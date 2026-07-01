Deb Moynihan toi Suomeen Amerikan meininkiä: Centered Riding -päivityskurssilla hauskanpitoa ja trampoliineja

”Centered Riding -ohjaajan täytyy säännöllisin väliajoin osallistua päivityskoulutukseen, joka on käytännössä täydennyskoulutus. Siellä kerrataan tuttuja asioita, palautetaan mieleen tärkeitä periaatteita ja tutustutaan uusiin opetustekniikoihin”, yhdysvaltalainen IV-tason Centered Riding -ohjaaja Deborah Moynihan kertoo viimeisimmällä Suomessa järjestetyllä täydennyskurssilla.Kurssi järjestettiin Ruskeasuolla Synergian Ratsastuskoululla, ja sitä veti arvostettu IV-tason CR-ohjaaja ”Deb” Moynihan. Sally Swiftin kehittämä Centered Riding -ideologia keskittyy ennen kaikkea kommunikointiin – niin ratsastajan ja hevosen kuin opettajan ja oppilaankin välillä."Centered Riding ei kerro pelkästään mitä pitää tehdä, vaan myös miksi ja miten se tehdään. Se antaa ratsastajalle keinot siihen, miten omaa kehoa käytetään. Toisin sanoen se opettaa ihmiselle, miksi jotakin tehdään ja miten oma keho voi välittää sen hevoselle."Moynihan veti vastaavan päivityskurssin viime vuonna Hämeenkyrössä Ratsastuskoulu Kartanon Tallilla. Ensimmäisten kuuden vuoden aikana Centered Riding -ohjaajan on suoritettava päivityskoulutus kahden vuoden välein. Sen jälkeen päivitysväli pitenee ohjaajakokemuksen karttuessa.Tänä vuonna kurssille osallistui 12 I–III-tason CR-ohjaajaa. Koulutuksessa ohjaajat osallistuivat teoriatunneille, ratsastivat Moynihanin pitämillä tunneilla sekä vetivät pareittain yksityistunteja kuudelle Synergian Ratsastuskoulun oppilaalle Moynihanin valvovan silmän alla.Tapahtumaa olivat järjestämässä Synergian Ratsastuskoulun omistaja ja II-tason CR-ohjaaja Synnöve Hagman sekä III-tason CR-ohjaaja Annika Schulman..Tunteita ja mielikuviaSuomessa on tällä hetkellä kuusi III-tason ja yksi IV-tason Centered Riding -ohjaaja, Ursula Turtiainen. IV-tason CR-ohjaajat, kuten Turtiainen ja Moynihan, voivat kouluttaa uusia CR-ohjaajia sekä vetää päivityskoulutuksia. Miten kouluttaja sitten päättää, mitä kurssilla kerrataan ja harjoitellaan?”Kurssin alussa kysyn aina osallistujilta, mitä he itse haluavat oppia. Tämä on heidän päivityskoulutuksensa, ja minä olen heidän resurssinsa. Minulla voi toki olla omia ajatuksia siitä, mitä haluaisin käsitellä, mutta ennen kaikkea haluan tietää, missä he tarvitsevat apua. Tämänkin koulutuksen alussa kokosimme listan asioista, joita he halusivat harjoitella, sillä jokaisella on omat haasteensa”, Moynihan kertoo.Yksi opetuksen suurista haasteista on tunteet (eng. feel), ja ohjaajan mielestä juuri tässä piilee Centered Ridingin vahvuus. Ratsastuksessa puhutaan paljon asioista, jotka täytyy oppia tunnistamaan ja tuntemaan. Esimerkiksi käsitteet oikeanlainen tuntuma tai ratsastaa kevyesti voivat olla oppilaalle vaikeasti hahmotettavia."Joitakin asioita on vaikea selittää. Niitä ei voi nähdä ulkoapäin tai koskettaa, mutta tiedämme niiden toimivan, koska hevonen reagoi niihin. Ratsastuksen opettaminen on pitkälti tunteiden ja tuntemusten välittämistä ja niiden oppimista. Pyrin auttamaan ratsastajaa tunnistamaan, millaisia apuja hevonen tarvitsee ymmärtääkseen, mitä siltä pyydetään. Näin vuorovaikutus hevosen kanssa muuttuu selkeämmäksi, pehmeämmäksi ja hienovaraisemmaksi.".Koska tunteiden havainnollistaminen on vaikeaa, CR-pohjaisessa opetuksessa hyödynnetään mielikuvia ja ajatusleikkejä. CR-ohjaaja tarvitsee työkalupakkiinsa monipuolisia havainnollistamisen keinoja, jotta opetus tavoittaa erilaiset ja eri-ikäiset oppijat.”Ajatusleikit ovat tehokas opetuksen väline. Jokainen ihminen ajattelee ja omaksuu asioita eri tavoin. Kerran yritin opettaa kääntämisen apuja – sitä, miten käännös lähtee omasta keskustasta, centeristä. Hevonen kääntyy pääasiassa ulkoapujen avulla, ja ratsastajan tehtävä on ohjata energia käännöksen läpi. Eräs oppilas vertasi sitä kanootin kääntämiseen. Sen jälkeen aloin käyttää tätä mielikuvaa itsekin."Moynihan korostaa, että ihmisillä on erilaisia tapoja oppia.”Oletko oppija, joka oppii tekemällä ja tuntemalla? Opitko parhaiten lukemalla? Vai täytyykö sinun nähdä asia, jotta ymmärrät sen? On tärkeää selvittää oppilaalle sopiva oppimistapa. Joillekin abstraktien asioiden hahmottaminen on vaikeaa. Minulla oli kerran oppilas, joka työskenteli lentokoneiden parissa. Hän oli hyvin matemaattinen, joten hän kysyi minulta, kuinka paljon ratsastajan täytyy tarkalleen nousta satulasta keventäessä. Hän etsi tarkkaa lukuarvoa, mutta enhän minä sellaista voinut antaa”, ohjaaja nauraa.Kurssin järjestämisessä mukana olleet Synnöve Hagman ja Annika Schulman pitävät CR-ohjauksen vahvuutena ennen kaikkea sen konkreettisuutta.”Olen saanut CR:ltä paljon työkaluja omaan opettamiseeni: siihen, miten eri kehonosia käytetään, miten käsiä kannetaan ja miten kehon asento voidaan selittää konkreettisesti. Ihmiset kaipaavat konkretiaa. Ei riitä, että sanotaan yleisesti, mitä pitää tehdä”, Hagman kertoo..Schulman on ryhmän ainoa III-tason ohjaaja, ja tämän tason ohjaajien tehtävänä on avustaa päivityskurssien järjestämisessä. Schulman korostaa, että CR:n avulla haetaan selkeyttä ja oikeanlaisia toistoja.”Tässä ei kangistuta kaavoihin. Pitää huomata, mikä mielikuva toimii kenellekin. Suomessa tavallinen ratsastuksenopetus on lähtöisin armeijasta. On olemassa yksi ohje, ja jos se ei mene perille, sitä vain toistetaan, kunnes se menee. Se on vähän kuin puhuisi kiinaa ihmiselle, joka osaa vain suomea. Ei siinä auta korottaa ääntä, vaan pitää keksiä toinen tapa selittää asia! CR avulla pääsee paremmin yhteyteen hevosen kanssa. Puhe istunnasta jää helposti mekaaniseksi tai pinnalliseksi. Ennen kaikkea kyse on kommunikoinnista”, hän toteaa.”Ei tässä ole keksitty pyörää uudelleen – pyritään vain olemaan hevoselle kevyempiä", Hagman lisää. .“If it is not fun, it is not worth it” – kuivaharjoittelua trampoliinilla ja jumppapallollaMoynihan nojaa opetuksessaan rentoon ja avoimeen oppimisympäristöön. Vihaisessa tai ahdistavassa ympäristössä on vaikea omaksua uusia asioita.”Me kaikki teemme virheitä. Minun tehtäväni ei ole arvostella ketään, vaan tarjota vaihtoehtoinen tapa ilman kritiikkiä. Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi, he uskaltavat kertoa haasteistaan ja pyytää apua. He ovat avoimempia."Oppiminen vie aikaa, eivätkä muutokset tapahdu hetkessä. Moynihan korostaa, että hevonen oppii hienovaraisen toiston ja runsaan siirtymisten kautta. Myös aiemmin opituista tavoista, kuten istunnasta, on vaikea oppia pois. Päivityskurssi voi lisäksi olla jännittävä oppimisympäristö, mikä hidastaa oppimisprosessia entisestään.”Opettaminen toisen silmien alla on aina kuumottavaa, mutta siitä saa hirveästi”, I-tason ohjaaja Laura Santakivi kertoo.”Tämä on myös oppilaalle stressaava tilanne. Täällä on paljon ihmisiä katsomassa, mitä teet. Se voi jännittää niin paljon, että menee ihan lukkoon eikä pysty oppimaan”, II-tason ohjaaja Maria Siekkinen komppaa.”Ratsastus perustuu pitkälti automaatioihin, ja automatisoitujen toimintatapojen muuttaminen stressaavassa ympäristössä on vaikeaa”, Santakivi jatkaa..CR tunnetaan erilaisista välineistä, joiden avulla mielikuvia ja opetusta havainnollistetaan. Eräällä teoriatunnilla ratsastajat istuivat satulassa jumppapallon päällä, toisella harjoittelivat oikeaa ohjastuntumaa trampoliinilla hyppimiessä. Harjoitusten tarkoituksena on auttaa ratsastajaa ymmärtämään omia liikkeitään ja kehon symmetriaeroja maasta käsin sekä hahmottamaan, miltä tietyt avut tai istunnan muutokset tuntuvat hevosen näkökulmasta.“Juuri tämä erottaa meidät monista muista. Nuo leikkikalut ovat iso osa opetusta”, Moynihan toteaa.Monet harjoituksista näyttävät hauskoilta – tai ainakin huvittavilta. Onko ilo ja leikkisyys Moynihanin mielestä olennainen osa Centered Ridingia?“Kyllä. Juuri sitä se on – työskentely on keskittynyttä, mutta samalla hauskaa. If it is not fun, it is not worth it!”.Silmät kiinni -tehtäväRatsukot kulkevat keskihalkaisijaa pitkin. Suoran alussa ratsastajat sulkevat silmänsä ja pitävät hevosen, oma kehonsa ja ratsastuslinjan suorina. Harjoituksen tarkoituksena oli siirtää huomio näköaistista muihin aisteihin – erityisesti tuntoon, tasapainoon ja kuuloon."Kun ratsastaja sulkee silmänsä, pitää hänen käyttää muita aisteja hahmottaakseen liikettä ja istuntaa, suhdetta hevoseen”, Moynihan sanoo.Ohjaajien ajatuksia Silmät kiinni -tehtävästä”Innostuin tästä tehtävästä. Uskon, että se on helppo toteuttaa turvallisesti oppilaiden kanssa. Lisäsi merkittävästi turvallisuuden tunnetta, kun oli joku, joka neuvoi milloin voi sulkea silmät ja milloin avata ne”, eräs ohjaajista kehuu.”Ylitin itseni silmät kiinni ratsastamistehtävässä kaikissa askellajeissa. Jännitin sitä paljon. Aluksi ajattelin, että en edes kokeile laukassa, mutta uskalsinkin sitten ja se oli tosi kivaa. Tunsin kehoni tosi hyvin”, I-tason CR-ohjaaja Suvi Thornley toteaa..PintelitehtäväTässä harjoituksessa hevosen vatsan alle pujotetaan pinteli. Se asetetaan satulavyön etupuolelle ja siitä ratsastajan käsiin. Harjoituksen tavoitteena on auttaa ratsastajaa löytämään käsien ja erityisesti kyynärpäiden oikea asento. Samalla voidaan havainnoida, miten hevonen reagoi harjoitukseen. Joillakin hevosilla etuosa keveni, toisilla tuntuma muuttui hetkellisesti raskaammaksi.”Kevennyksessä kyynärpäiden pitäisi avautua ja sulkeutua joustavasti. Pinteli auttaa vakauttamaan ratsastajan käsiä, koska silloin kyynärpäät alkavat liikkua luonnollisemmin. Näin voimme löytää oikean tuntuman", Moynihan kommentoi ja lisää:"Toisaalta pinteli myös kutittelee hevosen etuosaa kannattelevia lihaksia. Se voi saada hevosen reagoimaan pinteliin etuosaa nostamalla."Ohjaajien ajatuksia Pinteli-tehtävästä”Tämä oli konkreettinen harjoitus kehoyhteistyön parantamiseen”, Thornley sanoo.”Aion käyttää tätä oppilaitteni kanssa”, Hagman toteaa.”Olen ratsastanut tällä hevosella ennenkin. Tavallisesti tämä hevonen on helposti hidas ja voi vähän jumitella, mutta tänään sitä ei ollut lainkaan. Tuntui kuin hevonen lentäisi: sain etuosan linjaan tai taivutukseen ja hevosella oli helppo olo kehossaan. Se oli konkreettinen, mieluisa ja toimiva tehtävä”, eräs ohjaajista iloitsee..Jumppapallo ja trampoliini -tehtävätJumppapallotehtävässä toinen ratsastajista istuu jumppapallon päälle asetettuun satulaan. Toinen ratsastaja avustaa liikuttaen palloa niin, että satula liikkui kuin hevosen selässä. Satulassa istuva pystyy harjoittelemaan tasapainoisempaa istuntaa, palloa liikuttava tuntee pienetkin muutokset kokonaisuudessa.Trampoliinitehtävässä ratsastaja on pienen trampoliinin päällä ohjat käsissä. Toinen ratsastaja pitää kiinni suitsista ja tekee huomioita tuntumassa tapahtuvista muutoksista. Kolmas ratsastaja pitää trampoliinilla seisovaa olkapäistä tätä liikuttaen.Trampoliinilla pystyi myös vain pomppimaan, kehon irtonaisuutta hakien.Ohjaajien ajatuksia kuivaharjoittelu-tehtävistäMoni ohjaajista kehuu tehtävässä sitä, että harjoituksissa pääsee tuntemaan sen, mitä hevonen tuntee. Pienetkin muutokset, kuten varpaiden puristaminen tai katseen siirtäminen, voivat vaikuttaa tasapainoon ja koko kokonaisuuteen”Tässä oppii koko ajan uusia tapoja tuoda istunta-asioita esiin erilaisille oppilaille. Erityisesti jumppapallolla oli helppo harjoitella keventämistä ja laukassa istumista”, Hagman kommentoi.”On ihmeellistä saada konkreettinen esimerkki siitä, miltä hevosesta tuntuu, kun ei ratsasta kevyesti. Miten paljon niin pienet liikkeet voivat vaikuttaa omaan istuntaa?" eräs ohjaajista ihmettelee..Mikä on oman tiedon päivittämisen vahvuus? – Ohjaajan näkökulmaPäivityskoulutuksen suurimpana vahvuutena ohjaajat pitävät sitä, että se pakottaa pysähtymään oman työn äärelle. Vuosienkin opetuskokemuksen jälkeen uusia näkökulmia löytyy aina, ja samalla vanhat opit saavat lisää syvyyttä.”Tämä on ihan mieletöntä. Kyllä millä tahansa alalla pitäisi päivittää osaamistaan tällä tavalla. Olemme Annikan kanssa samanlaisia siinä mielessä, että vierivä kivi ei sammaloidu. Haemme jatkuvasti uusia tapoja kommunikoida hevosen kanssa ja olla yhtä sen kanssa. Täältä niitä saa aina. Vaikka täällä kerrataan paljon vanhoja asioita, sekin on tärkeää”, Hagman sanoo.Kurssilla eivät opi vain ohjaajat. Myös oppilaat seuraavat Moynihanin opetusta, osallistuvat teoriatunneille ja ratsastavat ohjaajien vetämillä yksityistunneilla. Oppilas Kati Honkarila on ollut mukana CR-opetuksessa aiemminkin, mutta kokee saaneensa kurssilta uusia oivalluksia:”Tämä on ollut aivan mahtavaa. Harjoitukset ovat olleet monipuolisia, ja samalla aiemmat opit ovat vahvistuneet. Olen tullut paljon tietoisemmaksi omasta istunnastani. Deb on näyttänyt minulle, että kaikki on mahdollista iästä riippumatta", Honkarila kehuu..Schulmanin mukaan kertaus auttaa juurruttamaan opittuja asioita. Hän suosittelee vastaavaa jatkuvaa täydennyskoulutusta myös muille aloille.”Tietoa on nykyään helposti saatavilla, mutta päivityskoulutuksissa sitä pääsee syventämään ja pohtimaan asioita yhdessä muiden kanssa”, hän sanoo.Yhteinen oppiminen on yksi koulutuksen kantavista ajatuksista. Keskusteluissa jaetaan onnistumisia, haasteita ja toimiviksi havaittuja opetustapoja. Myös Moynihan kertoo saavansa oppilailta jatkuvasti uusia ajatuksia.”Joskus juuri oppilaat antavat minulle oivalluksia. Saatan ajatella heti, että tuota vertausta aion käyttää uudelleen. Jollekin toiselle oppilaalle juuri se voi olla avain asian ymmärtämiseen. Jos joku on löytänyt toimivan tavan opettaa tai harjoitella, haluan kuulla siitä. Me jaamme kokemuksia keskenämme ja opimme toisiltamme.”II-tason ohjaaja Suvi Mäntysen mielestä juuri ulkopuolinen palaute tekee päivityskoulutuksesta hienon kokemuksen. Kokeneempi kouluttaja seuraa opetusta, antaa uusia näkökulmia ja auttaa näkemään oman työn uudesta kulmasta. Samalla kollegoiden havainnot kehittävät omaa silmää.”Tämä kollegoiden tuki on kuin kansainvälinen verkosto. Olemme toistemme tukena ja jaamme tietoa maailmanlaajuisesti. Emme ole vain täällä Suomessa", hän pohtii..Centered Riding, Centered LivingMoynihan puhuu mieluummin Centered Livingistä kuin Centered Ridingista. Hänen mukaansa menetelmän periaatteet eivät rajoitu ratsastukseen, vaan ne näkyvät tavassa kohdata sekä hevoset että ihmiset.”CR on filosofia, jonka ytimessä on tasapainoinen ja läsnäoleva ihminen. Hevoset pitävät ihmisestä, joka on sisäisesti tasapainossa. Se luo niille turvallisen olon", hän toteaa.Schulmanin mielestä kyse ei kuitenkaan ole ensisijaisesti hevosystävällisyydestä vaan selkeydestä.”Hevosystävällisyys on hirveän kulunut termi. Itse puhun mieluummin selkeydestä. Hevonen ei kaipaa mitään muuta kuin selkeitä apuja. Kun ratsastaja oppii käyttämään kehoaan ja mieltään, kommunikointi hevosen kanssa muuttuu selkeämmäksi ja helpommaksi. Tavoitteena ei ole pelkästään kaunis istunta, vaan tehokas istunta.”Samat periaatteet näkyvät myös ohjaajien omassa työssä. Schulman kertoo, että CR auttaa tunnistamaan kehon ja mielen jännityksiä sekä huolehtimaan omasta jaksamisesta. Hagman muistuttaa, että jo tapa seistä ja kannatella omaa kehoa vaikuttaa siihen, miten jaksaa opettaa.Lopulta Moynihan palaa ajatukseen, joka kulkee läpi koko Centered Ridingin. Kyse ei ole vain ratsastustekniikasta, vaan tavasta olla läsnä.”Kun ihminen löytää tasapainon itsessään, kommunikointi selkeytyy. Silloin myös hevosen on helpompi ymmärtää meitä.”.75-vuotias Deb Moynihan ja Sally Swift (1913–2009)Deb Moynihan on ollut mukana Centered Ridingissa vuodesta 1988 lähtien. Hän tutustui menetelmään osallistuttuaan sen kehittäjän, Sally Swiftin, ratsastuskurssille.”Olen IV-tason Centered Riding -ohjaaja juuri hänen ansiostaan. Sally sanoi minulle, että minusta tulee Level IV -ohjaaja, ja hän myös suositteli minua siihen. Olin yllättynyt, mutta valtavan kiitollinen. Ja Sallylle ei oikeastaan voinut sanoa ei”, Moynihan nauraa.Swift jätti Moynihaniin pysyvän vaikutuksen.”Sally oli ainutlaatuinen ihminen. Hän oli ystävällinen, mutta samalla tarkka ja vaativa. Hän sanoi suoraan, mitä ajatteli. Hän oli kannustava ihminen, jonka kanssa oli helppo keskustella ja vaihtaa ajatuksia. Hänellä oli kuitenkin vahvat mielipiteet. Näin monta kertaa, kuinka hän sanoi suoraan, jos ei pitänyt tavasta, jolla hevosia kohdeltiin tai koulutettiin. CR perustuu paljon lempeämpään ja hevosystävällisempään ajatteluun. Juuri se oli yksi tärkeimmistä syistä, miksi itse lähdin mukaan tähän.”Moynihanin mielestä Swiftin opetusmenetelmä on poikkeuksellinen."On hämmästyttävää ajatella, että hän loi sen vasta kuusikymppisenä. Siitä huolimatta hän onnistui levittämään menetelmän maailmanlaajuiseksi niin lyhyessä ajassa."Moynihan täytti 75 vuotta viime viikolla. Hänen mielestään CR on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että hän voi ikäisekseen niin hyvin.”Uskon, että olen siksi niin onnellinen. Se on myös syy siihen, että ratsastan, opetan, tuomaroin ja valmennan edelleen. Se pitää minut sekä henkisesti että fyysisesti vireänä ja terveenä.”Iästään huolimatta Moynihan ei ole lakannut asettamasta itselleen uusia tavoitteita.”Oikeastaan minulla on yksi suuri tavoite. Haluan päästä nuoren hevoseni kanssa prix st. Georges -tasolle. Se on ollut pitkäaikainen haave, eikä matka ole ollut helppo, mutta työskentelen sen eteen edelleen. Lisäksi tavoittelen yhä korkeampia tuomaripätevyyksiä. Oppiminen ei lopu koskaan, hevosten kanssa oppiminen ei lopu milloinkaan. Juuri siksi tämä on niin valtavan hauskaa!".Ursula Turtiainen: "Centered Riding oli aikaansa edellä 1980-luvulla ja se on sitä yhä" .Pikkulinnut käsissäsi ja muita huomioita – Hyvä istunta on hevosen hyvinvointia."Centered riding ei poissulje mitään, vaan se mahdollistaa mahdollisimman paljon" – klassikkoteoksen jatko-osa nyt suomennettuna!.Kirja-arvio: "Kuvittele, että keskikehoosi on kiinnitetty vieteri" – juuri suomennetussa Centered riding -klassikkoteoksessa pyritään parempaan ratsastukseen ottamalla mielikuvat avuksi .Ursula Turtiainen johtamaan maailmanlaajuista Centered Riding-organisaatiota