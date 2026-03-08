Kenttis järjesti kaksipäiväisen klinikan EM-kultamitalisti Laura Collettin kanssa

Laura Collett oli rakennuttanut Stable Novan maneesiin noin kymmenen esteen radan, jossa olivat kentän maastossa eteen tulevat perustehtävät kuten kahden kapean esteen tehtävä, risueste, arrowhead, vino lähestyminen, kulmaeste.Näillä harjoiteltiin asioita, kuten lähestymistä edessä olevalla, selän läpi työskentelevällä hevosella reippaassa laukassa, mutta ei kuitenkaan rynnäten. Käsi rauhallisena, sillä tarkoitus on kontrolloida enemmän taka- kuin etuosaa, hevonen absoluuttisen suorana ja ratsastajan etukäteen valitsemalla linjalla. Ohjat tarpeeksi lyhyinä, alapohje riittävän kiinni.Jo verryttely kannattaa tehdä niin, että siitä on hyötyä tuleviin tehtäviin, ei vain ravailla päämäärättömästi sinne tänne. Kun uusi tehtävä aloitetaan käynnissä ja ravissa, hevonen ehtii prosessoida mistä on kyse, kun taas, jos se heti huiskaistaisiin laukassa, niin ei välttämättä kävisi. . Jotkut harjoitukset, kuten kahden esteen väli ensin viidellä, sitten neljällä laukka-askeleella, ovat samoja, joita tehdään rataesteilläkin. Kaiken kaikkiaan iso osa kouluttamisesta kaikenikäisillä hevosilla on perusasioiden hiomista. Kaasua, jarrua ja rattia, ratsukon yhteistä kieltä, harjoitellaan joka ikisellä klinikalla, oli kyse este-, koulu- tai kenttäratsastuksesta. "Se johtuu siitä, että ratsastuksessa ei loppujen lopuksi ole kuin perusasioita", Laura Collett toteaa. Perusasiat ovat ratsastuksen perusta. Kun niitä pinotaan päällekkäin oikea-aikaisesti, hevonen kehittyy kuin itsestään. Hetki, jolloin oikealta tieltä saatetaan livetä, voi tulla, jos yhteisessä viestinnässä on katkos. Niinpä, jos tulee ongelma, mietitään ensimmäiseksi ymmärsikö hevonen, mitä siltä pyydettiin?Laura Collett sanoo, että joskus hevonen voi kieltäytyä hyppäämästä ihan vain, koska sitä ei huvita, mutta yleensä sillä on siihen jokin syy.. Kun Tuisku Lambergin 7-vuotias kimo FWB-ruuna Cazino M (Casino Berlin - Quite Easy) lähestyi ruskeasta laudasta rakennettua arrowhead-estettä, se alkoi jarruttaa jo kaukaa."Hevosen kehonkielestä huomasi, että siinä oli sen mielestä todellinen "vaara", ehkä varjo tai jokin vastaava, ja se suojeli omasta mielestään vain omaa henkeään. On oltava todella tarkka, miten tuollaiseen tilanteeseen suhtautuu", Collett totesi. "Ei hevosta voi rangaista siitä, että haluaa välttää vaaraa, vai kuinka?"Jos tilanteessa olisi järjestänyt haloon, silloin virhe vasta olisi hevoseen iskostunutkin. Lisäksi sille olisi opetettu, että sen kannattaakin olla epäluuloinen. Olisi jouduttu ojasta allikkoon. Nyt piti vain päästä mahdollisimman vähällä vaivalla esteen yli. Collett pyysi tuomaan hevosen kaikessa rauhassa lähelle estettä, jotta se näkisi kunnolla minkälaisesta esteestä on kysymys. Tämän jälkeen hevosta peräytettiin ja tuotiin uudelleen. Oppimistilanne kannattaa pitää mielessä kaiken aikaa. Peräyttämisellä vältyttiin siltä, että tehtäisiin mitään sellaista, mitä kisatilanteessa ei haluta, eli käännettäisiin esteen edessä sivuun. Kun este ei edelleenkään tuntunut hevosen mielestä mahdolliselta hypätä, sitä madallettiin ja sitä lähestyttiin ravissa. Hetken päästä este ylittyikin, jos kohta isolla hypyllä. Sitten se ylitettiin pari kertaa laukassa, eikä siinä ollut enää ongelmaa. Mutta jos se ei olisi onnistunut, esteen purkamista olisi jatkettu.Collett sanoo, että kun perusasiat tehdään alusta asti tarkasti oikein, ja kaikki tilanteet hevosen kannalta miettimällä, ongelmatilanteita ei koskaan edes synny. Muutos edelliseen on aina niin pieni ja vaiheittainen.. Samaa alleviivasi Aki Karhapää, joka ratsasti uusinta projektiaan, kuusivuotiasta FWB-tamma Linekers Oganelia (Ogano - Van Gogh). Työn alla on se, että pitkälinjainen ja isolaukkainen tamma kantaisi itsensä ja että sen laukkaa pystyisi säätelemään, sitä kuitenkaan pilaamatta.Tamman kanssa tähdätään tämän vuoden nuorten hevosten MM:iin. Se on myös myyntiprojekti. Karhapää sanoo, että hyville kenttähevosille on ostajia. "Tavallisempaa hevosta on sitten paljon vaikeampi myydä." Hevonen tuli kasvattajaltaan Riika Räisäseltä Lempäälään satulaan laitettavaksi, jonka jälkeen se päätettiin ostaa itselle. . Karhapää on innoissaan nuorten hevosten koulutuksesta ja toteaa, että Oganel on hyvä esimerkki hevosesta, jonka ei tarvitse olla erityisen epäluuloinen, koska sitä ei ole koskaan tuotu liian vaikeiden tehtävien eteen. "Tämä ei ole sen kummempaa rakettitiedettä kuin että jos laukka on kunnossa ja hevonen on suora, avuilla ja ymmärtää mitä ratsastaja siltä pyytää, silloin ei yleensä ole mitään ongelmaakaan", hän totesi.Miksi hevosen pitää ymmärtää tehtävä?"Siksi, että jos se ei edes katso tehtävää, eikä tiedosta minne ollaan menossa, ja astuu sitten pari metriä vaikka sivuun, niin se peli voi olla siinä", Karhapää sanoo. Vieressä istunut puoliso Tuija Rosenqvist katsoi asiaa vielä pidemmälle ja lisäsi, että jos jokin tehtävä alkuvaiheessa vielä "kepulikonsteilla", eli ratsastajan suhteettomasti auttaessa, puristaessa ja pitäessä, vielä selvitetäänkin, ongelma on edessä myöhemmin vaikka neljässä tähdessä, jolloin tehtävät ovat niin vaikeita, ettei siinä enää tuolla lailla ylimääräisen paineen avulla pysty auttelemaan kombinaation läpi, vaan jokin muu osa siinä tehtävässä kärsii.". Rosenqvist kannattaa Collettin tapaa esitellä uudet tehtävät ensin ravissa, jolloin hevonen ehtii "prosessoimaan asian" ja ymmärtämään. Näin tilanteessa pysyy rentous ja rauha, jotka ovat aivan välttämättömiä elementtejä oppimiselle"Mitä hermostuneempi se hevonen on, sitä enemmän se keskittyy kaikkeen muuhun kuin siihen itse asiaanPitäisi yrittää välttää opettamasta hevosille vääriä asioita, mutta se on joskus helpommin sanottu kuin tehty."Mutta me ratsastajat tehdään joskus virheitä. Sen jälkeen täytyy istua alas miettimään, että mitenkäs tämä itse solmittu solmu nyt sitten aukaistaan", Karhapää naurahti. Harmillinen asia on, että tunnistamattomat virheet saattavat muuttua maneereiksi ja se tapahtuu loppujen lopuksi helposti."Sä vaikka alitajuisesti huomaat, että selviät hetkellisesti jostakin tilanteesta, kun nostat vähän kättä. Sitten se toimintamalli jää ja sen jälkeen sulla on se kaikille hevosille", Karhapää sanoo. Samalla lailla voi odottaa ongelmia, jos ratsastaa jonkin tietyn tyyppistä "erityishevosta". "Pitää päästä ratsastamaan normaaleja, hyviä hevosia, ettei leimaannu siihen johonkin omaan maneeriin.""Täydellisessä maailmassa kenttäratsastajilla pitäisi olla tallissaan hyvä kouluhevonen ja hyvä rataestehevonen, jotta saisi aina palauttaa fiiliksen niistä. Vähän niin kuin Michael Jung tekee, joka kilpailee talvisin GP:tä koulussa ja rataesteillä", Rosenqvist huokaa. .Laura Collett: "Asetu hevosen kenkiin, katso asia sen näkökulmasta".Klinikan tuottoa maastorataanKlinikan järjesti vuonna 2024 perustettu Kenttäratsastuksen kannatusyhdistys Kenttis ja sen tuotto, noin 5000 euroa ohjataan jonkun tarpeessa olevan maastoradan kehittämiseen. Asiasta on tarkoitus päättää huhtikuun aikana. Ingrid Klimke oli alunperin Kenttiksen aloite, mutta se osoittautui lopulta liian suurisuuntaiseksi ja isotöiseksi järjestää ja mahdollisuus luovutettiin Ratsastuskeskus Ainolle. Saatiin nämä molemmat huippuratsastajat Suomeen", yhdistyksen puheenjohtaja Laura Nieminen iloitsi. Hän kehui Stable Novaa, sponsoreita ja talkoolaisia ja Kenttiksen "siskoja ja veljiä", kuuluttaja Pirkko Herdiä ja vielä Martina Nymania, joka osallistui klinikkaan ratsastajana ja lainasi tapahtumaan vielä omat esteensäkin. Seuraava tapahtuma tehdään yhteistyössä Hevosopiston kanssa, ja se on kauden avauskilpailu Ypäjällä toukokuun puolivälissä.