ymmärtää, että hevosessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos on ongelmia, täytyy etsiä niiden juurisyy, eikä vain hoitaa pelkkää oiretta. Siksi tarvitaan yleensä moniammatillista yhteistyötä. Kun sukelletaan syvälle kengityksen saloihin, sen ymmärtämiseen ei usein tavallisen harrastajan perustiedoti riitä..Mikä neuvoksi amatöörihevosenomistajalle?”Mielestäni myös harrastajan pitäisi opiskella perusasiat kavion tasapainosta, koska siitä kaikki lähtee. Kannattaa myös tarkistaa, että hevosesi kengittäjä on oikeasti koulutettu ammattiinsa.”.Nykyään iso keskustelunaihe on kengitys vastaan kengättömyys?”On tyhmää riidellä siitä asiasta. Itse olen suuri kengättömyyden kannattaja. Usein katson kavion toimintaa ja tasapainoa ensin kengättömänä, ja jos se toimii hyvin, pyrin kengityksellä toteuttamaan saman. Mutta aina, ihan aina pitää katsoa sitä nimenomaista hevosyksilöä. Joissain tilanteissa ja joillekin hevosille kengättömyys on parempi, toisille ei missään tapauksessa. Koska erittäin monet seikat vaikuttavat hevosen kavioon ja sen toimivuuteen, hevosen ravinto, liikkuminen, omistajan ratsastustaito ja jopa vuodenaika. Talvella ja keväällä kun meillä Englannissa on kuukausikaupalla märkää, kaikkien hevosten kaviot ovat aivan erilaiset ja se pitää huomioida kengityksessä. Kesällä ja alkusyksystä kun on kuivaa, kavio muuttuu ja se pitää kengittää toisella tavalla. Hyvissä, aina kuivissa oloissa moni hevonen pärjää ilman kenkiä. Mutta kuten sanoin, kaikki hevoset eivät koskaan pärjää kengättöminä.”Sharp kertoo myös, että epätasapainossa olevaa kaviota ei voi korjata muuten kuin kengityksellä.”Epätasapainossa olevaa kaviota ei voi korjata yhdellä kerralla. Se pitää korjata pikkuhiljaa, useiden kengityskertojen mittaan.”.Asiaa demonstroitiin isolla kimolla, jonka Sharp kengitti. Samaan aikaan hän kertoi, mitä hän tekee ja miksi. Hevosen jaloista otettiin röntgenkuvat ennen kengitystä. Hän painotti, että röntgenkuva jalasta ja kaviosta täytyy aina ottaa täysin tasaisella ja suoralla alustalla, niin että kavioluun pohja on suorassa maanpintaan nähden..Entä sitten ikuisuusaihe, ratsastuspohjat?”Pohjat vaikuttavat kavioonn ja sitä kautta koko hevosen liikkumiseen todella paljon. Kannattaa katsoa hevosta aina sillä pohjalla, jolla sitä ratsastaa. Kavion pitää upota pohjaan niin, että se on suora, ei niin että kanta tai kärki uppoaa syvemmälle. Varsinkin ratsastuskilpailujen pohjiin kiinnitetään nykyään paljon huomiota. Jos hevonen reagoi tai tuntuu oudolta jollain pohjalla, ratsastaja joskus tuomitsee pohjan huonoksi. Mutta se ei välttämättä ole sitä. Kaksi pohjaa voivat molemmat olla erinomaisia, ne ovat vain erilaisia. Ja tähän erilaisuuteen hevonen reagoi. Sanoisin, että erityisesti kouluhevosiin pohjien erilaisuus vaikuttaa eniten.”Englannissa on paljon täysverisiä, tunnet ne hyvin, koska isäsi on kasvattanut laukkahevosia. Niillä on maine huonokavioisina hevosina, pitääkö se paikkaansa?.”Ei minun mielestäni. Hyvin hoidettuna ja hyvin ja oikein kengitettynä niiden kanssa ei ole ongelmia. Ne tarvitsevat vain enemmän jalkojen ja kavioiden managementtia.”Sharp haluaa vielä korostaa, että kavion tasapaino on kavion terveyden ja toimivuuden perusta, ja että jokaista hevosta täytyy tarkastella yksilönä ja hoitaa ja kengittää se tavalla joka juuri sille parhaiten sopiin..Yogi Sharp on kengittäjän ja luennoitsijan työnsä lisäksi Englannin poolomaajoukkueen kengittäjä. Ja kova liikkumaan: ”Käyn joka päivä kuntosalilla, menen huomisaamunakin jo ennen seitsemää, ennen päivän luennon alkamista.”Yogi Sharpin nettisivuilta löytyy paljon lisää tietoa hänen työstään..Ammattilaisille uusia ajatuksiaEläinfysioterapeuttien yhdistys IARA tuo Suomeen eläinten hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiantuntijoita maailmalta. Fysioterapeutit Annakaisa Ventomäki, Selma Piha, Tuulia Luomala ja Kaisa Ylimys perustivat IARA:n halusta tarjota tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa eläinfysioterapian täydennyskoulutusta..Fysioterapeutit Nora Kaila ja Henna Tolvanen olivat tulleet seuraamaan Sharpin luentoja. Oletteko oppineet jotain uutta?”Kyllä, on ollut kiinnostavaa seurata, kuinka hevosen biomekaniikkaa voi katsoa vähän eri näkökulmasta. Täällä saa todella kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten isossa osassa kavion toiminta on hevosen kokonaisterveyttä ajatellen”, kertoo Kaila.”Ja hän selvensi, mitä se pitkä varvas ihan oikeasti tarkoittaa ja miten se vaikuttaa moneen asiaan.”Kengittäjät Pasi Nurmi, Mika Nurmi ja Jaakko Ruponen olivat tulleet seuraamaan Sharpia Turusta, Antti Muro Tampereelta. Miltä vaikuttaa?”Kyllä täällä saa uutta ja täydentävää näkökulmaa ja myös vahvistusta vanhoillekin ajatuksille. Sharp on asiallinen ammattimies, täällä päästään aika syvälle näihin meidän asioihin”, toteaa kengittäjänelikko.”Ja näkee muita kengittäjiä, voi vaihtaa ajatuksia.””Ja näkee muiden autot!” nauravat kengittäjät vielä..Eläinlääkäri Hanna Porthan on tullut Korpikylään Kiuruvedeltä asti, viiden tunnin ajomatkan päästä.Mitä ajatuksia sinulle on noussut mieleen näinä päivinä?”Opin paljon uuttakin siitä, miten kavion röntgenkuvia kannattaa katsoa ja ainakin ennaltaehkäisyn tärkeys. Taloa ei vaan voi rakentaa vinon pohjan päälle. Samoin ei hevonen pysy kunnossa huonosti kengitettynä. Hyvä kengitys on ihan olennainen, jos haluaa säästää eläinlääkärikuluissa. Aina kannattaa huolehtia siitä että kengittäjä on koulutettu alan ammattilainen. Ideaali olisi, jos kengittäjä ja eläinlääkäri toimisivat työparina.”.Yogi Sharpin kengittämistä seurattiin tarkasti