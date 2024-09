Jaana Rajamäki ja kanakurssin kana. Kuva: Leena Alérini

Ratsastuksen taito

Kana vääntää oppimisteorian rautalangasta

Mitä eläinkoulutus on? Se on läsnäoloa, hetkessä elämistä ja huolellisuutta. Se on ajoituksen nopeutta.