Laura Collett haluaa hevosen koulutuksen menevän rauhallisessa, luottavaisessa ja leppoisassa ilmapiirissä. Silloin se varmimmin onnistuu. Kuva: Leena Alerini
Kenttis järjesti kaksipäiväisen klinikan EM-kultamitalisti Laura Collettin kanssa

Kun hallitseva kenttäEM-kultamitalisti piti Hyvinkään Stable Novassa kaksipäiväisen klinikan Suomen parhaimmistolle, ohjelmassa oli perusasioita.
