Jens Fredricson opetti nuoria ratsastajia klinikallaan Horse Show'ssa. Kuva: Anu Leppänen

Ratsastuksen taito

Jens Fredricson korostaa tasapainoa ja kehuu suomalaisia nuoria: "I have to step up to beat them!" – Lue HIHS:in esteklinikan pääpointit

"Hevosessa ei ole jarrua tai kaasua, kuten autoissa", Jäähallissa esteklinikkaa pitävä ruotsalaistähti Fredricson selittää.