Mary Wanless hakee lauantain klinikassaan hukassa olevaa kieltä

Mary Wanless ei valinnut ratsukoita lauantaina klo 19 alkavaan klinikkaansa, vaan sen teki Katariina Alongi. Kaikkiaan heitä tulee perjantain suljetusta treenistä yksi, Peppi Niemi ja Baron Tareq eli “Tarmo”, ja hänen lisäkseen kaksi ulkopuolelta.Wanless toteaa, että lajin ongelmana on yhteisen kielen puute. Termejä riittää, mutta ne tarkoittavat kenelle mitäkin. Jostain syystä ratsastuksessa on tehty asioita iät ja ajat, mutta asioita ei ole täsmennetty saati tutkittu niin, että tiedettäisiin miten vaikkapa "selän läpi" ratsastetaan. On suoranainen mysteeri miten ihmiset lopulta oppivat..Maailmankuulu pedagogi Mary Wanless ja ”mansikan maku” saapuvat Tampereelle. "Kun ei ole täsmällistä kieltä, vaarana on se, että kukin oppii mitä oppii, vähän sinne päin", Wanless sanoo. "Jos verrataan vaikka voimistelijoihin, siellä pystytään purkamaan jokin hyppy alkutekijöihinsä, jotta sitä voi turvallisesti opetella", Wanlessin apuna Tampereen messuilla oleva Alongi toteaa. Se on suuri harmi ja puute, sillä hyvä ratsastus on eläinsuojeluteko, joten siihen pitäisi aktiivisesti ja tehokkaasti pyrkiä. "Se on hevoselle fysioterapiaa", Wanless sanoo. Se on terapiaa myös ratsastajalle, sillä myös hänen kehonsa muokkautuu sen mukaan mitä hän tekee. Jopa luut paksuuntuvat, kun niitä käytetään.Tässä on jo riittävästi syitä alkaa ratsastaa oikein. Monet ovat turhautuneet ja lopettaneet, sillä ovat ajatelleet, että heissä itsessään on oltava jotakin vikaa, koska he eivät ymmärrä miten valmentajan tai ratsastuksenopettajan neuvot ja selitykset liittyvät siihen, mitä yritetään tehdä. Usein on niin, että opettaja puhuu sitä samaa jargonia, jota hänelle on aikoinaan puhuttu, ymmärtämättä itsekään yhteyttä tekemiseen.Toisaalta on luonnonlahjakkuuksia, jotka oppivat asiat ilman opetustakin.Jos Wanlessilta kysyy ketkä tunnetuista ratsastajista ovat sellaisia, että kävisivät roolimalleiksi, hän nimeää heti kolme: kouluratsastaja Cathrine Laudrup-Dufour, esteratsastajat Ben Maher ja Scott Brash.Heillä on kaikilla tarvittava herkkyys, reaktionopeus, tasapaino ja tietty rohkeus, joka urheilussa myös tarvitaan. Vanha sanonta "heitä sydämesi edellä ja hyppää sitten perässä" sopii ratsastamiseen mainiosti, laajemminkin ajateltuna, kuin vain esteratsastukseen.Ratsastaminen ei ole vain velttoa istumista hevosen selässä, vaan se on organisoitua hevoseen vaikuttamista, jossa ratsastaja hallitsee oman kehonsa voidakseen kommunikoida hevosen kanssa. Holtittomasti heiluva ratsastaja on kuin siansaksaa puhuva ihminen, tai kuin kohinaa radiolinjalla: viesti muuttuu käsittämättömäksi ja hevonen ei ymmärrä pyyntöä. Wanless korjaa heti, jos ratsastaja hiljentää ravia vain siksi, että ei tunne oloaan mukavaksi reippaassa, energisessä, eteenpäin vievässä tempossa.Ratsastajan on harjoiteltava ja opittava arvostamaan tunnetta istua kunnon ravissa, jossa on voimaa. Wanless vertaa hyvää ratsastusta letkuun, jossa on sopivalla paineella vettä.Alitempoisessa ravissa mataminen taas kelpaa, jos ei tiedä paremmasta. Saattaa kuvitella ratsastavansa reippaastikin, kunnes sitten näkee itsensä videolla, ja hämmästyy. Ratsastaja teki 10 prosenttia, vaikka luuli olevansa lähellä sataa. Wanless toteaa, että Kyra Kyrklund on yksi valmentajista, jotka ovat aktiivisesti hakeneet kielikuvia ja vertauskuvia ymmärrystä parantamaan. Perjantain hän ei käyttänyt Tampereella mansikan maku -vertausta, vaan viiniä: "Jos olet aina juonut halpaa viiniä, se on mielestäsi hyvää. Silti maailmassa on olemassa parempaakin viiniä, et vain tiedä sitä, koska et ole koskaan sellaista maistanut."Lisää Wanlessin metodista Hevosurheilu Ratsastuksen verkkosivuilla lähipäivinä.