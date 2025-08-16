Ratsasta oikein 4: Kohuja aiheuttavat tehosteavut raippa, kannukset ja kankikuolain – miten käyttää oikein?

Jos pohjeapua ei ”mene läpi”, toisin sanoen hevonen kulkee ”pohjetta vastaan” tai ei vastaa eteen ajavaan apuun, ei pohkeiden puristuksen lisääminen auta hiventäkään. On turha kuvitella, että se olisi mahdollistakaan. – Mauno RoihaTehosteavut, kuten raippa, kannukset ja kankikuolain ovat hevosmaailmassa entistä tarkemman tarkastelun alla ja jatkuvasti tapetilla. Mikä tehosteavuissa aiheuttaa niin suurta kahtiajakoa, ja miten tehosteapuja kuuluu käyttää? Kesällä 2025 Hevosurheilu Ratsastus tutustuu erilaisiin ratsastusoppaisiin ja niiden opetuksiin. Kysymme masteropettaja ja kouluratsastusvalmentaja Tarja "Tippa" Teräväiseltä, mitä oppaissa todella tarkoitetaan. Tällä kertaa tutustuimme Mauno Roihan teokseen Ratsastus ja ratsukon koulutus vuodelta 1968.Löytyykö tämä teos sinun kirjahyllystäsi?.Mitä tehosteavut ovat?Jos hevonen kulkee pohjetta vastaan, on heti tarpeen vaatiessa käytettävä raipankin apua. Kannuksiin ei pidä ensi hätään turvautua. Niitten käyttöönottoa on vältettävä kaikin keinoin, koska myöhemmin, hevosen kokoamisen yhteydessä, niitten tarve on tähdellisempi.”Normiapujen lisäksi ratsastuksessa käytetään tehosteapuja, eli ääniapua, raippaa ja kannuksia. Oikeastaan voi sanoa, että kuolaimetkin ovat tehosteapu: mitä vahvempi ja voimakkaampi kuolain, sitä enemmän se tehostaa apuja”, Teräväinen aloittaa.Tilanteissa, jossa tavallinen apu, kuten pohkeiden antaminen ei mene läpi, otetaan käyttöön tehosteavut, joilla nimenmukaisesti tehostetaan apujen läpimenoa. Teräväinen korostaa, että kyseessä ei ole hevosen rankaiseminen tai pakottaminen, pelkästään hevosen opettaminen perusavuille.”Tehosteavun pitää tulla normaalin avun jälkeen, viive saa olla sekunnin, korkeintaan kaksi. Muutoin hevonen ei välttämättä ymmärrä yhdistää korjaavaa apua edeltävään. Hevosta ei pidä yllättää, vaan tarkoituksena on kouluttaa, opettaa hevonen perusavuille, jotta tehosteavusta voidaan luopua kokonaan”, hän selittää.Valmentaja kannustaa tehosteapujen käytön opetteluun: taitava ratsastaja osaa herkistää hevosta tehosteavuilla, jotta voidaan käyttää yhä pienempiä ja kevyempiä apuja.Tällä kertaa keskitymme raippaan, kannuksiin sekä kankikuolaimeen..RaippaRaipan käytössä pätee sama kuin ajopiiskankin käytössä. Hevosen on opittava ottamaan raippa-apu vastaan eikä pakenemaan sitä. Hevonen tuntee luonnostaan kunnioitusta raippaa kohtaan. Koskettamalla sillä hevosen lautasia, antamalla samalla eteenajavat avut ja komentamalla juoksuttamisessa opetetuilla sanoilla saadaan hevonen liikkeeseen eteenpäin. Kun avut on opittu, jätetään raippa pois.Raippaa ei käytetä pelkästään ratsastaessa, vaan myös hevosen koulutusvaiheessa sekä maasta käsittelyssä.”Hevonen kunnioittaa raippaa jo ihan lähtökohtaisesti, koska se on koulutettu raippaan jo maasta käsittelystä alkaen. Raippa toimii myös eteenajon merkkinä juoksutuksessa”, Teräväinen komppaa Roihaa.Miten sitten erottaa kunnioitus ja pelko? Mistä tietää koulutusvaiheessa, ettei hevonen vain pelkää raippaa?”Raipan kanssa on samat säännöt kuin muiden apujen kanssa: pitää oppia erottamaan pelko ja reaktio, ja taitava kouluttaja näkee heti hevosesta, kumpi on kyseessä. Ne ovat kaksi eri asiaa. Etenkin yliherkkä hevonen pakenee herkästi kaikkia apuja. Sellaista hevosta siedätetään avulle. Siten hevonen oppii hyväksymään raipan neutraalina, jotta sitä voidaan käyttää koulutusmielessä”, Teräväinen avaa.Raipan käyttö alkaa luottamuksen hakemisesta:.Ratsastuskouluissa myös monet aloittelijat tutustuvat raippaan varsin varhaisessa vaiheessa.”Raippa on semmoinen, joka monella ratsastajalla on jo ihan alusta mukana. Eli jos hevonen ei niin sanotusti kuuntele jalkaa, voi raipalla antaa hevoselle merkin, että hei tämä apu nyt oikeasti merkitsi jotain”, valmentaja selittää.”Se on apuna auttamassa hevosta ymmärtämään, mitä siltä pyydetään.”Roiha toteaa teoksessa, että ”raippa ei ole rankaisuväline, vaan apulainen koulutuksessa”. Teräväisen mukaan maallikot kuitenkin herkästi mieltävät raipan rangaistusvälineeksi.”Ja onhan raippaa helppo käyttää väärin, sitä ei tarvitse kenellekään opettaa. Mutta raipan tarkoituksena ei missään tapauksessa ole rankaista hevosta. Raipan voi enemmänkin mieltää orkesterinjohtajan tahtipuikkona – sillä määrätään tahti, mutta ei lyödä ketään.”Kuten muitakin varusteita, raippoja on paljon erilaisia. Materiaali ja tuntuma sekä pituus ja leveys vaihtelevat.”Ensimmäinen asia, johon kiinnitän huomiota raipassa, on sen jäntevyys. En niinkään pidä sellaisista löysistä makaroneista. Lisäksi haluan, että raippa on sen pituinen, että sitä voi käyttää ilman, että ratsastaessa irrotan kättä ohjasta”, Teräväinen kertoo.Videolla Teräväinen kertoo raipan oikeaoppisesta käytöstä:.Erilaisia raipan käytön tekniikoita:.Kannukset ja kankikuolainKannuksia käytetään raipan tavoin pohkeen tukena. Myöhemmin hevosen opittua apujen merkityksen on kannus se väline, jonka pelkkä mukanaolo mahdollistaa yhä herkempien apujen käytön.”Kannuksissa ja kankisuitsituksessa on yhteistä se, että niitä ruvetaan käyttämään, kun on tarpeeksi pitkällä ratsastuksessa ja hevosen kokoamisessa”, Teräväinen toteaa. Kannusten väärinkäyttö on niin sanotusti helpompaa kuin raipan, koska kannukset ovat jatkuvasti kiinni saappaissa. Taitava ratsastaja osaa olla käyttämättä kannuksia ja käyttää kannuksia oikealla hetkellä. Lähtökohtaisesti käytetään ensin kuitenkin tavallisia apuja. Jos kannusta käyttää jatkuvasti, tarkoituksella tai vahingossa, se turruttaa hevosta ja tehosteavun tehokkuus katoaa.Videolla näet liikkeessä kannuksien oikeaoppisen käytön:.Alla sama vielä lähikuvana:.”Kannuksen tarkoitus on tehostaa pohjetta. Olen sitä mieltä, että mitä miedompi kannus, sen parempi. Pyöreäpäinen kannus, joka ei jää kiinni hevisen karvaan tai nahkaan – siitä on hyvä lähteä liikkeelle”, valmentaja sanoo.Tyypillisimmät virheet kannuksien käytössä:.Kankikuolain, jota sivusimme sarjan edeltävässä osassa, on jatkuvasti kaikkien huulilla – mutta miksi? Mikä kankikuolaimessa jakaa niin vahvasti mielipiteitä?”He, jotka puolustavat kankikuolaimen käyttöä vahvasti, ovat yleensä vanhan perinteen ratsastajia. Kankisuitsitus niin sanotusti kuuluu korkeamman tason kouluratsastukseen ja kilpailuun. Viime aikoina hevosten hyvinvointi on tullut yhä vahvemmin esiin keskusteluissa. Mitä hevosen suussa tapahtuu? Onko merkkejä, että kuolaimet aiheuttavat kipuja, vammoja tai haavoja hevosen suuhun? Tähän liittyy myös turparemmin kireys ja hevosen suun aukominen”, Teräväinen aloittaa.Tutustu kankikuolaimen rakenteeseen Tipan kanssa:.Pohjimmainen syy kankikuolaimen aiheuttamille keskusteluille on sen vahvuudessa. Nivelkuolaimellakin voi aiheuttaa haittaa hevosella, mutta se on vielä helpompaa kankikuolaimella. Ratkaisevaa on se, miten kuolainta käytetään. Käytön kovuuden säätely on helpompaa kokeneemmalle ratsastajalle.”En ole varmaankaan ikinä nähnyt kuvaa sinisestä kielestä hevosella, jonka suussa olisi vain nivelkuolain”, Teräväinen pohtii.Kankikuolaimen kanssa hevosta on myös helpompi ohjata kohti rollkuria. Siksi ratsastajan täytyy olla jo kokeneempi, jotta kankikuolainta ja sen vipuvartta voi käyttää nimenomaan tehosteapuna, hyödyksi hevosen herkistämiselle, niskan pyöristämiselle ja pään laskemiselle.Tutustu erilaisiin kankiohjastekniikoihin videolta:.Ratsasta oikein 3: Miten valita hevoselle sopivin kuolain? – Tippa Teräväinen neuvoo olemaan kikkailematta.Ratsasta oikein 2: "Kädet ovat ratsastuksen vaikein asia" – Millainen on oikeanlainen ohjasote? .Ratsasta oikein 1: Missä on pohkeen paikka ja mitä pohkeella todella tehdään? ."Jättebran" voima – 14 vuotta sitten Tippa Teräväinen myi asunnon ja huonekalut ja laittoi firman pöytälaatikkoon, tänä päivänä hän ei säästele kehuja